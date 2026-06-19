फादर्स डे 2026 पर पापा को करें सरप्राइज , इस बार पापा को दें कुछ यूजफुल, गिफ्ट करें अमेजन के ये बेस्ट हेयर ड्रायर
इस फादर्स डे 2026 पर पापा को वही पुराने घिसे-पिटे तोहफे देने के बजाय कुछ सचमुच यूजफुल गिफ्ट करें। अमेजन पर पुरुषों के लिए मिल रहे ये बेस्ट-सेलिंग हेयर ड्रायर्स उनके डेली ग्रूमिंग रूटीन को बेहद आसान बना देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अक्सर हम हर फादर्स डे पर पापा को शर्ट, वॉलेट या घड़ी जैसे पारंपरिक तोहफे देते हैं। लेकिन इस साल 2026 में, क्यों न उन्हें कुछ ऐसा दिया जाए जो उनके डेली रूटीन को आसान और खास बनाए? पुरुषों के लिए ग्रूमिंग अब उतनी ही जरूरी हो गई है जितनी महिलाओं के लिए। ऐसे में अमेजन इंडिया पर मिल रहे बेस्ट-सेलिंग मेंस हेयर ड्रायर्स एक परफेक्ट और यूजफुल गिफ्ट साबित हो सकते हैं।
अमेजन पर बजट-फ्रेंडली से लेकर प्रीमियम रेंज तक के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। जहाँ Beardo Studio Professional Tornado पुरुषों के घने बालों और दाढ़ी को तुरंत स्टाइल करने के लिए बेस्ट है, वहीं Philips का एडवांस इन्फ्राप्रोटेक्ट ड्रायर पापा की स्कैल्प को सुरक्षित रखते हुए बालों को सुखाता है। अगर आप कुछ लग्जरी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो Laifen जैसे हाई-स्पीड ब्रशलेस मोटर वाले ड्रायर्स भी बेहतरीन चॉइस हैं। ये सभी ड्रायर्स न केवल बालों को तेजी से सुखाते हैं, बल्कि बालों को बिना डैमेज किए सैलून जैसा फ्रेश और कॉन्फिडेंट लुक देते हैं। इस फादर्स डे पर अमेजन के खास ऑफर्स का फायदा उठाएं, आज ही एक शानदार हेयर ड्रायर ऑर्डर करें और पापा को एक ऐसा सरप्राइज दें जो हर सुबह उनके काम आए।
1. BEARDO Studio Professional Tornado Hair Dryer With 2000 Watts Power|Ac Motor, Concentrator, Diffuser, 2 Speeds, 3 Temperature Settings & Cool Shot Feature|For Professional Drying Experience|Black
अगर आप फादर्स डे पर पापा के लिए एक ऐसा गिफ्ट ढूंढ रहे हैं जो उनके लुक को हमेशा फ्रेश रखे, तो Beardo Tornado Hair Dryer सबसे बेस्ट चॉइस है। अमेजन पर पुरुषों के लिए इसे 4.4 स्टार की शानदार रेटिंग मिली है और अकेले पिछले महीने में ही इसे 3,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। 2,199 रुपए की एमआरपी वाला यह पावरफुल ग्रूमिंग टूल अभी 36% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 1,399 रुपए में मिल रहा है। यह पापा की रोजमर्रा की हेयर और बियर्ड स्टाइलिंग को बेहद आसान बना देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट ड्राइंग
दाढ़ी सेट करने के लिए बेस्ट
बालों को नुकसान नहीं पहुँचता
आरामदायक डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
रिचार्जेबल नहीं
साधारण कम वाट वाले ड्रायर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आवाज
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. IKONIC Pro 2100+ Hair Dryer 2000 Watts, Black, 3 Heat And 2 Speed Settings, Cool Shot, Low Noise Function Interchangeable Nozzles, Professional Styling, For Women And Men, All Hair Type
अगर आपके पापा अपने लुक और हेयरस्टाइल को लेकर थोड़े ज़्यादा चूज़ी हैं, तो इस फादर्स डे पर उन्हें IKONIC Pro 2100+ Hair Dryer गिफ्ट करना एक प्रीमियम और बेहतरीन विकल्प होगा। आईकॉनिक को सैलून और प्रोफेशनल्स का एक बेहद भरोसेमंद ब्रांड माना जाता है। अमेजन पर इसे 4.4 स्टार की शानदार रेटिंग मिली है। 3,575 रुपए की एमआरपी वाला यह प्रोफेशनल ड्रायर अभी 30% के डिस्काउंट के बाद 2,498 रुपए में मिल रहा है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए और हर तरह के बालों के लिए एकदम परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम आवाज
