Father’s Day Gift Guide: पापा के लिए बेस्ट टेक गिफ्ट्स, जो बन सकते हैं परफेक्ट सरप्राइज
इस फादर्स डे पर अपने पापा को स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, पावर बैंक और प्रोजेक्टर जैसे उपयोगी टेक गैजेट्स गिफ्ट करके उनका दिन खास बना सकते हैं। हम आपके लिए चुनिंदा डील्स लेकर आए हैं।
फादर्स डे आ रहा है और अब तक आपने कोई गिफ्ट नहीं लिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार आप ट्रेडिशनल गिफ्ट्स से हटकर कुछ खास देना चाहते हैं, तो टेक गैजेट्स एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। ये गिफ्ट्स ना सिर्फ काम के हैं, बल्कि आपके पापा की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान और एंटरटेनिंग बना सकते हैं। आप इस लिस्ट में से किसी को भी चुन सकते हैं।
JUST CORSECA Sushi Bliss 30W Bluetooth Speaker (कीमत: 2,499 रुपये)
अगर आपके पापा को म्यूजिक सुनना, पॉडकास्ट इंजॉय करना या परिवार के साथ समय बिताना पसंद है, तो JUST CORSECA Sushi Bliss 30W Bluetooth Speaker एक शानदार गिफ्ट साबित हो सकता है। 30W साउंड आउटपुट के साथ यह घर और आउटडोर दोनों जगह शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसकी पोर्टेबल डिजाइन इसे और भी काम का बनाता है।
XElectron 8-inch IPS LED Digital Photo Frame (कीमत: 3,315 रुपये)
अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ इमोशनल टच जोड़ना चाहते हैं, तो यह डिजिटल फोटो फ्रेम बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें परिवार की यादगार फोटोज और वीडियो दिखाए जा सकते हैं। HD डिस्प्ले और ऑटो-रोटेट फीचर इसे और खास बनाते हैं।
XElectron iProjector 1 Plus (कीमत: 14,990 रुपये)
मूवी, क्रिकेट मैच या फैमिली सेलिब्रेशन को बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही अलग होता है। Native 1080P Full HD रिजॉल्यूशन, Android 12 और WiFi 6 सपोर्ट वाला यह प्रोजेक्टर घर को मिनी थिएटर में बदल सकता है। यह एक बेहतरीन प्रीमियम गिफ्ट साबित होगा।
Lyne Lancer 19 Pro Smartwatch (कीमत: 1,299 रुपये)
अगर आपके पिता हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देते हैं, तो यह स्मार्टवॉच एक अच्छा विकल्प है। इसमें Bluetooth Calling, हेल्थ मॉनिटरिंग और एक्टिविटी ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो उन्हें फिट और कनेक्टेड रहने में मदद करेंगे।
U&i ENTRY STAR 139 Neckband (कीमत: 399 रुपये)
अगर आपके पिता अक्सर कॉल्स पर रहते हैं या म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो यह नेकबैंड एक अच्छा विकल्प है। हल्का डिजाइन, लंबा प्लेबैक टाइम और नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। आप वायरलेस इयरबड्स को भी अच्छे विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं।
JUST CORSECA SKYVOLT Power Bank JST524 (कीमत: 3,599 रुपये)
जिनके पापा अक्सर सफर करते हैं या दिनभर स्मार्टफोन और अन्य डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 20000mAh क्षमता वाला यह पावर बैंक काफी काम का है। 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ यह लंबे समय तक डिवाइसेज को पावर देता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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