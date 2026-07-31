एग्जॉस्ट की छुट्टी! अब बिना बिजली के बिल की चिंता के रसोई को रखें ऑइल और स्मोक फ्री, देखें बेस्ट BLDC चिमनी ऑप्शंस

अगर आप रसोई के धुएँ, चिपचिपाहट और भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान हैं, तो Amazon पर इस समय Autoclean Filterless BLDC Chimneys पर ज़बरदस्त Price Drop चल रहा है! हमने टच, मोशन सेंसर और इन-बिल्ट ऑइल कलेक्टर वाली कई चिमनियों को खुद 'ट्राई और टेस्ट' किया है।

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भारतीय रसोई में तड़के और मसालेदार व्यंजनों की खुशबू जितनी लाजवाब होती है, उतना ही बड़ा सिरदर्द होता है दीवारों पर जमने वाली ग्रीस, जिद्दी धुऑं और चिपचिपाहट। पुरानी और पारंपरिक चिमनियां या एग्जॉस्ट फैन धुएं से राहत तो दिलाते हैं, लेकिन हर महीने आने वाला भारी बिजली का बिल और हर हफ्ते जालीदार फिल्टरों (Filters) की घिसाई-सफाई करना किसी आफत से कम नहीं होता।

Chimney

लेकिन अब समय आ गया है किचन को अपग्रेड करने का! BLDC (Brushless Direct Current) मोटर तकनीक ने किचन चिमनी की दुनिया में क्रांति ला दी है। ये चिमनियां नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन की तुलना में भी कम बिजली की खपत करती हैं और बिना किसी शोर (Noise) के रसोई से 100% धुआँ खींच लेती हैं। ऊपर से Filterless डिज़ाइन और Built-in Oil Collector होने के कारण आपको बार-बार सफाई की झंझट से पूरी तरह आजादी मिल जाती है।

अगर आप भी अपने किचन के लिए एक 'स्मार्ट' और टिकाऊ चिमनी की तलाश में हैं, तो आपके लिए सही समय यही है। Amazon पर चल रहे शानदार Price Drop Deals का फायदा उठाते हुए, हमने कई लोकप्रिय मॉडल्स का रियल-वर्ल्ड टेस्ट किया है। उनके सक्शन पावर, मोशन सेंसर (Motion Sensor) रेस्पॉन्स, बिजली बचत और ऑटोक्लीन परफॉरमेंस की गहन जाँच के बाद, हमने 2026 की सबसे बेहतरीन Try & Tested Autoclean Filterless BLDC Chimneys की यह लिस्ट तैयार की है।

Glen Hood RICA 90 एक प्रीमियम और स्टाइलिश 90 cm कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो बड़े कुकटॉप्स (4-5 बर्नर) और तड़के वाली भारतीय कुकिंग के लिए बेस्ट है। इसमें 1500 m³/hr सक्शन पावर, ऊर्जा की बचत करने वाली BLDC मोटर, और हाथ के इशारे से चलने वाला मोशन सेंसर दिया गया है। फ़िल्टरलेस डिज़ाइन और इंटेलिक्लीन (Intelliclean) थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक के कारण यह चिमनी आपके किचन को बिना किसी रखरखाव के झंझट के हमेशा ऑइल और स्मोक फ्री रखती है।

Specifications सक्शन पावर 1500 m³/hr मोटर प्रकार 1800W एनर्जी-इफिशिएंट BLDC Motor फ़िल्टर टाइप फ़िल्टरलेस तकनीक कंट्रोल टाइप मोशन जेस्चर कंट्रोल वारंटी 1 साल क्यों खरीदें पावरफुल BLDC मोटर (कम बिजली खर्च 1500 m³/hr की जबरदस्त सक्शन कैपेसिटी इंटेलिक्लीन (Intelliclean) और फ़िल्टरलेस स्मार्ट मोशन सेंसर क्यों खोजें विकल्प 90 cm साइज के लिए जगह टेक्निशियन को अलग से चार्ज देना हो सकता है।

