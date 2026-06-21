Father's Day Deals, गिफ्ट करें ये बजट और प्रीमियम Laptop-Tablets, life हो जाएगी आसान
इस फादर्स डे पर अमेजन शानदार डिस्काउंट के साथ बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट के बेहतरीन लैपटॉप और टैबलेट्स पर आकर्षक डील्स दे रहा है। अगर आप अपने पापा को एक दमदार टेक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो यह बेस्ट गैजेट्स चुनने का सबसे सही मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस फादर्स डे पर अपने पापा के डिजिटल सफर को आसान बनाने के लिए अमेजन लेकर आया है शानदार डील्स और बंपर डिस्काउंट्स। अगर आपके पापा वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस संभालते हैं, या फिर रिटायर्ड होकर घर पर फिल्में देखने और अखबार पढ़ने के शौकीन हैं अमेजन पर हर जरूरत के लिए बेस्ट बजट और प्रीमियम लैपटॉप्स व टैबलेट्स उपलब्ध हैं।
कामकाजी पापा के लिए बेस्ट लैपटॉप्स:
यदि पापा को ऑफिस या बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस चाहिए, तो प्रीमियम सेगमेंट में Apple MacBook Air एक परफेक्ट गिफ्ट है। इसकी 18 घंटे की बैटरी लाइफ और सुपर-फास्ट परफॉर्मेंस काम को बेहद आसान बना देती है। वहीं, अगर आपका बजट सीमित है, तो फुल-साइज़ कीबोर्ड और न्यूमेरिक पैड के साथ आने वाला HP Laptop 15 या बेहतरीन हिंज डिज़ाइन वाला ASUS Vivobook 15 सबसे सटीक और वैल्यू-फॉर-मनी विंडोज विकल्प हैं।
मनोरंजन और रीडिंग के लिए टैबलेट्स:
अगर पापा को हल्का और पोर्टेबल गैजेट पसंद है, तो Apple iPad (11-inch) अपने आसान यूजर इंटरफेस और क्रिस्टल क्लियर वीडियो कॉलिंग के कारण सबसे बेहतरीन स्टेटस गिफ्ट है। एंड्रॉइड लवर्स के लिए OnePlus Pad अपनी दमदार 9510mAh बैटरी और सिनेमैटिक डिस्प्ले के साथ आता है। बजट रेंज में Samsung Galaxy Tab A11+ या Redmi Pad 2 न्यूज पढ़ने और मैच देखने के लिए शानदार और किफायती विकल्प हैं।
1. ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6",Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम, ऑफिस टास्क, और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद और दमदार परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो ASUS Vivobook 15 (X1502VA-BQ836WS) एक बेहतरीन विकल्प है। 60,990 रुपए की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर, 16GB RAM, और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है, जो इसे स्पीड और स्टोरेज के मामले में सुपरफास्ट बनाता है। 15.6-इंच की एंटी-ग्लेयर FHD डिस्प्ले और Quiet Blue कलर थीम के साथ इसका लुक बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल प्रोसेसर
मैक्सिमम रैम
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
बैकलिट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
सीधे धूप या तेज आउटडोर रोशनी में थोड़ी कम
बैटरी एक 'H' सीरीज प्रोसेसर के लिए थोड़ी औसत
थोड़ा धीमा
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Dell 15 (Previously Inspiron) Laptop, 14th Gen Intel Core i3/Core 3 100U Processor, 8GB DDR4, 512 SSD, 15.6" FHD 120Hz IPS 250 nit Display, Win 11 + Office H&S 2024, Carbon Black, Thin & Light 1.63Kg
अगर आप रोजमर्रा के काम, ऑफिस टास्क, पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक भरोसेमंद, ब्रैंडेड और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो Dell 15 (पहले Inspiron/Vostro सीरीज) एक बेहतरीन विकल्प है। 46,990 की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप लेटेस्ट 14th Gen Intel Core 3 100U प्रोसेसर के साथ आता है, जो रोज के कामों को बिना किसी रुकावट के संभाल लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 15.6-इंच की 120Hz IPS डिस्प्ले है, जो इस बजट में बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत ही स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देती है। 1.63 किलोग्राम वजन के साथ यह एक थिन और लाइटवेट लैपटॉप है जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ 120Hz IPS डिस्प्ले
लेटेस्ट 14th Gen प्रोसेसर
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
लाइटवेट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
रैम की 2666 MT/s स्पीड थोड़ी धीमी
लैपटॉप हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए सही नहीं
3. Acer Smartchoice Aspire One, Intel Core Celeron N4500, Office 2024 + M365 Basic, 12GB LPDDR4X / 512GB SSD, 14.0"/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.3KG, A114-45, Thin and Light Laptop
