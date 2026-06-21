Father's Day Deals, गिफ्ट करें ये बजट और प्रीमियम Laptop-Tablets, life हो जाएगी आसान

इस फादर्स डे पर अमेजन शानदार डिस्काउंट के साथ बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट के बेहतरीन लैपटॉप और टैबलेट्स पर आकर्षक डील्स दे रहा है। अगर आप अपने पापा को एक दमदार टेक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो यह बेस्ट गैजेट्स चुनने का सबसे सही मौका है।

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इस फादर्स डे पर अपने पापा के डिजिटल सफर को आसान बनाने के लिए अमेजन लेकर आया है शानदार डील्स और बंपर डिस्काउंट्स। अगर आपके पापा वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस संभालते हैं, या फिर रिटायर्ड होकर घर पर फिल्में देखने और अखबार पढ़ने के शौकीन हैं अमेजन पर हर जरूरत के लिए बेस्ट बजट और प्रीमियम लैपटॉप्स व टैबलेट्स उपलब्ध हैं।

कामकाजी पापा के लिए बेस्ट लैपटॉप्स: यदि पापा को ऑफिस या बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस चाहिए, तो प्रीमियम सेगमेंट में Apple MacBook Air एक परफेक्ट गिफ्ट है। इसकी 18 घंटे की बैटरी लाइफ और सुपर-फास्ट परफॉर्मेंस काम को बेहद आसान बना देती है। वहीं, अगर आपका बजट सीमित है, तो फुल-साइज़ कीबोर्ड और न्यूमेरिक पैड के साथ आने वाला HP Laptop 15 या बेहतरीन हिंज डिज़ाइन वाला ASUS Vivobook 15 सबसे सटीक और वैल्यू-फॉर-मनी विंडोज विकल्प हैं।

मनोरंजन और रीडिंग के लिए टैबलेट्स: अगर पापा को हल्का और पोर्टेबल गैजेट पसंद है, तो Apple iPad (11-inch) अपने आसान यूजर इंटरफेस और क्रिस्टल क्लियर वीडियो कॉलिंग के कारण सबसे बेहतरीन स्टेटस गिफ्ट है। एंड्रॉइड लवर्स के लिए OnePlus Pad अपनी दमदार 9510mAh बैटरी और सिनेमैटिक डिस्प्ले के साथ आता है। बजट रेंज में Samsung Galaxy Tab A11+ या Redmi Pad 2 न्यूज पढ़ने और मैच देखने के लिए शानदार और किफायती विकल्प हैं।

अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम, ऑफिस टास्क, और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद और दमदार परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो ASUS Vivobook 15 (X1502VA-BQ836WS) एक बेहतरीन विकल्प है। 60,990 रुपए की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर, 16GB RAM, और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है, जो इसे स्पीड और स्टोरेज के मामले में सुपरफास्ट बनाता है। 15.6-इंच की एंटी-ग्लेयर FHD डिस्प्ले और Quiet Blue कलर थीम के साथ इसका लुक बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है।

Specifications ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड Intel UHD Graphics ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home सॉफ्टवेयर Office Home 2024 (लाइफटाइम) + M365 Basic (1 साल) कीबोर्ड बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड कैमरा 720p HD कैमरा क्यों खरीदें पावरफुल प्रोसेसर मैक्सिमम रैम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बैकलिट कीबोर्ड क्यों खोजें विकल्प सीधे धूप या तेज आउटडोर रोशनी में थोड़ी कम बैटरी एक 'H' सीरीज प्रोसेसर के लिए थोड़ी औसत थोड़ा धीमा

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अगर आप रोजमर्रा के काम, ऑफिस टास्क, पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक भरोसेमंद, ब्रैंडेड और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो Dell 15 (पहले Inspiron/Vostro सीरीज) एक बेहतरीन विकल्प है। 46,990 की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप लेटेस्ट 14th Gen Intel Core 3 100U प्रोसेसर के साथ आता है, जो रोज के कामों को बिना किसी रुकावट के संभाल लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 15.6-इंच की 120Hz IPS डिस्प्ले है, जो इस बजट में बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत ही स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देती है। 1.63 किलोग्राम वजन के साथ यह एक थिन और लाइटवेट लैपटॉप है जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं।