प्रोफेशनल स्टाइलिंग
सटीक हवा का फ्लो
कूल शॉट फीचर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा बड़ा और भारी
थोड़ी ज़्यादा जगह की जरूरत
3. VEGA PROFESSIONAL Pro Dry 2400W Hair Dryer for Salon Professionals and Styling at Home | Cool Shot Button and Combination of 4 Heat & 2 Speed Settings, Black, (VPMHD-03)
यदि आप इस फादर्स डे पर पापा को एक अल्टीमेट, हाई-एंड और सुपर पावरफुल ग्रूमिंग टूल गिफ्ट करना चाहते हैं, तो Vega Professional Pro Dry 2400W से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह कोई साधारण ड्रायर नहीं है, बल्कि इसे खास तौर पर सैलून प्रोफेशनल्स और होम स्टाइलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इसे 4.3 स्टार की रेटिंग मिली है। 4,500 रुपए की एमआरपी वाला यह प्रीमियम ड्रायर अभी 14% के लिमिटेड टाइम डील डिस्काउंट के बाद 3,850 रुपए में मिल रहा है। यह उन पिताओं के लिए परफेक्ट गिफ्ट है जिन्हें अपने बालों और दाढ़ी के लिए बेस्ट-इन-क्लास परफॉर्मेंस पसंद है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-फास्ट ड्राइंग
टूरमलाइन टेक्नोलॉजी
स्टाइलिंग पर पूरा कंट्रोल
लंबा और मजबूत तार
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी
नॉन-फोल्डेबल और बड़ा साइज
4. BEARDO Styling Gun ULTRA Advanced Hair Dryer for Men | 1600 Watts Foldable Hair Dryer | 3 Heat 2 Speed Setting | Travel Friendly | Cool Shot Button
यदि आपके पापा अक्सर काम के सिलसिले में या छुट्टियों पर बाहर यात्रा करते रहते हैं, तो इस फादर्स डे पर उन्हें BEARDO Styling Gun ULTRA Advanced Hair Dryer गिफ्ट करना एक बेहतरीन विचार होगा। अमेजन पर इसे 4.3 स्टार की शानदार रेटिंग मिली है और 2,600 से अधिक लोग इस पर भरोसा जता चुके हैं। 1,499 रुपए की एमआरपी वाला यह स्टाइलिश ड्रायर अभी 23% के डिस्काउंट के बाद मात्र 1,154 रुपए में मिल रहा है। इसका अनोखा गन-शेप डिजाइन और फोल्डेबल बॉडी इसे पुरुषों के लिए एक परफेक्ट और ट्रेंडी ग्रूमिंग गिफ्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सफर के लिए बेस्ट
सटीक स्टाइलिंग कंट्रोल
स्मूथ फिनिश
सुरक्षित और भरोसेमंद
क्यों खोजें विकल्प
मीडियम पावर
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक ड्रायर
5. AGARO Hair Dryer with 1000 Watts Copper Motor, 2 Speed & Temperature Settings,Foldable Handle, For both Men & Women, Black & Red HD1177
यदि आपका बजट काफी कम है और आप फादर्स डे पर पापा के लिए एक सिंपल, टिकाऊ और बेहद किफायती गिफ्ट की तलाश में हैं, तो AGARO HD1177 Hair Dryer सबसे बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर इसे 4.2 स्टार की मजबूत रेटिंग मिली है और पिछले महीने में ही 700 से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है। 849 रुपए की एमआरपी वाला यह ड्रायर अभी 29% के डिस्काउंट के बाद मात्र 599 रुपए में मिल रहा है। कम कीमत में 2 साल की लंबी वारंटी के साथ आना इसे एक बेहद भरोसेमंद और वैल्यू-फॉर-मनी गिफ्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर बजट-फ्रेंडली
कॉपर मोटर की मजबूती
बेहद हल्का और फोल्डेबल
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कम पावर
कूल शॉट बटन नहीं
6. AGARO Premium Hair Dryer with 1400 Watts Motor, 3 Temperature Settings & Cool Shot Button-Black HD-1214
यदि आप लगभग 1,000 रुपये के बजट में पापा के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर हेयर ड्रायर तलाश रहे हैं, तो AGARO HD-1214 Premium Hair Dryer एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर इसे 4.4 स्टार की टॉप रेटिंग मिली है और पिछले महीने में 2,000 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। 1,245 रुपए की एमआरपी वाला यह प्रीमियम लुक ड्रायर अभी 17% के लिमिटेड टाइम डील डिस्काउंट के बाद मात्र 1,039 रुपए में मिल रहा है। कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स और 2 साल की लंबी वारंटी इसे फादर्स डे का एक वैल्यू-फॉर-मनी गिफ्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कूल शॉट बटन
