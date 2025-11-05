Hindustan Hindi News
फ्लिपकार्ट सेल के आखिरी दिन सबसे बंपर डील, ₹9 हजार से कम में खरीद लें सैमसंग का यह 5G फोन

फ्लिपकार्ट सेल के आखिरी दिन सबसे बंपर डील, ₹9 हजार से कम में खरीद लें सैमसंग का यह 5G फोन

संक्षेप: अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो Samsung Galaxy F06 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि फोन फ्लिपकार्ट की बिग बचत डेज सेल के आखिरी दिन शानदार डील्स के साथ मिल रहा है।

Wed, 5 Nov 2025 09:07 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
discount

30% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹10899

₹15499

खरीदिये

discount

25% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

₹13999

खरीदिये

discount

26% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12500

₹16999

खरीदिये

discount

27% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

₹14999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme C63 5G

Realme C63 5G

  • checkStarry Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10990

₹12999

खरीदिये

फ्लिपकार्ट की बिग बचत डेज सेल आज खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर आप बेस्ट ऑफर्स के साथ नया फोन खरीदना चाहते हैं, तो देर न करें। वहीं, अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो Samsung Galaxy F06 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि फोन इस सेल में शानदार डील्स के साथ मिल रहा है। फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की 8999 रुपये है। फोन को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आप इस फोन को आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 800 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम के साथ आता है। 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए आपको एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।

ये भी पढ़ें:मोटो लाया दो जबर्दस्त फोन, मिलेगा 32MP तक का फ्रंट कैमरा, बैटरी 5200mAh की

सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन- बहामा ब्लू और लिट वॉयलेट में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
