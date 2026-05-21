₹10,999 में आया 5G फोन का बाप! 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, 128GB ROM से लैस है HMD Vibe 2 5G

HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन बजट रेंज में 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर जैसे फीचर्स के साथ आता है।

HMD Vibe 2 5G Launched in India: HMD ने आज गुरुवार को भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल के HMD Vibe 5G का सक्सेसर है। नए HMD स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.7 इंच की डिस्प्ले है और यह ऑक्टा-कोर चिपसेट पर चलता है। HMD Vibe 2 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट वाली 6,000mAh की बैटरी है। HMD Vibe 2 5G को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है, जो कम बजट में स्टाइलिश डिजाइन, लंबी बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदना चाहते हैं। फोन में 128GB स्टोरेज और 5G कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिससे यूजर्स को फास्ट इंटरनेट और बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है।

HMD Vibe 2 5G की कीमत भारत में HMD Vibe 2 5G को दो स्टोरेज वैरिएंट में पेश किया गया है। फोन के 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं 128GB स्टोरेज वेरिएंट में भी इतनी ही रैम मिलती है और इसकी कीमत 11,999 रुपये है। यह फोन कॉस्मिक लैवेंडर, नॉर्डिक ब्लू और पीच पिंक कलर में उपलब्ध है।

HMD Vibe 2 5G की फर्स्ट सेल और बैंक ऑफर्स HMD Vibe 2 5G की पहली सेल 26 मई से शुरू होगी। यह फोन ई-कॉमर्स प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे सेल किया जाएगा। फर्स्ट सेल में फोन को एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, SBI कार्ड से खरीदने पर आपको 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जायेगा। जिससे आप फोन को 9,499 रुपए में खरीद पाएंगे।

HMD Vibe 2 5G की 6 बड़ी खासियतें 1. HMD Vibe 2 5G में 6.7 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन का डिजाइन भी काफी प्रीमियम लुक के साथ पेश किया गया है और इसमें पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं।

2. परफॉर्मेंस के लिए फोन में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और गेमिंग को आसानी से संभाल सकता है। फोन Android 15 पर काम करता है और कंपनी इसमें क्लीन यूजर इंटरफेस देने का दावा कर रही है।

3. फोटोग्राफी के लिए HMD Vibe 2 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसके साथ AI फीचर्स भी दिए गए हैं। कैमरा लो-लाइट फोटोग्राफी और Portrait Shots को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 16MP कैमरा दिया गया है।

4. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी मानी जा रही है, जो लंबे समय तक बैकअप देने का दावा करती है। इसके साथ Fast Charging सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन कम समय में जल्दी चार्ज हो सकता है।

5. स्टोरेज की बात करें तो फोन में 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। जरूरत पड़ने पर माइक्रोSD कार्ड की मदद से स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प भी मिल सकता है।