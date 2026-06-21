Father's Day offer: आधी कीमत पर मिल रही हैं ये ब्रांडेड स्मार्टवॉच, पापा के लिए हैं परफेक्ट गिफ्ट

फादर्स डे के खास मौके पर अमेजन पर धमाकेदार ऑफर्स लाइव हो चुके हैं, जहाँ ब्लूटूथ कॉलिंग, एमोलेड डिस्प्ले और एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स वाली ब्रांडेड स्मार्टवॉच 50% तक की आधी कीमत पर मिल रही हैं।

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फादर्स डे के खास अवसर पर अपने पापा के प्रति सम्मान और प्यार जताने के लिए स्मार्टवॉच एक बेहतरीन उपहार साबित हो सकती है। अमेजन इंडिया पर इस समय कई ब्रांडेड और प्रीमियम स्मार्टवॉच के विकल्प मौजूद हैं, जो पापा को एक नया और आधुनिक लुक देने के साथ-साथ उनके रोजमर्रा के जीवन को काफी आसान बना सकते हैं। यदि आप अपने पापा के लिए एक ऐसा तोहफा ढूंढ रहे हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ बेहद उपयोगी भी हो, तो ये डिजिटल घड़ियां एक परफेक्ट चॉइस हैं।

इन स्मार्टवॉच में कई ऐसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जो बुजुर्गों के लिए काफी मददगार हैं। उदाहरण के लिए, बड़ी स्क्रीन और ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले के कारण इस पर टेक्स्ट पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही, ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा की मदद से पापा बिना फोन जेब से निकाले सीधे अपनी कलाई से ही जरूरी फोन कॉल्स अटेंड और बात कर सकते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिवाइस पापा की सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इनमें दिए गए एडवांस हेल्थ सूट के जरिए हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल और स्लीप पैटर्न को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इस फादर्स डे पर पापा को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और उनकी सेहत की देखभाल के लिए यह स्मार्टवॉच एक बेहद अनमोल और विचारशील उपहार है।

Fire-Boltt Phoenix Pro एक बजट-फ्रेंडली और प्रीमियम लुकिंग राउंड डायल स्मार्टवॉच है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस समय अमेजन पर यह घड़ी भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 1,499 रुपए में मिल रही है। यह वॉच 1.39-इंच की HD डिस्प्ले, क्रिस्टल-क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग और AI वॉइस असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स से लैस है। इसके अलावा, सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों के लिए इसमें SpO2, हार्ट रेट मॉनिटर और 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं, जो इसे इस प्राइस रेंज में एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाते हैं।

Specifications बैटरी क्षमता 280 mAh स्पोर्ट्स मोड्स 120 से ज्यादा हेल्थ सेंसर हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, ऑक्सीमीटर (SpO2) स्मार्ट फीचर्स ब्लूटूथ कॉलिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स, एक्टिविटी ट्रैकर वॉटरप्रूफ रेटिंग IP67 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट क्यों खरीदें बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले कलाई से ही ब्लूटूथ कॉलिंग धांसू फिटनेस ट्रैकिंग हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स क्यों खोजें विकल्प औसत पीक ब्राइटनेस केवल हल्की फुहारों और पसीने से सुरक्षित

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Noise Twist अमेज़न पर स्मार्टवॉच कैटेगरी का 1 Best Seller प्रोडक्ट है, जिसे अकेले पिछले महीने में 2,000 से अधिक लोगों ने खरीदा है। यह घड़ी एक स्टाइलिश राउंड डायल और प्रीमियम मैटेलिक फिनिश के साथ आती है। वर्तमान में यह अमेजन पर 72% की भारी बचत के साथ मात्र 1,399 रुपए में उपलब्ध है। यह वॉच उन्नत Tru Sync™ ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.38 इंच की टीएफटी डिस्प्ले और शानदार 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ से लैस है। इसमें स्वास्थ्य की देखभाल के लिए Noise Health Suite™ दिया गया है, जो बजट रेंज में बेहतरीन फीचर्स की तलाश करने वालों के लिए इसे सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाता है।

