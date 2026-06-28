किचन चिमनी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? इन चिमनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा जबरदस्त, देखें ऑप्शंस
किचन में धुआं और चिपचिपाहट से परेशान हैं? Amazon पर उपलब्ध इन टॉप-रेटेड चिमनी ब्रांड्स ने मेरे किचन का अनुभव पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ जानें उन बेहतरीन विकल्पों के बारे में जो कम बजट में देते हैं शानदार परफॉरमेंस।
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क्या आप भी खाना पकाते समय किचन में फैलने वाले धुएं और चिपचिपी चिकनाई से परेशान हैं? हर बार दाल तड़का लगाने या परांठे सेकने के बाद किचन की दीवारों पर जमने वाली गंदगी को साफ करना वाकई एक बड़ी मेहनत का काम है। अगर आप भी अपने किचन को मॉड्यूलर और धुआं-मुक्त बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छी चिमनी में निवेश करना सबसे सही फैसला है।
पिछले कुछ समय से मैंने Amazon पर मिलने वाले कई प्रमुख ब्रांड्स की चिमनियों का उपयोग किया है। मेरा अनुभव कहता है कि सही चिमनी का चुनाव सिर्फ लुक्स के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी सक्शन पावर और फिल्टर की क्वालिटी के आधार पर करना चाहिए। यदि आपका किचन छोटा है या आप भारतीय खाना (तड़का-छौंक वाला) ज्यादा बनाते हैं, तो आपको हाई सक्शन पावर वाली चिमनी चुननी चाहिए।
Amazon पर इस समय बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इस लेख में, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और फीचर्स के आधार पर उन टॉप-रेटेड चिमनियों को लिस्ट किया है, जो न केवल धुआं और तेल सोखने में माहिर हैं, बल्कि बहुत कम शोर करती हैं और उन्हें साफ करना भी बेहद आसान है। अगर आप भी अपनी रसोई को क्लीन और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो Amazon की इन बेस्ट-सेलिंग चिमनियों के बारे में जरूर जानें।
1. Livpure Fenix 60 cm | T-Shape Chimney | 1400 m³/hr Suction | Filterless | Touch & Gesture Control | Low Noise | 10 Years Motor + 2 Years Comprehensive Warranty | Black
अगर आप अपने किचन के लिए एक ऐसी चिमनी की तलाश में हैं जो आधुनिक लुक के साथ बेहतरीन परफॉरमेंस भी दे, तो Livpure Fenix 60 cm T-Shape Chimney एक बेहतरीन विकल्प है। 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत (70% की भारी छूट के साथ) में यह चिमनी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। 1400 m³/hr की सक्शन पावर इसे भारतीय खाना पकाने के तरीकों के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन सक्शन पावर
आधुनिक कंट्रोल
टी-शेप स्लीक डिजाइन
10 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क
छोटे से मध्यम आकार के किचन के लिए
2. Faber 60 cm 1200 m³/hr Autoclean Curved Chimney| Black Filterless with Oil Collector |8 Yrs Motor & 2Yrs Comprehensive Warranty by Faber | Touch & Gesture Control | Hood Venice IN HC SC FL BK 60
अगर आप अपने किचन के लिए एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और पावरफुल चिमनी की तलाश में हैं, तो Faber Hood Venice (60cm) एक बेहतरीन विकल्प है। 11,750 रुपये की प्रभावी कीमत (59% की भारी छूट के साथ) में यह चिमनी न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसकी 1200 m³/hr की सक्शन पावर आपके किचन को तेल और धुएं से मुक्त रखती है। यह कर्व्ड ग्लास डिजाइन के साथ आती है जो आधुनिक रसोई की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिजाइन
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
आधुनिक फीचर्स
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से तकनीकी टीम की जरूरत
छोटे और मध्यम आकार के किचन (2-4 बर्नर) के लिए उपयुक्त
3. KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black
अगर आप अपने किचन के लिए एक ऐसी चिमनी चाहते हैं जो भारी कुकिंग के धुएं को आसानी से झेल सके और लंबे समय तक साथ निभाए, तो KAFF K-Series KEC 60A एक शानदार चुनाव है। 9,990 रुपये की आकर्षक कीमत (62% छूट के साथ) पर, यह चिमनी न केवल अपनी 1450 m³/hr की दमदार सक्शन पावर के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी लाइफटाइम मोटर वारंटी ग्राहकों को मानसिक शांति भी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली सक्शन
लाइफटाइम वारंटी
स्मार्ट फीचर्स
ड्राय हीट ऑटो-क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
अधिकृत इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क
छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए ही सही
