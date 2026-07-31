एग्जॉस्ट की छुट्टी! अब बिना बिजली के बिल की चिंता के रसोई को रखें ऑइल और स्मोक फ्री, देखें बेस्ट BLDC चिमनी ऑप्शंस
अगर आप रसोई के धुएँ, चिपचिपाहट और भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान हैं, तो Amazon पर इस समय Autoclean Filterless BLDC Chimneys पर ज़बरदस्त Price Drop चल रहा है! हमने टच, मोशन सेंसर और इन-बिल्ट ऑइल कलेक्टर वाली कई चिमनियों को खुद 'ट्राई और टेस्ट' किया है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय रसोई में तड़के और मसालेदार व्यंजनों की खुशबू जितनी लाजवाब होती है, उतना ही बड़ा सिरदर्द होता है दीवारों पर जमने वाली ग्रीस, जिद्दी धुऑं और चिपचिपाहट। पुरानी और पारंपरिक चिमनियां या एग्जॉस्ट फैन धुएं से राहत तो दिलाते हैं, लेकिन हर महीने आने वाला भारी बिजली का बिल और हर हफ्ते जालीदार फिल्टरों (Filters) की घिसाई-सफाई करना किसी आफत से कम नहीं होता।
लेकिन अब समय आ गया है किचन को अपग्रेड करने का! BLDC (Brushless Direct Current) मोटर तकनीक ने किचन चिमनी की दुनिया में क्रांति ला दी है। ये चिमनियां नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन की तुलना में भी कम बिजली की खपत करती हैं और बिना किसी शोर (Noise) के रसोई से 100% धुआँ खींच लेती हैं। ऊपर से Filterless डिज़ाइन और Built-in Oil Collector होने के कारण आपको बार-बार सफाई की झंझट से पूरी तरह आजादी मिल जाती है।
अगर आप भी अपने किचन के लिए एक 'स्मार्ट' और टिकाऊ चिमनी की तलाश में हैं, तो आपके लिए सही समय यही है। Amazon पर चल रहे शानदार Price Drop Deals का फायदा उठाते हुए, हमने कई लोकप्रिय मॉडल्स का रियल-वर्ल्ड टेस्ट किया है। उनके सक्शन पावर, मोशन सेंसर (Motion Sensor) रेस्पॉन्स, बिजली बचत और ऑटोक्लीन परफॉरमेंस की गहन जाँच के बाद, हमने 2026 की सबसे बेहतरीन Try & Tested Autoclean Filterless BLDC Chimneys की यह लिस्ट तैयार की है।
1. Glen Hood RICA 90 Curved Glass Kitchen Chimney | 1500 m³/hr Suction | BLDC Motor | Filterless Thermal Auto Clean | Touch & Gesture Control |1 Year Comprehensive Warranty & 7 Year on Motor| Black
Glen Hood RICA 90 एक प्रीमियम और स्टाइलिश 90 cm कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो बड़े कुकटॉप्स (4-5 बर्नर) और तड़के वाली भारतीय कुकिंग के लिए बेस्ट है। इसमें 1500 m³/hr सक्शन पावर, ऊर्जा की बचत करने वाली BLDC मोटर, और हाथ के इशारे से चलने वाला मोशन सेंसर दिया गया है। फ़िल्टरलेस डिज़ाइन और इंटेलिक्लीन (Intelliclean) थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक के कारण यह चिमनी आपके किचन को बिना किसी रखरखाव के झंझट के हमेशा ऑइल और स्मोक फ्री रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल BLDC मोटर (कम बिजली खर्च
1500 m³/hr की जबरदस्त सक्शन कैपेसिटी
इंटेलिक्लीन (Intelliclean) और फ़िल्टरलेस
स्मार्ट मोशन सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
90 cm साइज के लिए जगह
टेक्निशियन को अलग से चार्ज देना हो सकता है।
2. Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with FULL GRILL |15 Yrs Motor WARR |FLAT FL 900 MAX BLDC HAC LTW MS NERO | Black| 9 Speed Touch Control with RPM Display + Motion Sensor