सफर के लिए आसान
सटीक स्टाइलिंग नोजल
लंबा तार और हैंगिंग लूप
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल ड्रायर्स के मुकाबले बहुत घने बालों को सुखाने में थोड़ा सा ज्यादा समय
बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक से बनी
7. DOLPHY Professional Wall Mounted Hair Dryer Hd-002, 1000 Watts,White
यदि आपके पापा को लग्जरी होटलों जैसी लाइफस्टाइल पसंद है या वे अपनी चीजें अक्सर इधर-उधर रखकर भूल जाते हैं, तो इस फादर्स डे पर उन्हें DOLPHY Wall Mounted Hair Dryer गिफ्ट करें। यह एक दीवार पर फिट होने वाला ड्रायर है, जिसे बाथरूम या ड्रेसिंग एरिया की दीवार पर फिक्स किया जा सकता है। अमेजन पर इसे 4.3 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिली है। 2,699 रुपए की एमआरपी वाला यह अनोखा होटल-स्टाइल ड्रायर अभी 40% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 1,626.57 रुपए में मिल रहा है। इसे इस्तेमाल करना और संभालना बेहद आसान है, जिससे पापा को हर सुबह 5-स्टार होटल जैसा ग्रूमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
होटल जैसा लग्जरी और आराम
अल्ट्रा-सेफ
जगह की बचत
लचीला स्प्रिंग वायर
क्यों खोजें विकल्प
ट्रेवल-फ्रेंडली नहीं
इंस्टॉलेशन की जरूरत
8. Dyson Supersonic™ Hair Dryer|Fast Drying|No Heat Damage|5 attachments|7 styling, 3 Speed & 3 Heat Settings|Travel Friendly|Unisex Usage|Intelligent Heat Control|2 Year Warranty (Prussian Blue)
यदि बजट की कोई सीमा नहीं है और आप इस फादर्स डे पर पापा को दुनिया का सबसे एडवांस, प्रीमियम और टेक-बजट ग्रूमिंग गिफ्ट देना चाहते हैं, तो Dyson Supersonic™ से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हेयर केयर इंडस्ट्री में डायसन को सबसे टॉप और लग्जरी ब्रांड माना जाता है। अमेज़न पर इसे 4.6 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिली है। 36,900 रुपए की एमआरपी वाला यह सुपर-प्रीमियम और खूबसूरत प्रुशियन ब्लू कलर का ड्रायर अभी 33% के भारी डिस्काउंट के बाद 24,723 रुपए में मिल रहा है। यह गिफ्ट पापा के रोजमर्रा के हेयर केयर रूटीन को पूरी तरह से बदल देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
नो हीट डैमेज
अल्ट्रा-एडवांस 5 मैग्नेटिक अटैचमेंट्स
दाढ़ी और बालों के लिए परफेक्ट कस्टमाइजेशन
खूबसूरत और लाइटवेट
क्यों खोजें विकल्प
बेहद महंगा
रिचार्जेबल नहीं
9. WINSTON Turbo Pro Hair Dryer - 1800W | Quick Drying Blow Dryer with Low Noise, Cool Shot & Overheat Protection - 1 Year Warranty (Black)
यदि आप लगभग 1,300 रुपये की रेंज में एक ऐसा हेयर ड्रायर ढूंढ रहे हैं जो बिजली की बचत भी करे और बहुत तेजी से काम भी करे, तो WINSTON Turbo Pro Hair Dryer एक शानदार गिफ्ट है। अमेजन पर इसे 4.3 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिली है और पिछले महीने में 200 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। 2,890 रुपए की एमआरपी वाला यह स्टाइलिश ड्रायर अभी 53% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 1,349 रुपए में मिल रहा है। आधे से भी कम कीमत में मिलने वाला यह टर्बो ड्रायर पापा के डेली ग्रूमिंग रूटीन को सुपरफास्ट बना देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
5 गुना तेजी से सुखाए
कूल शॉट बटन
पैसा वसूल डील
सुरक्षित और भरोसेमंद
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-फोल्डेबल
कम एक्सेसरीज
1. क्या हेयर ड्रायर बालों के लिए अच्छा है?