Specifications कनेक्टिविटी एडवांस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बैटरी क्षमता 300 mAh कॉलिंग फीचर Noise Buzz वॉटरप्रूफ रेटिंग IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट क्यों खरीदें एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग दमदार बैटरी लाइफ IP68 वॉटर रेजिस्टेंस कम्प्लीट हेल्थ ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प कॉलिंग पर कम बैटरी बैकअप TFT स्क्रीन है, न कि सुपर ब्राइट AMOLED डिस्प्ले

boAt Storm Call 4 एक क्रांतिकारी और नए जमाने की स्मार्टवॉच है, जो Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाली भारत की पहली स्मार्टवॉच है। वर्तमान में अमेजन पर यह लिमिटेड टाइम डील के तहत 75% की भारी बचत के साथ मात्र 1,599 रुपए में उपलब्ध है। यह वॉच एक विशाल 1.96 इंच की HD डिस्प्ले, शानदार 500 निट्स ब्राइटनेस और एक घूमने वाले Functional Crown के साथ आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग और एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग (जैसे हार्ट रेट, SpO2, स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग) से लैस यह वॉच उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बार-बार अलग चार्जर ले जाने के झंझट से मुक्ति चाहते हैं।

Specifications बैटरी टाइप लिथियम पॉलीमर विशेष फीचर्स SOS इमरजेंसी अलर्ट, ऑटो-एक्टिविटी डिटेक्शन, डायल पैड हेल्थ सेंसर 24x7 हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग वॉटरप्रूफ रेटिंग IP68 डस्ट, स्प्लैश और स्वेट रेजिस्टेंट वारंटी 12 महीने की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें भारत की पहली Type-C चार्जिंग वॉच विशाल और सुपर ब्राइट डिस्प्ले फंक्शनल क्राउन IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग क्यों खोजें विकल्प AMOLED डिस्प्ले की कमी बहुत अधिक यूजर रिव्यूज उपलब्ध नहीं

Titan Celestor भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाइटन की एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टवॉच है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए डिज़ाइन की गई है। वर्तमान में यह अमेजन पर 25% की बचत के साथ 7,500 रुपए में उपलब्ध है। यह वॉच एक शानदार 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS और एल्युमिनियम केसिंग के साथ आती है जो इसे बेहद मजबूत और आकर्षक बनाती है। यह घड़ी विशेष रूप से आउटडोर एडवेंचर्स और एथलीट्स के लिए बनाई गई है, जिसमें एल्टीमीटर, बैरोमीटर और कंपास जैसे एडवांस टूल्स दिए गए हैं।

Specifications लोकेशन ट्रेकिंग In-built GPS कॉलिंग फीचर SingleSync ब्लूटूथ कॉलिंग विशेष फीचर्स SOS इमरजेंसी अलर्ट, स्विम मोड, Water Eject फीचर स्पोर्ट्स मोड्स 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स क्यों खरीदें शानदार AMOLED डिस्प्ले इन-बिल्ट GPS ट्रेकिंग एडवेंचर लवर्स के लिए ABC सेंसर प्रीमियम और मजबूत बॉडी अनोखा स्विम मोड और वाटर इजेक्ट क्यों खोजें विकल्प बजट से थोड़ी महंगी सीमित बैटरी लाइफ

CrossBeats Everest 2.0 एक बेहद मजबूत और रग्ड आउटडोर स्मार्टवॉच है, जिसे विशेष रूप से एडवेंचर और कठिन परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान में यह अमेजन पर लिमिटेड टाइम डील्स के तहत 65% की शानदार बचत के साथ 3,499 रुपए में उपलब्ध है। यह वॉच 1.43 इंच की सुपर एमोलेड ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले, 850 निट्स की जबर्दस्त ब्राइटनेस और मिलिट्री-ग्रेड जैसी रफ-टफ बॉडी के साथ आती है। ब्लूटूथ 5.3 कॉलिंग, इन-बिल्ट फ्लैशलाइट और 15 दिनों तक की दमदार बैटरी लाइफ से लैस यह वॉच उन पुरुषों के लिए बेस्ट है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स या फील्ड वर्क पसंद करते हैं।