अगर आपका बजट सीमित है और आप रोजमर्रा के बेसिक काम जैसे- ऑनलाइन क्लासेज, डॉक्यूमेंट्स बनाना, वेब ब्राउजिंग या कंटेंट देखने के लिए एक हल्का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Acer Smartchoice Aspire One (A114-45) एक विकल्प हो सकता है। यह लैपटॉप 39,990 रुपए की कीमत में आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 1.3 किलोग्राम का बेहद हल्का वजन और 12GB RAM है, जो रोज के हल्के-फुल्के कामों में अच्छी स्पीड देने में मदद करती है। साथ ही, यह Office 2024 और 1 साल के लिए Microsoft 365 Basic के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबिलिटी और वजन
रैम और स्टोरेज
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
आई केयर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत के हिसाब से वैल्यू
व्यूइंग एंगल्स और कलर उतने अच्छे नहीं
4. HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB LPDDR5, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6"/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0154AU, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera Laptop
यदि आप कॉलेज की पढ़ाई, ऑफिस के काम और रोजमर्रा के मनोरंजन के लिए HP जैसे भरोसेमंद ब्रैंड का एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप तलाश रहे हैं, तो HP 15 (fc0154AU) एक शानदार विकल्प है। 44,395 रुपए की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB सुपर-फास्ट LPDDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 1080p FHD वेबकैम है, जो इस बजट रेंज में बहुत कम मिलता है और ऑनलाइन मीटिंग्स या क्लासेस के लिए बेहतरीन वीडियो क्वालिटी देता है। 1.59 किलोग्राम वजन के साथ यह लैपटॉप काफी स्लिम और लाइटवेट भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट LPDDR5 रैम
शानदार 1080p FHD वेबकैम
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
माइक्रो-एज डिस्प्ले
फुल-साइज कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
सीमित रैम अपग्रेड
USB Type-C पोर्ट केवल डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट
हैवी वीडियो एडिटिंग या हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
5. HP Business Laptop (2026) AMD Ryzen 5 7535U 8GB DDR5 RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Pro, 15.6" HD Display, Thin & Light, Turbo Silver, 1.45 kg
यदि आप अपने व्यावसायिक कार्यों, कोडिंग, डेटा मैनेजमेंट और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए एक दमदार और किफायती लैपटॉप की तलाश में हैं, तो HP Business Laptop एक बेहद आकर्षक विकल्प है। 48,850 रुपए की बजट रेंज में आने वाले इस लैपटॉप की सबसे बड़ी यूएसपी इसका पावरफुल AMD Ryzen 5 7535U हेक्सा-कोर प्रोसेसर और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मिलने वाला Windows 11 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम है। केवल 1.45 किलोग्राम वजन के साथ यह 15.6 इंच की कैटेगरी में बहुत ही हल्का और पोर्टेबल है, जिससे इसे बिजनेस ट्रिप्स या ऑफिस ले जाना बेहद आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार हेक्सा-कोर प्रोसेसर
Windows 11 Pro
बेहद हल्का वजन
फुल-साइज कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
केवल बेसिक HD पैनल
बेसिक टाइप-सी पोर्ट
6. Neopticon BrowseBook 14.1" FHD IPS Laptop | Best Student & Office Work Laptop | Celeron N4020 | 4GB RAM | 128GB SSD | Windows 11 | 38Wh | 1.3kg | Grey
यदि आपका बजट बेहद सीमित है और आप सिर्फ बुनियादी काम जैसे कि वर्ड फाइलें टाइप करना, बेसिक वेब ब्राउजिंग, या बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे सस्ता लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Neopticon BrowseBook एक शुरुआती विकल्प हो सकता है। 14,890 रुपए की बेहद कम कीमत में आने वाला यह लैपटॉप Intel Celeron N4020 प्रोसेसर, 4GB RAM और 128GB SSD के साथ आता है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खूबी इसका 1.3 किलोग्राम का हल्का वजन और इस बजट में भी Full HD IPS डिस्प्ले का मिलना है, जो वीडियो देखने के अनुभव को बेहतर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट के अनुकूल
Full HD IPS डिस्प्ले
अल्ट्रा-लाइटवेट और पोर्टेबल
कनेक्टिविटी के अच्छे विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
सीमित परफॉर्मेंस
बहुत कम स्टोरेज
7. Neopticon EBook 11.6" HD Laptop | Best Student & Office Work Laptop | Celeron N4020 | 4GB DDR4 | 128GB eMMC + M.2 SSD Expandable Slot | Win 11 Home |31Wh Battery | UHD Graphics 600 | Black
