न्यू ईयर पार्टी में मचेगी धूम, सबको नचा देंगे पावरफुल साउंड वाले ये पांच स्पीकर, लिस्ट में JBL भी

साल 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप न्यू ईयर पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट स्पीकर डील्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 27, 2025 05:33 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
साल 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप न्यू ईयर पार्टी में धूम मचाने के लिए दमदार साउंड वाला स्पीकर तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट स्पीकर डील्स के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ और 250W तक साउंड वाले स्पीकर शामिल हैं, जो एमआरपी से 77 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। देखें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा

JBL Partybox 110

आप जेबीएल के इस स्पीकर पर भी विचार कर सकते हैं। 35,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 36 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 160W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।

boAt PartyPal 600

44,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 220W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।

GOVO Goloud 1000

42,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 77 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 180W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 6 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।

Portronics Iron Beats IV

19,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 250W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 4 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।

Tribit StormBox Blast 2

33,999 रुपये एमआरपी वाला यह स्पीकर 24 फीसदी छूट के साथ मात्र 25,999 रुपये कीमत के साथ अमेजन पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर और कूपन डिस्काउंट का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें 200W का साउंड आउटपुट मिलता है। दावा है कि यह 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकता है।

