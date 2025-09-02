Samsung के 5G फोन पर गजब ऑफर, 7 सितंबर तक 3 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट, मची लूट

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G अमेजन इंडिया पर 3 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह धमाकेदार डील 7 सितंबर तक लाइव रहेगी। आप इस फोन को कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा।

सैमसंग फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए कमाल की डील है। यह डील सैमसंग गैलेक्सी M56 5G पर दी जा रही है। 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 27999 रुपये है। ऑफर में 7 सितंबर तक आप इस डिवाइस को 3 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट तक खरीद सकते हैं। फोन पर 1399 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

एक्सचेंज ऑफर में आप इस डिवाइस की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1480 दे रही है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। सैमसंग का यह फोन लाइट ग्रीन और ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है।