Elica की यह 90 cm T-शेप वॉलबॉइंटेड चिमनी आधुनिक किचन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और टिकाऊ विकल्प है। इसमें 1600 m³/hr की हैवी सक्शन पावर और ऊर्जा की बचत करने वाली BLDC मोटर दी गई है। 9-स्पीड टच कंट्रोल, RPM डिस्प्ले और मोशन सेंसर से लैस यह चिमनी महज 48 dB के कम शोर पर काम करती है। 15 साल की लंबी मोटर वारंटी और फ़िल्टरलेस ऑटोक्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली यह चिमनी भारी तड़के और डीप फ्राइंग वाले भारतीय किचन के लिए एक प्रीमियम और लो-मेंटेनेंस विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
15 साल की लंबी मोटर वारंटी
1600 m³/hr की सुपर-फास्ट सक्शन कैपेसिटी
1600 m³/hr की सुपर-फास्ट सक्शन कैपेसिटी
9-स्पीड एडजस्टमेंट व RPM डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
सिंगल LED लाइट
90 cm साइज के लिए जगह की आवश्यकता
3. Livpure Eterna 90 cm | Curved Glass | 1400 m³/hr Suction | BLDC Motor | Filterless | Touch & Gesture Control | Low Noise | 10 Years Motor + 1 Year Comprehensive Warranty | Black
Livpure Eterna 90 cm एक बजट-फ्रेंडली, प्रीमियम और स्टाइलिश कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो 71% तक के भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इसमें 1400 m³/hr की सक्शन पावर, ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर, और फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी दी गई है। 9-स्पीड कंट्रोल, स्पर्श (Touch) और हाथ के इशारे से चलने वाले Gesture Control के साथ आने वाली यह चिमनी शांत परफ़ॉर्म करती है। 10 साल की मोटर वारंटी और ₹12,000 से कम कीमत के साथ यह भारतीय रसोई के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में BLDC मोटर और 90cm साइज़
9-स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी
फ़िल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
स्मार्ट टच और जेस्चर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
अत्यधिक हैवी फ्राइंग में थोड़ा अधिक समय ले सकती है
पेड इंस्टॉलेशन
4. Faber Coral 90cm 1500m³/hr BLDC Autoclean T-Shape Chimney | Built In Oil Collector | Touch & Gesture Control | 12Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | Hood Coral BLDC FL HC SC BK IN 90
Faber की यह 90 cm T-शेप वॉलबॉइंटेड चिमनी इटैलियन डिज़ाइन, दमदार सक्शन और प्रीमियम बिल्ड का बेहतरीन मिश्रण है। इसमें 1500 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन पावर और मात्र 130 Watt की ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर दी गई है। 9-स्पीड टच कंट्रोल और हाथ के इशारे से चलने वाले Gesture/Motion Sensor से लैस यह चिमनी बिना किसी शोर के आसानी से काम करती है। 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी (जो कि अन्य ब्रांड्स के 1 साल की तुलना में बेहतर है) और 12 साल की मोटर वारंटी के साथ आने वाली यह चिमनी बड़े किचन और भारी भारतीय कुकिंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
130W लो पावर कंजम्पशन
9-स्पीड टच व जेस्चर कंट्रोल
प्रीमियम T-शेप व कॉम्पैक्ट डेप्थ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
सिंगल LED लाइट
5. Faber Atom 90cm 1500m³/hr BLDC Autoclean Filterless T-Shape Chimney|Built In Oil Collector|Touch & Gesture Control|8Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | Hood ATOM BLDC TC FL HC SC BK IN 90
Faber Atom 90 cm एक आधुनिक T-शेप वॉलबॉइंटेड किचन चिमनी है जो स्लीक डिज़ाइन और शांत परफ़ॉरमेंस के साथ आती है। इसमें 1500 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन पावर और एनर्जी-इफिशिएंट BLDC मोटर दी गई है। 9-स्पीड टच कंट्रोल और मोशन/जेस्चर सेंसर के साथ आने वाली यह चिमनी केवल 44dB से 58dB के कम शोर पर काम करती है। 2 साल की पूरी मशीन वारंटी और 8 साल की मोटर वारंटी के साथ, यह बिना किसी रखरखाव की झंझट के बड़े भारतीय किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत कम शोर (Min 44dB)