Specifications स्टोरेज 512GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6-इंच, FHD (1920 x 1080), 120Hz रिफ्रेश रेट, IPS (WVA) एंटी-ग्लेयर, 250 nits ब्राइटनेस ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड Intel UHD Graphics ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें स्मूथ 120Hz IPS डिस्प्ले लेटेस्ट 14th Gen प्रोसेसर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाइटवेट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प रैम की 2666 MT/s स्पीड थोड़ी धीमी लैपटॉप हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए सही नहीं

अगर आपका बजट सीमित है और आप रोजमर्रा के बेसिक काम जैसे- ऑनलाइन क्लासेज, डॉक्यूमेंट्स बनाना, वेब ब्राउजिंग या कंटेंट देखने के लिए एक हल्का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Acer Smartchoice Aspire One (A114-45) एक विकल्प हो सकता है। यह लैपटॉप 39,990 रुपए की कीमत में आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 1.3 किलोग्राम का बेहद हल्का वजन और 12GB RAM है, जो रोज के हल्के-फुल्के कामों में अच्छी स्पीड देने में मदद करती है। साथ ही, यह Office 2024 और 1 साल के लिए Microsoft 365 Basic के साथ आता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home सॉफ्टवेयर Office 2024 + M365 Basic कनेक्टिविटी Dual band Wi-Fi 5, ब्लूटूथ, वेबकैम और माइक्रोफोन पोर्ट्स USB 3.0 पोर्ट्स, 1x HDMI पोर्ट, ऑडियो जैक क्यों खरीदें पोर्टेबिलिटी और वजन रैम और स्टोरेज लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आई केयर क्यों खोजें विकल्प कीमत के हिसाब से वैल्यू व्यूइंग एंगल्स और कलर उतने अच्छे नहीं

यदि आप कॉलेज की पढ़ाई, ऑफिस के काम और रोजमर्रा के मनोरंजन के लिए HP जैसे भरोसेमंद ब्रैंड का एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो HP 15 (fc0154AU) एक शानदार विकल्प है। 44,395 रुपए की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB सुपर-फास्ट LPDDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 1080p FHD वेबकैम है, जो इस बजट रेंज में बहुत कम मिलता है और ऑनलाइन मीटिंग्स या क्लासेस के लिए बेहतरीन वीडियो क्वालिटी देता है। 1.59 किलोग्राम वजन के साथ यह लैपटॉप काफी स्लिम और लाइटवेट भी है।

Specifications ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड AMD Radeon Graphics वेबकैम HP True Vision 1080p FHD कैमरा ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home नेटवर्किंग Realtek Wi-Fi 6 (2x2) और Bluetooth 5.3 क्यों खरीदें फास्ट LPDDR5 रैम शानदार 1080p FHD वेबकैम लेटेस्ट कनेक्टिविटी माइक्रो-एज डिस्प्ले फुल-साइज कीबोर्ड क्यों खोजें विकल्प सीमित रैम अपग्रेड USB Type-C पोर्ट केवल डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट हैवी वीडियो एडिटिंग या हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

यदि आप अपने व्यावसायिक कार्यों, कोडिंग, डेटा मैनेजमेंट और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए एक दमदार और किफायती लैपटॉप की तलाश में हैं, तो HP Business Laptop एक बेहद आकर्षक विकल्प है। 48,850 रुपए की बजट रेंज में आने वाले इस लैपटॉप की सबसे बड़ी यूएसपी इसका पावरफुल AMD Ryzen 5 7535U हेक्सा-कोर प्रोसेसर और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मिलने वाला Windows 11 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम है। केवल 1.45 किलोग्राम वजन के साथ यह 15.6 इंच की कैटेगरी में बहुत ही हल्का और पोर्टेबल है, जिससे इसे बिजनेस ट्रिप्स या ऑफिस ले जाना बेहद आसान हो जाता है।

