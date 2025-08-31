बड़ी खुशखबरी! 3 सितंबर तक सैमसंग के 5G फोन पर तगड़ा ऑफर, लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ता flipkart big bachat days deal on samsung galaxy a35 5g offer valid till 3rd september, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़flipkart big bachat days deal on samsung galaxy a35 5g offer valid till 3rd september

बड़ी खुशखबरी! 3 सितंबर तक सैमसंग के 5G फोन पर तगड़ा ऑफर, लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ता

3 सितंबर तक चलने वाली इस बंपर सेल में Samsung Galaxy A35 5G लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट तक का कैशबैक भी दे रही है। फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 12:26 PM
फ्लिपकार्ट की पिछली सेल में सैमसंग के फोन को बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदने से चूक गए थे, तो अब आपके लिए तगड़ी खुशखबरी है। फ्लिपकार्ट पर 30 अगस्त से बिग बचत डेज सेल की शुरुआत हो गई है। 3 सितंबर तक चलने वाली इस बंपर सेल में Samsung Galaxy A35 5G लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च से समय इस फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये। फ्लिपकार्ट पर यह फोन अब 23999 रुपये का मिल रहा है।

फोन पर कंपनी 5 पर्सेंट तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह डिवाइस 17,500 रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में आपको 2340x1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिवाइस 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट दे रही है। फोन के रियर पैनल पर फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है।

वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और ब्लूटूथ 5.3 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