यदि आप अपने बच्चों की शुरुआती पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस या खुद के बहुत ही बेसिक ऑफिस वर्क के लिए एक बेहद छोटा, सस्ता और पॉकेट-फ्रेंडली लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Neopticon EBook 11.6 एक एंट्री-लेवल विकल्प है। मात्र 14,464 रुपए की कीमत में आने वाला यह लैपटॉप आकार में एक नोटबुक या टैबलेट जितना छोटा है, जिससे इसे छोटे बच्चे भी आसानी से संभाल सकते हैं। यह Intel Celeron N4020 प्रोसेसर, 4GB DDR4 रैम और 128GB eMMC स्टोरेज के साथ आता है। इस बजट लैपटॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से स्टोरेज बढ़ाने के लिए एक एक्सपेंडेबल SSD स्लॉट भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
बेहद कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन
एक्सपेंडेबल SSD स्लॉट
कनेक्टिविटी के भरपूर पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित परफॉर्मेंस
सर्विस सेंटर ढूंढना या पार्ट्स मिलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
8. Lava Magnum XL 3GB RAM, 32GB ROM 10 inch with Wi-Fi+4G Tablet
यदि आप बड़ी स्क्रीन पर वीडियो देखने, ऑनलाइन पढ़ाई करने, या बुजुर्गों के लिए एक बजट-फ्रेंडली एंटरटेनमेंट डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो भारतीय ब्रैंड लावा की ओर से Lava Magnum XL एक उपयोगी टैबलेट है। 13,999 रुपए की कीमत में आने वाला यह टैबलेट 10.1-इंच की बड़ी HD डिस्प्ले के साथ आता है, जो मूवी देखने और पढ़ाई के लिए शानदार अनुभव देती है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसका Wi-Fi + 4G (ड्यूल सिम वोइस कॉलिंग) सपोर्ट है, जिसका मतलब है कि आप इसमें सिम कार्ड डालकर इंटरनेट चलाने के साथ-साथ सामान्य मोबाइल की तरह फोन कॉल्स भी कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी 10.1-इंच डिस्प्ले
4G ड्यूल सिम और वोइस कॉलिंग
दमदार 6100 mAh बैटरी
मेटालिक फिनिश और भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम
सीमित रैम और स्टोरेज
9. Lenovo Idea Tab Smartchoice |11-inch 2.5K Clear Display, 90Hz Refresh Rate, 8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh Battery|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi |AI-Enabled, Dolby Atmos, Luna Grey
अगर आप पढ़ाई, नोट्स बनाने, मनोरंजन और ऑफिस के काम के लिए एक प्रीमियम और पावरफुल टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो Lenovo Idea Tab Smartchoice इस समय मिड-रेंज बजट में एक बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है। 22,998 रुपए की कीमत में आने वाला यह टैबलेट 11-इंच की शानदार 2.5K (2560x1600) डिस्प्ले के साथ आता है, जो बेहद क्रिस्प और वाइब्रेंट विजुअल्स देती है। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB बड़ी स्टोरेज के साथ यह टैबलेट पढ़ाई से लेकर कैजुअल गेमिंग तक सब कुछ आसानी से संभाल लेता है। Luna Grey कलर और मैटेलिक फिनिश के साथ इसका लुक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लगता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-शार्प 2.5K 90Hz डिस्प्ले
बड़ी रैम और स्टोरेज
सिनेमैटिक ऑडियो
दमदार बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई मॉडल
हैवी गेमिंग के लिए औसत
10. Acer Iconia 5G Tablet|11.45" 2.2k”90Hz IPS Display, MediaTek 8791 Processor, 8GB RAM + 128GB Storage, 16MP Rear+8MP Front Camera,Wi-Fi + 5G Volte, Android 15,BT 5.2, Slim Metal Body,Silver
यदि आप 22,000 रुपए के बजट में एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जिसमें बिना वाई-फाई के भी सुपरफास्ट इंटरनेट चले और कॉलिंग की सुविधा हो, तो Acer Iconia 5G Tablet एक बेहद दमदार विकल्प है। 21,999 रुपए की कीमत में आने वाला यह टैबलेट Wi-Fi + 5G VoLTE कॉलिंग सपोर्ट के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें 11.45-इंच की बड़ी 2.2K डिस्प्ले, 8GB की सुपर-फास्ट LPDDR5 रैम और लेटेस्ट Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसकी स्लिम मैटेलिक बॉडी और सिल्वर फिनिश इसे दिखने में बेहद प्रीमियम और होल्ड करने में काफी मजबूत बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट 5G VoLTE कॉलिंग
लेटेस्ट Android 15
बड़ी और स्मूथ 2.2K 90Hz डिस्प्ले
शानदार कैमरा सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
औसत रेटिंग
हाइब्रिड सिम स्लॉट
1. आपके पापा के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा?
टैबलेट चुनें यदि: पापा को सिर्फ आराम से सोफे या बेड पर बैठकर यूट्यूब वीडियो देखना है, फेसबुक/व्हाट्सएप चलाना है, डिजिटल अखबार पढ़ना है, और उन्हें कीबोर्ड या माउस के झंझट के बिना केवल टच स्क्रीन का आसान अनुभव चाहिए।
लैपटॉप चुनें यदि: पापा को टाइपिंग का काम करना होता है, ऑफिस का कोई काम संभालना है, ट्रेडिंग/स्टॉक मार्केट करना है, या वह बैंक के जरूरी काम और बड़े डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं।
आप अपने बजट और पापा की पसंद के हिसाब से इनमें से कोई भी गैजेट चुन सकते हैं, यह फदर्स डे उनके लिए बेहद खास बन जाएगा|
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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