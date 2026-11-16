फोन में ON हैं ये सेटिंग्स तो आज ही कर दें बंद, Privacy और बैटरी को हो सकता है नुकसान
स्मार्टफोन में कई ऐसी सेटिंग्स और परमिशन ON रहती हैं, जिनकी आपको हर समय जरूरत नहीं होती। लोकेशन से लेकर बैकग्राउंड एक्टिविटी तक, इन 5 सेटिंग्स को चेक करके आप बेहतर प्राइवेसी और बैटरी कंजम्पशन कम कर सकते हैं।
आज के समय में फोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें हमारी पर्सनल फोटोज से लेकर लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, बैंकिंग और सोशल मीडिया से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां मौजूद रहती हैं। ऐसे में फोन की कुछ सेटिंग्स अगर बिना जरूरत ON रहती हैं तो आपकी प्राइवेसी और फोन की बैटरी दोनों प्रभावित हो सकती हैं। यही वजह है कि आपको अपने फोन में मौजूद इन सेटिंग्स को एक बार जरूर चेक करना चाहिए।
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लोकेशन परमिशन चेक करना जरूरी
सबसे पहले लोकेशन परमिशन चेक करें। कई ऐप्स को लोकेशन की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन कुछ ऐप्स को बैकग्राउंड में भी लोकेशन एक्सेस मिल जाता है। अगर किसी ऐप को लगातार लोकेशन की जरूरत नहीं है तो उसकी परमिशन को ‘Allow only while using the app’ पर कर सकते हैं। जिन ऐप्स को लोकेशन की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए इसे पूरी तरह बंद करना बेहतर है।
बैकग्राउंड डेटा सेटिंग्स भी चेक करें
दूसरी सेटिंग है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश या बैकग्राउंड डेटा। कई ऐप्स आपके इस्तेमाल ना करने के बावजूद बैकग्राउंड में एक्टिव रहकर डेटा सिंक करते रहते हैं। इससे मोबाइल डेटा और बैटरी की खपत बढ़ सकती है। जिन ऐप्स का आप कम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बैकग्राउंड एक्टिविटी को लिमिटेड किया जा सकता है।
नोटिफिकेशंस भी कर सकते हैं डिसेबल
तीसरी सेटिंग है फालतू के नोटिफिकेशन। हर ऐप को नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन देने से फोन लगातार अलर्ट देता रहता है और जरूरी नोटिफिकेशन भी भीड़ में छिप जाते हैं। गेमिंग, शॉपिंग और दूसरे गैर-जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन को डिसेबल या लिमिटेड करना बेहतर है। इससे फोन कम परेशान करेगा और जरूरी अलर्ट पर ध्यान देना आसान होगा।
Nearby Device Scanning भी करो ऑफ
चौथी सेटिंग है Nearby Device Scanning या आसपास के डिवाइस की स्कैनिंग। कुछ एंड्रॉयड फोन में यह फीचर आसपास मौजूद Wi-Fi और Bluetooth डिवाइस को बेहतर तरीके से खोजने में मदद करता है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसे बंद रखने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इससे जरूरी कनेक्टिविटी फीचर्स प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जरूरत के हिसाब से ही इसे बंद करें।
स्पेशल परमिशन देने से पहले चेक करें
सबसे जरूरी चीज है अनजान ऐप्स को मिली स्पेशल परमिशन। फोन की Settings में जाकर Accessibility, Notification Access, Install Unknown Apps और दूसरे Special App Access सेक्शन को जरूर चेक करें। अगर किसी अनजान ऐप को ऐसी सेंसिटिव परमिशन मिली हुई है जिसकी उसे जरूरत नहीं है तो उसे तुरंत हटा दें। खासकर ऐसे ऐप्स से सावधान रहें, जिन्हें आपने किसी थर्ड-पार्टी वेबसाइट या अनजान लिंक से डाउनलोड किया हो।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।