Specifications डिजाइन टाइप रग्ड आउटडोर बिल्ड खास फीचर In-built Flash Light कनेक्टिविटी एडवांस ब्लूटूथ v5.3 बैटरी क्षमता 320 mAh वॉटरप्रूफ रेटिंग IP68 वॉटर, डस्ट और हीट रेजिस्टेंट क्यों खरीदें अल्ट्रा-ब्राइट Super AMOLED डिस्प्ले रफ-एंड-टफ रग्ड डिजाइन इन-बिल्ट फ्लैश लाइट IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस थोड़ी भारी और मस्कुलर क्यों खोजें विकल्प थोड़ी भारी और मस्कुलर इन-बिल्ट GPS की कमी

GOBOULT Pyro एक आधुनिक और फीचर-पैक स्क्वायर डायल स्मार्टवॉच है, जो मिड-बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प है। वर्तमान में यह अमेजन पर 71% की भारी बचत के साथ 2,299 रुपए में उपलब्ध है। यह वॉच 1.43 इंच की शानदार AMOLED स्क्रीन, 600 निट्स की ब्राइटनेस और लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 कॉलिंग तकनीक के साथ आती है। ग्राफाइट कलर और प्रीमियम फिनिश वाली यह घड़ी AI वॉइस असिस्टेंट, IP68 वॉटर रेजिस्टेंस और एडवांस हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स को बेहद किफायती कीमत में पेश करती है।

Specifications चार्जिंग समय 100 मिनट में फुल चार्ज बैटरी टाइप लिथियम पॉलीमर स्पोर्ट्स मोड्स 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स वॉच फेसेस 150 से ज्यादा क्लाउड-आधारित वॉचफेसेस स्मार्ट फीचर्स AI वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स, कॉल और मैसेज अलर्ट क्यों खरीदें किफायती कीमत में AMOLED डिस्प्ले शानदार आउटडोर ब्राइटनेस फास्ट चार्जिंग और दमदार बैटरी कस्टमाइजेशन के ढेरों विकल्प क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट GPS की कमी सीमित ऐप डेटा

Pebble Cosmos Ultra 2.0 एक आधुनिक और बेहद पतली डिज़ाइन वाली स्मार्टवॉच है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक बेहतरीन कलाई एक्सेसरी है। वर्तमान में यह अमेजन पर 67% की शानदार बचत के साथ मात्र 1,797 रुपए में उपलब्ध है। यह वॉच एक विशाल 1.91 इंच की इनफिनिट HD डिस्प्ले और एक अल्ट्रा-थिन स्लीक डिज़ाइन के साथ आती है, जो इसे कैज़ुअल और फॉर्मल दोनों कपड़ों पर बेहद स्टाइलिश लुक देती है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के साथ काम करने वाली यह घड़ी ब्लूटूथ कॉलिंग और जरूरी हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स से लैस है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के अनुकूल मेमोरी क्षमता 5 MB बैटरी क्षमता 300 mAh चार्जिंग टाइप सुविधाजनक मैग्नेटिक चार्जिंग क्यों खरीदें विशाल इनफिनिट डिस्प्ले अल्ट्रा-थिन और स्लीक डिजाइन मैग्नेटिक चार्जिंग सिस्टम वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज क्षमता स्क्रीन काफी बड़ी और वाइब्रेंट

1. स्मार्ट वॉच को हिंदी में क्या कहते हैं? स्मार्ट वॉच को हिंदी में स्मार्ट घड़ी या बुद्धिमान घड़ी कहा जा सकता है, लेकिन बोलचाल और व्यावसायिक भाषा में इसे स्मार्टवॉच' या डिजिटल घड़ी के रूप में ही सबसे ज्यादा लिखा और बोला जाता है।

