किचन चिमनी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? इन चिमनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा जबरदस्त, देखें ऑप्शंस

किचन में धुआं और चिपचिपाहट से परेशान हैं? Amazon पर उपलब्ध इन टॉप-रेटेड चिमनी ब्रांड्स ने मेरे किचन का अनुभव पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ जानें उन बेहतरीन विकल्पों के बारे में जो कम बजट में देते हैं शानदार परफॉरमेंस।

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क्या आप भी खाना पकाते समय किचन में फैलने वाले धुएं और चिपचिपी चिकनाई से परेशान हैं? हर बार दाल तड़का लगाने या परांठे सेकने के बाद किचन की दीवारों पर जमने वाली गंदगी को साफ करना वाकई एक बड़ी मेहनत का काम है। अगर आप भी अपने किचन को मॉड्यूलर और धुआं-मुक्त बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छी चिमनी में निवेश करना सबसे सही फैसला है।

पिछले कुछ समय से मैंने Amazon पर मिलने वाले कई प्रमुख ब्रांड्स की चिमनियों का उपयोग किया है। मेरा अनुभव कहता है कि सही चिमनी का चुनाव सिर्फ लुक्स के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी सक्शन पावर और फिल्टर की क्वालिटी के आधार पर करना चाहिए। यदि आपका किचन छोटा है या आप भारतीय खाना (तड़का-छौंक वाला) ज्यादा बनाते हैं, तो आपको हाई सक्शन पावर वाली चिमनी चुननी चाहिए।

Amazon पर इस समय बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इस लेख में, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और फीचर्स के आधार पर उन टॉप-रेटेड चिमनियों को लिस्ट किया है, जो न केवल धुआं और तेल सोखने में माहिर हैं, बल्कि बहुत कम शोर करती हैं और उन्हें साफ करना भी बेहद आसान है। अगर आप भी अपनी रसोई को क्लीन और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो Amazon की इन बेस्ट-सेलिंग चिमनियों के बारे में जरूर जानें।

अगर आप अपने किचन के लिए एक ऐसी चिमनी की तलाश में हैं जो आधुनिक लुक के साथ बेहतरीन परफॉरमेंस भी दे, तो Livpure Fenix 60 cm T-Shape Chimney एक बेहतरीन विकल्प है। 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत (70% की भारी छूट के साथ) में यह चिमनी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। 1400 m³/hr की सक्शन पावर इसे भारतीय खाना पकाने के तरीकों के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है।

Specifications सक्शन पावर 1400 m³/hr फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल टच और जेस्चर कंट्रोल स्पेशल फीचर ऑटो-क्लीन, ऑयल कलेक्टर ट्रे, LED लाइट क्यों खरीदें बेहतरीन सक्शन पावर आधुनिक कंट्रोल टी-शेप स्लीक डिजाइन 10 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क छोटे से मध्यम आकार के किचन के लिए

अगर आप अपने किचन के लिए एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और पावरफुल चिमनी की तलाश में हैं, तो Faber Hood Venice (60cm) एक बेहतरीन विकल्प है। 11,750 रुपये की प्रभावी कीमत (59% की भारी छूट के साथ) में यह चिमनी न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसकी 1200 m³/hr की सक्शन पावर आपके किचन को तेल और धुएं से मुक्त रखती है। यह कर्व्ड ग्लास डिजाइन के साथ आती है जो आधुनिक रसोई की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस शोर का स्तर 59dB स्पेशल फीचर ऑटो-क्लीन, ऑयल कलेक्टर, LED लाइट वारंटी 8 साल (मोटर) + 2 साल क्यों खरीदें बेहतरीन डिजाइन फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन आधुनिक फीचर्स कम शोर क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए अलग से तकनीकी टीम की जरूरत छोटे और मध्यम आकार के किचन (2-4 बर्नर) के लिए उपयुक्त

अगर आप अपने किचन के लिए एक ऐसी चिमनी चाहते हैं जो भारी कुकिंग के धुएं को आसानी से झेल सके और लंबे समय तक साथ निभाए, तो KAFF K-Series KEC 60A एक शानदार चुनाव है। 9,990 रुपये की आकर्षक कीमत (62% छूट के साथ) पर, यह चिमनी न केवल अपनी 1450 m³/hr की दमदार सक्शन पावर के लिए जानी जाती है, बल्कि इसकी लाइफटाइम मोटर वारंटी ग्राहकों को मानसिक शांति भी देती है।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल थर्मोस्टैटिक टच पैनल + जेस्चर मोशन कंट्रोल वारंटी लाइफटाइम (मोटर) + 2 साल (कंप्रिहेंसिव) स्पेशल फीचर ड्राय हीट ऑटो-क्लीन, LED लाइट, ऑयल कलेक्टर क्यों खरीदें शक्तिशाली सक्शन लाइफटाइम वारंटी स्मार्ट फीचर्स ड्राय हीट ऑटो-क्लीन क्यों खोजें विकल्प अधिकृत इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए ही सही

अगर आप कम बजट में एक ऐसी चिमनी ढूंढ रहे हैं जो बेसिक जरूरतों को पूरा करे और किचन को धुआं-मुक्त रखे, तो RUWA GARNET 60cm एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है। मात्र 3,999 रुपये की कीमत में मिलने वाली यह चिमनी छोटे परिवारों और 2-4 बर्नर वाले चूल्हों के लिए एकदम सही है।