Elica की यह 90 cm T-शेप वॉलबॉइंटेड चिमनी आधुनिक किचन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और टिकाऊ विकल्प है। इसमें 1600 m³/hr की हैवी सक्शन पावर और ऊर्जा की बचत करने वाली BLDC मोटर दी गई है। 9-स्पीड टच कंट्रोल, RPM डिस्प्ले और मोशन सेंसर से लैस यह चिमनी महज 48 dB के कम शोर पर काम करती है। 15 साल की लंबी मोटर वारंटी और फ़िल्टरलेस ऑटोक्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली यह चिमनी भारी तड़के और डीप फ्राइंग वाले भारतीय किचन के लिए एक प्रीमियम और लो-मेंटेनेंस विकल्प है।

Specifications मोटर व पावर ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर फ़िल्टर व ऑटो क्लीन फ़िल्टरलेस टेक्नोलॉजी नॉइज़ लेवल 48 dB वारंटी 5 साल क्यों खरीदें 15 साल की लंबी मोटर वारंटी 1600 m³/hr की सुपर-फास्ट सक्शन कैपेसिटी 1600 m³/hr की सुपर-फास्ट सक्शन कैपेसिटी 9-स्पीड एडजस्टमेंट व RPM डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प सिंगल LED लाइट 90 cm साइज के लिए जगह की आवश्यकता

Livpure Eterna 90 cm एक बजट-फ्रेंडली, प्रीमियम और स्टाइलिश कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो 71% तक के भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इसमें 1400 m³/hr की सक्शन पावर, ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर, और फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी दी गई है। 9-स्पीड कंट्रोल, स्पर्श (Touch) और हाथ के इशारे से चलने वाले Gesture Control के साथ आने वाली यह चिमनी शांत परफ़ॉर्म करती है। 10 साल की मोटर वारंटी और ₹12,000 से कम कीमत के साथ यह भारतीय रसोई के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।

Specifications सक्शन पावर 1400 m³/hr मोटर प्रकार: ऊर्जा ऊर्जा-कुशल BLDC Motor फ़िल्टर व ऑटो क्लीन फ़िल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल व स्पीड टच और जेस्चर कंट्रोल क्यों खरीदें बजट में BLDC मोटर और 90cm साइज़ 9-स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी फ़िल्टरलेस और ऑटो-क्लीन स्मार्ट टच और जेस्चर कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प अत्यधिक हैवी फ्राइंग में थोड़ा अधिक समय ले सकती है पेड इंस्टॉलेशन

Faber की यह 90 cm T-शेप वॉलबॉइंटेड चिमनी इटैलियन डिज़ाइन, दमदार सक्शन और प्रीमियम बिल्ड का बेहतरीन मिश्रण है। इसमें 1500 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन पावर और मात्र 130 Watt की ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर दी गई है। 9-स्पीड टच कंट्रोल और हाथ के इशारे से चलने वाले Gesture/Motion Sensor से लैस यह चिमनी बिना किसी शोर के आसानी से काम करती है। 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी (जो कि अन्य ब्रांड्स के 1 साल की तुलना में बेहतर है) और 12 साल की मोटर वारंटी के साथ आने वाली यह चिमनी बड़े किचन और भारी भारतीय कुकिंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।

Specifications सक्शन पावर 1500 m³/hr मोटर व पावर ऊर्जा-कुशल BLDC Motor कंट्रोल व स्पीड टच और जेस्चर कंट्रोल नॉइज़ लेवल 58 dB क्यों खरीदें 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी 130W लो पावर कंजम्पशन 9-स्पीड टच व जेस्चर कंट्रोल प्रीमियम T-शेप व कॉम्पैक्ट डेप्थ क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक सिंगल LED लाइट

Faber Atom 90 cm एक आधुनिक T-शेप वॉलबॉइंटेड किचन चिमनी है जो स्लीक डिज़ाइन और शांत परफ़ॉरमेंस के साथ आती है। इसमें 1500 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन पावर और एनर्जी-इफिशिएंट BLDC मोटर दी गई है। 9-स्पीड टच कंट्रोल और मोशन/जेस्चर सेंसर के साथ आने वाली यह चिमनी केवल 44dB से 58dB के कम शोर पर काम करती है। 2 साल की पूरी मशीन वारंटी और 8 साल की मोटर वारंटी के साथ, यह बिना किसी रखरखाव की झंझट के बड़े भारतीय किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications सक्शन पावर 1500 m³/hr मोटर व नॉइज़ लेवल बीएलडीसी मोटर फ़िल्टर व ऑटो क्लीन फ़िल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल व स्पीड टच कंट्रोल और जेस्चर सेंसर क्यों खरीदें बहुत कम शोर (Min 44dB) 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी 9-स्पीड वर्सटैलिटी क्यों खोजें विकल्प 8 साल की मोटर वारंटी सिंगल LED लाइट