Specifications स्टोरेज 512 GB PCIe NVMe SSD डिस्प्ले 15.6-इंच (39.62 cm), SVA eDP IPS एंटी-ग्लेयर, नैरो बेजल, 250 nits, 45% NTSC ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Pro बैटरी और बैकअप HP Long Life 3-cell 41Wh क्यों खरीदें दमदार हेक्सा-कोर प्रोसेसर Windows 11 Pro बेहद हल्का वजन फुल-साइज कीबोर्ड क्यों खोजें विकल्प केवल बेसिक HD पैनल बेसिक टाइप-सी पोर्ट

यदि आपका बजट बेहद सीमित है और आप सिर्फ बुनियादी काम जैसे कि वर्ड फाइलें टाइप करना, बेसिक वेब ब्राउजिंग, या बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे सस्ता लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Neopticon BrowseBook एक शुरुआती विकल्प हो सकता है। 14,890 रुपए की बेहद कम कीमत में आने वाला यह लैपटॉप Intel Celeron N4020 प्रोसेसर, 4GB RAM और 128GB SSD के साथ आता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खूबी इसका 1.3 किलोग्राम का हल्का वजन और इस बजट में भी Full HD IPS डिस्प्ले का मिलना है, जो वीडियो देखने के अनुभव को बेहतर बनाता है।

Specifications स्टोरेज 128 GB SSD डिस्प्ले 14.1-इंच, Full HD (1920 x 1080) IPS पैनल ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड Intel UHD Graphics ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें बजट के अनुकूल Full HD IPS डिस्प्ले अल्ट्रा-लाइटवेट और पोर्टेबल कनेक्टिविटी के अच्छे विकल्प क्यों खोजें विकल्प सीमित परफॉर्मेंस बहुत कम स्टोरेज

यदि आप अपने बच्चों की शुरुआती पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस या खुद के बहुत ही बेसिक ऑफिस वर्क के लिए एक बेहद छोटा, सस्ता और पॉकेट-फ्रेंडली लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Neopticon EBook 11.6 एक एंट्री-लेवल विकल्प है। मात्र 14,464 रुपए की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप आकार में एक नोटबुक या टैबलेट जितना छोटा है, जिससे इसे छोटे बच्चे भी आसानी से संभाल सकते हैं। यह Intel Celeron N4020 प्रोसेसर, 4GB DDR4 रैम और 128GB eMMC स्टोरेज के साथ आता है। इस बजट लैपटॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से स्टोरेज बढ़ाने के लिए एक एक्सपेंडेबल SSD स्लॉट भी दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 11.6-इंच, HD (1366 × 768) रेजोल्यूशन ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड Intel UHD Graphics 600 वेबकैम 2.0 MP फ्रंट कैमरा बैटरी क्षमता 31Wh / 4000mAh क्यों खरीदें बेहद किफायती बेहद कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन एक्सपेंडेबल SSD स्लॉट कनेक्टिविटी के भरपूर पोर्ट्स क्यों खोजें विकल्प सीमित परफॉर्मेंस सर्विस सेंटर ढूंढना या पार्ट्स मिलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण

यदि आप बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखने, ऑनलाइन पढ़ाई करने, या बुजुर्गों के लिए एक बजट-फ्रेंडली एंटरटेनमेंट डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो भारतीय ब्रैंड लावा की ओर से Lava Magnum XL एक उपयोगी टैबलेट है। 13,999 रुपए की कीमत में आने वाला यह टैबलेट 10.1-इंच की बड़ी HD डिस्प्ले के साथ आता है, जो मूवी देखने और पढ़ाई के लिए शानदार अनुभव देती है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसका Wi-Fi + 4G (ड्यूल सिम वोइस कॉलिंग) सपोर्ट है, जिसका मतलब है कि आप इसमें सिम कार्ड डालकर इंटरनेट चलाने के साथ-साथ सामान्य मोबाइल की तरह फोन कॉल्स भी कर सकते हैं।

