अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इन तीन फोन के लिए मची लूट, कीमत मात्र 5999 रुपये, रैम 8GB तक

अमेजन और फ्लिपकार्ट पर इन तीन फोन के लिए मची लूट, कीमत मात्र 5999 रुपये, रैम 8GB तक

संक्षेप:

अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट में एक नया फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन मात्र 5999 रुपये के हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल में इन पर तगड़ी डील दी जा रही है। फोन 8जीबी तक की रैम के साथ आते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 12:12 PMKumar Prashant Singh
अमेजन और फ्लिपकार्ट पर धमाकेदार ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। इस बंपर सेल में आप हर कैटिगरी के स्मार्टफोन को भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट में एक नया फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 5999 रुपये है। ब्लैक फ्राइडे सेल में आप इन डिवाइसेज को कई सारे ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में रेडमी और लावा का फोन भी शामिल है। इनमें दो फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Lava Bold N1

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5999 रुपये है। ब्लैक फ्राइडे सेल में आप इस फोन को 7.5% के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 299 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 5650 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 4जीबी तक की वर्चुअल रैम दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन में ऑफर किया जा रहा डिस्प्ले 6.75 इंच का है। इसकी बैटरी 5000mAh की है।

REDMI A5 - Locked with Airtel Prepaid

3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 5999 रुपये है। आप इसे 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में इस फोन की कीमत को और कम किया जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.88 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन का मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है।

ये भी पढ़ें:58% तक सस्ते हुए डॉल्बी साउंड वाले ये तीन टीवी, कीमत अब ₹12 हजार से कम

Ai+ Pulse

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 5999 रुपये है। फोन पर आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा। यह फोन आकर्षक ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.7 इंच के एचडी+ डिस्प्ले से लैस है। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसका सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। यह फोन Unisoc T615 प्रोसेसर पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
