न्यू ईयर पार्टी में मचेगी धूम, सबको नचा देंगे पावरफुल साउंड वाले ये पांच स्पीकर, लिस्ट में JBL भी
साल 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप न्यू ईयर पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट स्पीकर डील्स के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ और 250W तक साउंड वाले स्पीकर शामिल हैं, जो एमआरपी से 77 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा
JBL Partybox 110
1. JBL Partybox 110, Wireless Bluetooth Party Speaker, 160W Monstrous Pro Sound, Dynamic Light Show, Upto 12Hrs Playtime, Built-in Powerbank, Guitar & Mic Input, PartyBox App, Splashproof (Black)
आप जेबीएल के इस स्पीकर पर भी विचार कर सकते हैं। 35,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 36 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 160W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।
boAt PartyPal 600
2. boAt New Launch PartyPal 600 Party Speaker, 220W Signature Sound, Dynamic Pixels, Animated Text Display, App Support, UHF Wireless Microphone, Colorful LEDs,7hrs Battery & Guitar Input(Premium Black)
44,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 220W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।
GOVO Goloud 1000
3. Newly Launched GOVO Goloud 1000 l 180W Party Speaker with Wireless Mic, Up to 6 hrs Playtime, TWS Mode, Bluetooth v5.4, AUX Port, & USB (Premium Black)
42,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 77 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 180W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 6 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।
Portronics Iron Beats IV
4. Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker with Dual 6" Subwoofer, Upto 4 Hours Playtime, RGB LED Lights, Wireless Karaoke Mic, Treble/Bass Adjustment, Echo Control, Remote Control(Black)
19,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 250W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 4 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।
Tribit StormBox Blast 2
5. Tribit StormBox Blast 2 Bluetooth Speaker, 200W Portable Speaker with Subwoofer, XBass, LED Lights, Bluetooth 5.4, IP67, Custom EQ, 30H Playtime, Karaoke Function - Perfect for Outdoor Party/Garden
33,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 24 फीसदी छूट के साथ मात्र 25,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर और कूपन डिस्काउंट का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 200W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।
