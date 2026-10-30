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Festive Sale में नहीं बिके स्मार्टफोन और TV, अब कंपनियां उठाने जा रही ये बड़ा कदम, जानें क्या है वजह

By Himani Gupta
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दिवाली और फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन और टीवी की सेल उम्मीद से कमजोर रहने के बाद कंपनियां प्रोडक्शन घटाने की तैयारी कर रही हैं। बाजार में सेल की धीमी रफ्तार के चलते दुकानदारों के पास बिना बिके प्रोडक्ट का स्टॉक जमा हो गया है।

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मोबाइल और टीवी कंपनियों को लगा फेस्टिव सेल का झटका

दिवाली और फेस्टिव सीजन को मोबाइल और टीवी कंपनियों के लिए साल का सबसे बड़ा सेल का मौका माना जाता है। कंपनियां इस दौरान ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कई तरह के ऑफर भी देती हैं। लेकिन इस बार बाजार से आ रही खबरें कंपनियों की चिंता बढ़ाने वाली हैं। फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन और टीवी की सेल उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। इसका असर अब कंपनियों की प्रोडक्शन प्लानिंग पर भी पड़ने लगा है।

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इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मोबाइल और टीवी बनाने वाली कंपनियां अगले 2-3 महीनों में प्रोडक्शन को आपके टारगेट से 20% तक कम कर सकती हैं। फेस्टिव सीजन में पिछले साल के मुकाबले सेल की मात्रा में करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी ओर, दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बिना बिके प्रोडक्ट का स्टॉक जमा हो रहा है। इस गिरावट के पीछे सिर्फ ग्राहकों की कम खरीदारी ही वजह नहीं है। मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों ने भी मोबाइल और टीवी महंगे कर दिए हैं। ऐसे में ग्राहक नया फोन या टीवी खरीदने का फैसला टाल रहे हैं।

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अगले 2-3 महीने तक कम हो सकता है मोबाइल-टीवी का प्रोडक्शन

मोबाइल और टीवी कंपनियां अब बाजार की मांग के हिसाब से अपना प्रोडक्शन कम करने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अगले 2-3 महीनों में कंपनियां 20% तक कम प्रोडक्शन कर सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह फेस्टिव सीजन में उम्मीद के मुताबिक सेल नहीं होना है। आमतौर पर कंपनियां दिवाली और दूसरे त्योहारों से पहले ज्यादा फोन और टीवी तैयार करती हैं, ताकि दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टॉक उपलब्ध रहे। लेकिन इस बार सेल कम होने से बाजार में पहले से मौजूद माल ही नहीं बिक पाया। ऐसे में कंपनियां अब नए प्रोडक्ट बनाने की रफ्तार कम करके पुराने स्टॉक को निकालने पर ध्यान दे सकती हैं।

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फेस्टिव सीजन में करीब 25% गिर गई सेल

रिपोर्ट में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया है कि इस साल फेस्टिव सीजन में यूनिट सेल पिछले साल के मुकाबले करीब 25% कम रही है। यह गिरावट इसलिए भी अहम है क्योंकि Onam से लेकर Diwali तक का समय मोबाइल और टीवी कंपनियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों कैटेगरी की सालाना सेल में फेस्टिव सीजन की हिस्सेदारी करीब 30% रहती है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच भी स्मार्टफोन और टीवी की यूनिट सेल में पिछले साल के मुकाबले 10% से ज्यादा गिरावट आई थी। फेस्टिव सीजन से कंपनियों को इस नुकसान की भरपाई की उम्मीद थी, लेकिन कमजोर मांग ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी।

क्या ग्राहकों को आने वाले दिनों में महंगे मिलेंगे फोन और टीवी?

प्रोडक्शन कम होने का असर ग्राहकों पर तुरंत पड़ेगा, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। कंपनियां फिलहाल बाजार में मौजूद स्टॉक को कम करने और मांग के हिसाब से प्रोडक्शन तय करने की कोशिश कर सकती हैं। अगर सेल कमजोर बनी रहती है, तो कंपनियों को नए मॉडल और स्टॉक में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि, किसी खास मॉडल की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, यह कंपनी की रणनीति, स्टॉक और बाजार की मांग पर निर्भर करेगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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