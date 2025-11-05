फ्लिपकार्ट सेल के आखिरी दिन सबसे बंपर डील, ₹9 हजार से कम में खरीद लें सैमसंग का यह 5G फोन
संक्षेप: अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो Samsung Galaxy F06 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि फोन फ्लिपकार्ट की बिग बचत डेज सेल के आखिरी दिन शानदार डील्स के साथ मिल रहा है।
फ्लिपकार्ट की बिग बचत डेज सेल आज खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर आप बेस्ट ऑफर्स के साथ नया फोन खरीदना चाहते हैं, तो देर न करें। वहीं, अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो Samsung Galaxy F06 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि फोन इस सेल में शानदार डील्स के साथ मिल रहा है। फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की 8999 रुपये है। फोन को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं।
एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आप इस फोन को आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 800 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की LPDDR4x रैम के साथ आता है। 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए आपको एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।
सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह हैंडसेट ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। सैमसंग का यह फोन दो कलर ऑप्शन- बहामा ब्लू और लिट वॉयलेट में आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