Specifications इंटरनल स्टोरेज 32 GB ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 बैटरी क्षमता 6100 mAh कनेक्टिविटी Wi-Fi, 4G LTE, ब्लूटूथ क्यों खरीदें बड़ी 10.1-इंच डिस्प्ले 4G ड्यूल सिम और वोइस कॉलिंग दमदार 6100 mAh बैटरी मेटालिक फिनिश और भरोसा क्यों खोजें विकल्प पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम सीमित रैम और स्टोरेज

अगर आप पढ़ाई, नोट्स बनाने, मनोरंजन और ऑफिस के काम के लिए एक प्रीमियम और पावरफुल टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो Lenovo Idea Tab Smartchoice इस समय मिड-रेंज बजट में एक बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है। 22,998 रुपए की कीमत में आने वाला यह टैबलेट 11-इंच की शानदार 2.5K (2560x1600) डिस्प्ले के साथ आता है, जो बेहद क्रिस्प और वाइब्रेंट विजुअल्स देती है। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB बड़ी स्टोरेज के साथ यह टैबलेट पढ़ाई से लेकर कैजुअल गेमिंग तक सब कुछ आसानी से संभाल लेता है। Luna Grey कलर और मैटेलिक फिनिश के साथ इसका लुक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लगता है।

Specifications ऑडियो क्वाड स्पीकर्स, Dolby Atmos सपोर्ट रियर कैमरा 8.0 MP फ्रंट कैमरा 5.0 MP कनेक्टिविटी Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C क्यों खरीदें अल्ट्रा-शार्प 2.5K 90Hz डिस्प्ले बड़ी रैम और स्टोरेज सिनेमैटिक ऑडियो दमदार बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प केवल वाई-फाई मॉडल हैवी गेमिंग के लिए औसत

यदि आप 22,000 रुपए के बजट में एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जिसमें बिना वाई-फाई के भी सुपरफास्ट इंटरनेट चले और कॉलिंग की सुविधा हो, तो Acer Iconia 5G Tablet एक बेहद दमदार विकल्प है। 21,999 रुपए की कीमत में आने वाला यह टैबलेट Wi-Fi + 5G VoLTE कॉलिंग सपोर्ट के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें 11.45-इंच की बड़ी 2.2K डिस्प्ले, 8GB की सुपर-फास्ट LPDDR5 रैम और लेटेस्ट Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसकी स्लिम मैटेलिक बॉडी और सिल्वर फिनिश इसे दिखने में बेहद प्रीमियम और होल्ड करने में काफी मजबूत बनाते हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 प्राइमरी (रियर) कैमरा 16 MP प्रोसेसर MediaTek 8791 Octa-Core डिस्प्ले क्वालिटी 2.2K (1440 x 2200 पिक्सल), 90Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल क्यों खरीदें सुपरफास्ट 5G VoLTE कॉलिंग लेटेस्ट Android 15 बड़ी और स्मूथ 2.2K 90Hz डिस्प्ले शानदार कैमरा सेटअप क्यों खोजें विकल्प औसत रेटिंग हाइब्रिड सिम स्लॉट

1. आपके पापा के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा?

टैबलेट चुनें यदि: पापा को सिर्फ आराम से सोफे या बेड पर बैठकर यूट्यूब वीडियो देखना है, फेसबुक/व्हाट्सएप चलाना है, डिजिटल अखबार पढ़ना है, और उन्हें कीबोर्ड या माउस के झंझट के बिना केवल टच स्क्रीन का आसान अनुभव चाहिए।

लैपटॉप चुनें यदि: पापा को टाइपिंग का काम करना होता है, ऑफिस का कोई काम संभालना है, ट्रेडिंग/स्टॉक मार्केट करना है, या वह बैंक के जरूरी काम और बड़े डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं।

आप अपने बजट और पापा की पसंद के हिसाब से इनमें से कोई भी गैजेट चुन सकते हैं, यह फदर्स डे उनके लिए बेहद खास बन जाएगा|

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