यह एक पावरफुल, एनर्जी-इफिशिएंट और लो-मेंटेनेंस 90 cm चिमनी है जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड V-Guard के भरोसे के साथ आती है। इसमें 1500 m³/h की हैवी सक्शन पावर और 22% तक बिजली बचाने वाली BLDC मोटर दी गई है। इस चिमनी की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाली Free Installation Kit और Booster Mode (9+1 स्पीड) है। हीट ऑटो-क्लीन, फ़िल्टरलेस तकनीक, टच पैनल और स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल के साथ आने वाली यह चिमनी ₹15,500 के बजट में बेहद वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।

Specifications सक्शन पावर 1500 m³/h स्पीड सेटिंग्स 9+1 स्पीड लेवल्स फ़िल्टर व ऑटो क्लीन: एडवांस फ़िल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल टाइप टच पैनल एवं स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल क्यों खरीदें Free Installation Kit 9+1 स्पीड व बूस्टर मोड 22% कम बिजली खपत इज़ लेवल काफी कम है। 10 साल की मोटर वारंटी 10 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प मैट फिनिश रखरखाव

KAFF KEC 60A-DC एक प्रीमियम और स्लीक 60 cm कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी है, जो छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 1400 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी और ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर दी गई है। ड्राई हीट ऑटो-क्लीन, फ़िल्टरलेस डिज़ाइन, 9-स्पीड जेस्चर कंट्रोल और 2 साल की पूरी प्रोडक्ट वारंटी के साथ आने वाली यह चिमनी शांत और आरामदायक कुकिंग का अनुभव देती है।

Specifications सक्शन पावर 1400 m³/hr मोटर प्रकार ऊर्जा-कुशल BLDC Motor फ़िल्टर व ऑटो क्लीन ड्राई हीट ऑटो-क्लीन कंट्रोल व स्पीड टच पैनल एवं 9-स्पीड स्मार्ट जेस्चर कंट्रोल क्यों खरीदें 2 साल की पूरी प्रोडक्ट वारंटी 9-स्पीड जेस्चर व टच कंट्रोल ड्राई हीट ऑटो-क्लीन और फ़िल्टरलेस लो-नॉइज़ व टाइमर फीचर क्यों खोजें विकल्प 60 cm साइज़ के हिसाब से कीमत थोड़ी ज़्यादा 60 cm क्षमता सीमा

भारतीय रसोई के लिए कितने Suction Power (सक्शन कैपेसिटी) और Size (आकार) की चिमनी सही रहती है? Suction Power (सक्शन क्षमता): भारतीय खाना पकाने की शैली में तड़का, डीप फ्राइंग और मसालों का इस्तेमाल अधिक होता है। इसलिए, मध्यम किचन के लिए 1200 m³/hr और भारी कुकिंग या बड़े किचन के लिए 1400 m³/hr से 1600 m³/hr सक्शन पावर वाली चिमनी सबसे बेस्ट मानी जाती है।

Size (आकार): अगर आपका गैस स्टोव 2 से 4 बर्नर का है, तो 60 cm की चिमनी सही रहेगी। वहीं 3 से 5 या उससे बड़े बर्नर वाले कुकटॉप्स के लिए 90 cm की चिमनी चुननी चाहिए ताकि धुआँ बाहर न फैले।

BLDC मोटर और Filterless Auto-Clean तकनीक वाली चिमनी खरीदना क्यों फायदेमंद है? BLDC Motor: यह लेटेस्ट मोटर तकनीक है जो सामान्य चिमनियों की तुलना में 50% तक कम बिजली खर्च करती है। इसके अलावा, यह काम करते समय बहुत कम शोर (Noise) पैदा करती है और इसकी लाइफ भी लंबी होती है।

Filterless Auto-Clean: फ़िल्टरलेस डिज़ाइन में जालीदार फ़िल्टर को बार-बार हाथ से धोने या घिसने की झंझट खत्म हो जाती है। बटन दबाने या ऑटो-क्लीन मोड से चिमनी में जमा तेल और ग्रीस पिघलकर ऑइल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, जिसे आसानी से निकालकर साफ़ किया जा सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।