- हेयर ड्रायर का सीमित और सही तरीके से इस्तेमाल करना बालों के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता।
फायदा: यह गीले बालों को तुरंत सुखाकर फंगल इन्फेक्शन या ठंड लगने से बचाता है और बालों को वॉल्यूम (घनापन) देता है।
नुकसान: यदि आप हर दिन बहुत तेज गर्म हवा का उपयोग करते हैं, तो बालों की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, जिससे बाल रूखे, बेजान और दोमुंहे होकर टूटने लगते हैं। इसलिए हमेशा Cool Shot (ठंडी हवा) या मीडियम हीट का इस्तेमाल करना चाहिए।
2. 'हेयर ड्रायर' है या 'हेयर ड्रायर'?
हिंदी में लिखने और बोलने के लिहाज से “हेयर ड्रायर” लिखना और बोलना सबसे सटीक है। कुछ लोग इसे बोलचाल में 'हेयर ड्रायर' या 'हेयर ब्लोअर' भी कह देते हैं, लेकिन सही शब्द "हेयर ड्रायर" ही है।
3. हेयर ड्रायर का उपयोग क्या है?
हेयर ड्रायर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कामों के लिए किया जाता है,
बालों को तुरंत सुखाना: नहाने या बाल धोने के बाद गीले बालों को तेजी से सुखाने के लिए।
हेयर स्टाइलिंग: बालों को मनचाहा लुक देने, सीधे करने या वॉल्यूम देने के लिए।
दाढ़ी सेट करना : पुरुष अपनी दाढ़ी के बालों को सेट करने और उन्हें सीधा रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
सैलून जैसा लुक: कंघी या ब्रश की मदद से बालों को बाउंसी और चमकदार बनाने के लिए।
4. कौन सा हेयर ड्रायर सबसे अच्छा होता है?
बालों की सुरक्षा और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए नीचे दिए गए प्रकार के हेयर ड्रायर्स सबसे अच्छे माने जाते हैं,
Ionic Hair Dryer : यह रूखे और घुंघराले बालों के लिए सबसे बेस्ट है। यह नेगेटिव आयन्स छोड़ता है जो बालों की चमक बनाए रखते हैं और उन्हें जल्दी सुखाते हैं।
Ceramic / Tourmaline Hair Dryer : यह तकनीक गर्मी को हर तरफ बराबर बांटती है, जिससे बाल किसी एक जगह से जलते नहीं हैं। यह हर तरह के बालों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है।
कम से कम 1500W से 2000W पावर: पुरुषों और साधारण इस्तेमाल के लिए 1400W से 1600W और भारी या घने बालों के लिए 2000W या उससे ज्यादा पावर वाला ड्रायर बेस्ट होता है।
सुरक्षित इस्तेमाल के लिए टिप्स:
ड्रायर का इस्तेमाल करते समय इसे हमेशा बालों से 6-8 इंच दूर रखें और बालों को हीट से बचाने के लिए हमेशा Heat Protectant Spray या सीरम का उपयोग करें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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