4. RUWA GARNET 60 cm Filterless Wall Mounted Kitchen Chimney Black | 1000 CMH Suction Power | Auto Clean | 3 Speed Push Button Control | Low Noise | For 2–4 Burner Gas Stoves
अगर आप कम बजट में एक ऐसी चिमनी ढूंढ रहे हैं जो बेसिक जरूरतों को पूरा करे और किचन को धुआं-मुक्त रखे, तो RUWA GARNET 60cm एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है। मात्र 3,999 रुपये की कीमत में मिलने वाली यह चिमनी छोटे परिवारों और 2-4 बर्नर वाले चूल्हों के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
आसान मेंटेनेंस
कॉम्पैक्ट डिजाइन
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
क्शन क्षमता भारी धुएं और तड़के के लिए अन्य प्रीमियम मॉडल (जैसे KAFF या Faber) की तुलना में थोड़ी कम
पारंपरिक 'पुश बटन' कंट्रोल
वारंटी अवधि कम
5. Cadlec CurveFlow 60cm Filterless Curved Glass Kitchen Chimney | 1400 m³/hr Powerful Suction | Auto Clean with Oil Collector | Feather Touch + Gesture Control Technology | 20-Year Warranty | Black
अगर आप अपने किचन के लिए एक ऐसी चिमनी चाहते हैं जो न केवल धुआं और तेल हटाने में माहिर हो, बल्कि जिसकी वारंटी भी आपको सालों-साल तक निश्चिंत रखे, तो Cadlec CurveFlow 60cm एक शानदार निवेश है। 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत में, यह चिमनी अपनी हाई-एंड सक्शन क्षमता और प्रीमियम फीचर्स के साथ बाजार में मौजूद कई महंगे ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली
बेजोड़ वारंटी
स्मार्ट कंट्रोल्स
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क की उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार जांचना जरूरी
अधिकृत इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क
6. Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control
अगर आप अपने किचन में शोर से आजादी और बिजली के बिल में बचत चाहते हैं, तो Elica 60cm BLDC Chimney से बेहतर शायद ही कोई विकल्प हो। 16,399 रुपये की कीमत वाली यह चिमनी न केवल भारत की सबसे लोकप्रिय चिमनी ब्रांड्स में से एक है, बल्कि इसमें दी गई 'BLDC मोटर' तकनीक इसे सामान्य चिमनियों से कहीं अधिक कुशल बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली
एडवांस कंट्रोल
एक प्रीमियम ब्रांड
आसान मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
7. Glen Hood Senza Black Kitchen Chimney 60cm | 1200 m³/hr Suction Capacity | Filterless Thermal Auto Clean | Curved Glass Design | Touch & Gesture Control|1-Year Comprehensive & 7-Year Motor Warranty
अगर आप अपने किचन में सालों-साल चलने वाली एक ऐसी चिमनी चाहते हैं जो स्टाइल और फंक्शन का बेहतरीन मेल हो, तो Glen Hood Senza (60cm) एक शानदार चुनाव है। 10,699 रुपये की प्रभावी कीमत में, यह चिमनी न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसकी 1200 m³/hr की सक्शन पावर 200 वर्ग फुट तक के किचन के लिए एकदम उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस तकनीक
स्मार्ट फीचर्स
सुरक्षित मोटर
स्टाइलिश लुक
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी (7 साल मोटर पर) थोड़ी कम
मॉडल छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए बेस्ट
फिल्टरलेस चिमनी चुनते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप अपनी मेहनत और पैसे दोनों बचा सकते हैं।
सक्शन पावर : अगर आपका किचन बड़ा है और आप रोज भारी तड़के या फ्राइंग वाला खाना बनाते हैं, तो कम से कम 1200 से 1400 m³/hr सक्शन पावर वाली चिमनी ही चुनें।
किचन का आकार : अगर आपका चूल्हा 2-4 बर्नर का है, तो 60 सेमी की चिमनी पर्याप्त है। यदि बर्नर ज्यादा हैं, तो 90 सेमी का विकल्प चुनें।
ऑयल कलेक्टर ट्रे : यह सुनिश्चित करें कि चिमनी में नीचे लगी ऑयल ट्रे आसानी से निकाली और लगाई जा सके, ताकि सफाई में कोई झंझट न हो।
ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी : 'हीट ऑटो-क्लीन' फीचर वाली चिमनी लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यह तेल को पिघलाकर आसानी से साफ कर देती है।
शोर का स्तर : चिमनी का शोर 55-60 डेसिबल (dB) से कम होना चाहिए, ताकि खाना बनाते समय आपको सिरदर्द न हो।
वारंटी : हमेशा ऐसी चिमनी चुनें जिसमें मोटर पर लंबी वारंटी (कम से कम 5-10 साल) हो, क्योंकि मोटर ही चिमनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सर्विस नेटवर्क : खरीदने से पहले यह देख लें कि उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में है या नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मदद मिल सके।
कंट्रोल के विकल्प : मोशन सेंसर (हाथ के इशारे से चलने वाली) और टच कंट्रोल वाली चिमनी इस्तेमाल करने में काफी सुविधाजनक होती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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