Specifications सक्शन पावर 1000 CMH फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल 3 स्पीड पुश बटन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती आसान मेंटेनेंस कॉम्पैक्ट डिजाइन कम शोर क्यों खोजें विकल्प क्शन क्षमता भारी धुएं और तड़के के लिए अन्य प्रीमियम मॉडल (जैसे KAFF या Faber) की तुलना में थोड़ी कम पारंपरिक 'पुश बटन' कंट्रोल वारंटी अवधि कम

अगर आप अपने किचन के लिए एक ऐसी चिमनी चाहते हैं जो न केवल धुआं और तेल हटाने में माहिर हो, बल्कि जिसकी वारंटी भी आपको सालों-साल तक निश्चिंत रखे, तो Cadlec CurveFlow 60cm एक शानदार निवेश है। 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत में, यह चिमनी अपनी हाई-एंड सक्शन क्षमता और प्रीमियम फीचर्स के साथ बाजार में मौजूद कई महंगे ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देती है।

Specifications वारंटी 20 साल (मोटर) + 5 साल (कंप्रिहेंसिव) स्पेशल फीचर ऑटो-क्लीन, ऑयल कलेक्टर, नॉइज रिडक्शन कंट्रोल फेदर टच और जेस्चर कंट्रोल फिल्टर टाइप फिल्टरलेस क्यों खरीदें अत्यधिक शक्तिशाली बेजोड़ वारंटी स्मार्ट कंट्रोल्स आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क की उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार जांचना जरूरी अधिकृत इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क

अगर आप अपने किचन में शोर से आजादी और बिजली के बिल में बचत चाहते हैं, तो Elica 60cm BLDC Chimney से बेहतर शायद ही कोई विकल्प हो। 16,399 रुपये की कीमत वाली यह चिमनी न केवल भारत की सबसे लोकप्रिय चिमनी ब्रांड्स में से एक है, बल्कि इसमें दी गई 'BLDC मोटर' तकनीक इसे सामान्य चिमनियों से कहीं अधिक कुशल बनाती है।

Specifications मोटर टाइप BLDC कंट्रोल 9-स्पीड, टच + मोशन सेंसर शोर का स्तर 48dB वारंटी 15 साल (मोटर) + 5 साल (कंप्रिहेंसिव) क्यों खरीदें अत्यधिक शक्तिशाली एडवांस कंट्रोल एक प्रीमियम ब्रांड आसान मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प थोड़ी महंगी

अगर आप अपने किचन में सालों-साल चलने वाली एक ऐसी चिमनी चाहते हैं जो स्टाइल और फंक्शन का बेहतरीन मेल हो, तो Glen Hood Senza (60cm) एक शानदार चुनाव है। 10,699 रुपये की प्रभावी कीमत में, यह चिमनी न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसकी 1200 m³/hr की सक्शन पावर 200 वर्ग फुट तक के किचन के लिए एकदम उपयुक्त है।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल मोशन सेंसर + टच कंट्रोल शोर का स्तर 58dB वारंटी 7 साल (मोटर) + 1 साल (कंप्रिहेंसिव) क्यों खरीदें फिल्टरलेस तकनीक स्मार्ट फीचर्स सुरक्षित मोटर स्टाइलिश लुक क्यों खोजें विकल्प वारंटी (7 साल मोटर पर) थोड़ी कम मॉडल छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए बेस्ट

फिल्टरलेस चिमनी चुनते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप अपनी मेहनत और पैसे दोनों बचा सकते हैं।

सक्शन पावर : अगर आपका किचन बड़ा है और आप रोज भारी तड़के या फ्राइंग वाला खाना बनाते हैं, तो कम से कम 1200 से 1400 m³/hr सक्शन पावर वाली चिमनी ही चुनें।

किचन का आकार : अगर आपका चूल्हा 2-4 बर्नर का है, तो 60 सेमी की चिमनी पर्याप्त है। यदि बर्नर ज्यादा हैं, तो 90 सेमी का विकल्प चुनें।

ऑयल कलेक्टर ट्रे : यह सुनिश्चित करें कि चिमनी में नीचे लगी ऑयल ट्रे आसानी से निकाली और लगाई जा सके, ताकि सफाई में कोई झंझट न हो।

ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी : 'हीट ऑटो-क्लीन' फीचर वाली चिमनी लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यह तेल को पिघलाकर आसानी से साफ कर देती है।

शोर का स्तर : चिमनी का शोर 55-60 डेसिबल (dB) से कम होना चाहिए, ताकि खाना बनाते समय आपको सिरदर्द न हो।

वारंटी : हमेशा ऐसी चिमनी चुनें जिसमें मोटर पर लंबी वारंटी (कम से कम 5-10 साल) हो, क्योंकि मोटर ही चिमनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सर्विस नेटवर्क : खरीदने से पहले यह देख लें कि उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में है या नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मदद मिल सके।

कंट्रोल के विकल्प : मोशन सेंसर (हाथ के इशारे से चलने वाली) और टच कंट्रोल वाली चिमनी इस्तेमाल करने में काफी सुविधाजनक होती है।

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