2. स्मार्ट घड़ी क्या है? स्मार्ट घड़ी एक आधुनिक कलाई घड़ी है जिसमें पारंपरिक समय देखने के अलावा एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसे फीचर्स होते हैं। यह टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आती है और ब्लूटूथ के जरिए आपके स्मार्टफोन से जुड़ जाती है। इसकी मदद से आप फोन कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, मैसेज और नोटिफिकेशन्स देख सकते हैं, गाने कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सेहत व फिटनेस (जैसे कदम चलना, दिल की धड़कन) पर नजर रख सकते हैं।

3. स्मार्ट वॉच के क्या फायदे और नुकसान हैं? फायदे : हेल्थ ट्रैकिंग: यह आपकी हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), नींद और रोजाना चले गए कदमों को मापती है, जिससे सेहत सुधारने में मदद मिलती है।

कॉलिंग और नोटिफिकेशन्स: फोन को जेब या बैग से निकाले बिना सीधे कलाई से कॉल पर बात की जा सकती है और मैसेज पढ़े जा सकते हैं।

समय की बचत और सुविधा: ड्राइविंग, जिम या काम करते समय जरूरी अलर्ट्स तुरंत मिल जाते हैं।

स्टाइल और कस्टमाइजेशन: आप जब चाहें इसका वॉलपेपर और स्ट्रैप (बेल्ट) बदलकर इसे नया लुक दे सकते हैं।

जीपीएस और सुरक्षा: रास्ता ढूंढने और आपातकालीन स्थिति में SOS अलर्ट भेजने में मददगार है।

नुकसान : बैटरी की समस्या: सामान्य घड़ियों की तरह यह सालों-साल नहीं चलती, इसे स्मार्टफोन की तरह हर 2 से 7 दिनों में (या कुछ को रोज) चार्ज करना पड़ता है।

सटीकता पर संदेह: इसके सेंसर्स द्वारा दिखाया गया हेल्थ डेटा (जैसे बीपी या ऑक्सीजन) हमेशा 100% सही नहीं होता, इसे मेडिकल डिवाइस नहीं माना जा सकता।

स्क्रीन का छोटा होना: छोटी स्क्रीन होने के कारण इस पर लंबे मैसेज पढ़ना या टाइप करना मुश्किल होता है।

4. स्मार्टवॉच के क्या नुकसान हैं? यदि आप केवल इसके नकारात्मक पहलुओं को देखना चाहते हैं, तो स्मार्टवॉच के मुख्य नुकसान निम्नलिखित हैं:

लगातार ध्यान भटकना : कलाई पर बार-बार आने वाले सोशल मीडिया और मैसेज के नोटिफिकेशन्स आपको आपके जरूरी काम या पढ़ाई से भटकाते हैं।

स्मार्टफोन पर निर्भरता: बिना स्मार्टफोन के एक बेसिक स्मार्टवॉच के ज्यादातर फीचर्स (जैसे कॉलिंग, इंटरनेट, ऐप नोटिफिकेशन्स) काम नहीं करते हैं।

तकनीकी रूप से पुराना होना : स्मार्टफोन की तरह स्मार्टवॉच भी 2-3 साल बाद पुरानी हो जाती है। इसके ऐप्स अपडेट होना बंद हो जाते हैं और बैटरी बैकअप कम हो जाता है।

महंगी मरम्मत: यदि इसकी स्क्रीन टूट जाए या पानी से खराब हो जाए, तो इसे ठीक कराने का खर्च इसकी मूल कीमत के लगभग बराबर होता है।

रेडिएशन और स्किन एलर्जी: लंबे समय तक चौबीसों घंटे इसे बांध कर रखने से कुछ लोगों की त्वचा पर रैशेज (एलर्जी) हो जाते हैं और लगातार ब्लूटूथ ऑन रहने से रेडिएशन का भी मामूली खतरा रहता है।

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