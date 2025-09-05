अब Job ढूंढना होगा और आसान, LinkedIn ने कसा फर्जी HR और जॉब स्कैमर्स पर शिकंजा, बचाएगा धोखाधड़ी से

LinkedIn ने भारत में लॉन्च किया एक नया फीचर ताकि नौकरी स्कैम्स पर रोक लगाई जा सके। अब कंपनियां, रिक्रूटर्स और बड़े अधिकारी अपने प्रोफ़ाइल को Verified कर पाएंगे। इससे नौकरी चाहने वालों को भरोसा मिलेगा और फेक प्रोफ़ाइल्स का खतरा कम होगा।

आजकल इंटरनेट पर नौकरी ढूंडना बहुत आसान हो गया है। LinkedIn जैसी प्रोफेशनल वेबसाइट्स की वजह से लोग सीधे कंपनियों और रिक्रूटर्स से जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी बढ़ी है फेक रिक्रूटर और धोखाधड़ी (Job Scams)। कई बार लोग नकली प्रोफ़ाइल बनाकर नौकरी चाहने वालों से पैसे ऐंठ लेते हैं या झूठी ऑफर लेटर भेज देते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए LinkedIn ने भारत में नए वेरीफिकेशन फीचर्स शुरू किए हैं। अब कोई भी कंपनी, रिक्रूटर या बड़े अधिकारी (जैसे VP, MD) अपने अकाउंट को “Verified” करवा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी से जुड़ेंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह असली है या नकली।

नए फीचर्स कैसे करेंगे काम 1. कंपनी पेज वेरीफ़िकेशन अब हर कंपनी अपने LinkedIn पेज पर Verified Badge पा सकेगी। यह बैज इस बात का सबूत होगा कि कंपनी असली है। इससे नौकरी चाहने वालों को फर्जी कंपनियों से बचना आसान होगा।

2. रिक्रूटर वेरीफ़िकेशन कोई भी व्यक्ति अगर LinkedIn पर खुद को “Recruiter” या “HR” लिखता है, तो उसे अब अपनी कंपनी से वेरीफ़ाई करवाना होगा। यानी अगर आप किसी रिक्रूटर से बात कर रहे हैं तो आप तुरंत देख पाएंगे कि वह असली कंपनी से जुड़ा है या नहीं।

3. एक्जीक्यूटिव टाइटल वेरीफ़िकेशन अब बड़े पद जैसे Vice President, Director, MD आदि भी वेरीफ़ाई किए जाएंगे। इससे कोई भी नकली “बड़ा अधिकारी” बनकर लोगों को धोखा नहीं दे पाएगा।