2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
9-स्पीड वर्सटैलिटी
क्यों खोजें विकल्प
8 साल की मोटर वारंटी
सिंगल LED लाइट
6. V-Guard 90 cm BLDC Chimney for Kitchen | 1500 m³/h Suction | Low Noise Operation | Free Installation Kit | Heat Auto Clean | Gesture Control with Touch Panel | V-Guard BT 90
यह एक पावरफुल, एनर्जी-इफिशिएंट और लो-मेंटेनेंस 90 cm चिमनी है जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड V-Guard के भरोसे के साथ आती है। इसमें 1500 m³/h की हैवी सक्शन पावर और 22% तक बिजली बचाने वाली BLDC मोटर दी गई है। इस चिमनी की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाली Free Installation Kit और Booster Mode (9+1 स्पीड) है। हीट ऑटो-क्लीन, फ़िल्टरलेस तकनीक, टच पैनल और स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल के साथ आने वाली यह चिमनी ₹15,500 के बजट में बेहद वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Free Installation Kit
9+1 स्पीड व बूस्टर मोड
22% कम बिजली खपत
इज़ लेवल काफी कम है।
10 साल की मोटर वारंटी
10 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मैट फिनिश रखरखाव
7. KAFF 60 cm 1400 m³/hr Curved BLDC Filterless Dry Heat Auto Clean Kitchen Chimney | Powerful Suction | Touch & Gesture Control | Low Noise | 2 Yr Product & 12 Yr Motor Warranty | Black | KEC 60A-DC
KAFF KEC 60A-DC एक प्रीमियम और स्लीक 60 cm कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 1400 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी और ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर दी गई है। ड्राई हीट ऑटो-क्लीन, फ़िल्टरलेस डिज़ाइन, 9-स्पीड जेस्चर कंट्रोल और 2 साल की पूरी प्रोडक्ट वारंटी के साथ आने वाली यह चिमनी शांत और आरामदायक कुकिंग का अनुभव देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल की पूरी प्रोडक्ट वारंटी
9-स्पीड जेस्चर व टच कंट्रोल
ड्राई हीट ऑटो-क्लीन और फ़िल्टरलेस
लो-नॉइज़ व टाइमर फीचर
क्यों खोजें विकल्प
60 cm साइज़ के हिसाब से कीमत थोड़ी ज़्यादा
60 cm क्षमता सीमा
भारतीय रसोई के लिए कितने Suction Power (सक्शन कैपेसिटी) और Size (आकार) की चिमनी सही रहती है?
Suction Power (सक्शन क्षमता): भारतीय खाना पकाने की शैली में तड़का, डीप फ्राइंग और मसालों का इस्तेमाल अधिक होता है। इसलिए, मध्यम किचन के लिए 1200 m³/hr और भारी कुकिंग या बड़े किचन के लिए 1400 m³/hr से 1600 m³/hr सक्शन पावर वाली चिमनी सबसे बेस्ट मानी जाती है।
Size (आकार): अगर आपका गैस स्टोव 2 से 4 बर्नर का है, तो 60 cm की चिमनी सही रहेगी। वहीं 3 से 5 या उससे बड़े बर्नर वाले कुकटॉप्स के लिए 90 cm की चिमनी चुननी चाहिए ताकि धुआँ बाहर न फैले।
BLDC मोटर और Filterless Auto-Clean तकनीक वाली चिमनी खरीदना क्यों फायदेमंद है?
BLDC Motor: यह लेटेस्ट मोटर तकनीक है जो सामान्य चिमनियों की तुलना में 50% तक कम बिजली खर्च करती है। इसके अलावा, यह काम करते समय बहुत कम शोर (Noise) पैदा करती है और इसकी लाइफ भी लंबी होती है।
Filterless Auto-Clean: फ़िल्टरलेस डिज़ाइन में जालीदार फ़िल्टर को बार-बार हाथ से धोने या घिसने की झंझट खत्म हो जाती है। बटन दबाने या ऑटो-क्लीन मोड से चिमनी में जमा तेल और ग्रीस पिघलकर ऑइल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, जिसे आसानी से निकालकर साफ़ किया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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