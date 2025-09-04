अब सिर्फ फोन ही नहीं, घड़ी भी करेगी AI Chat, आ गई 10min चार्ज पर पूरे दिन चलने वाली Smartwatch Fastrack launched MYND AI-powered smartwatch in India do AI Chat work on Voice Commands price Rs 3999, Gadgets Hindi News - Hindustan
Fastrack launched MYND AI-powered smartwatch in India do AI Chat work on Voice Commands price Rs 3999

अब सिर्फ फोन ही नहीं, घड़ी भी करेगी AI Chat, आ गई 10min चार्ज पर पूरे दिन चलने वाली Smartwatch

Fastrack ने एक AI-पावर्ड स्मार्टवॉच को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह वॉच 4.9 cm की AMOLED डिस्प्ले, AI Chat और Watchfaces, Bluetooth कॉलिंग, फिटनेस ट्रैकिंग जैसे खास फीचर्स से लैस है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 07:52 AM
अब सिर्फ फोन ही नहीं, घड़ी भी करेगी AI Chat, आ गई 10min चार्ज पर पूरे दिन चलने वाली Smartwatch

Fastrack ने अपनी नई Mynd AI-पावर्ड स्मार्टवॉच भारतीय बाजार में किफायती कीमत में उतार दी है। यह वॉच AI-पावर्ड वॉचफेस, AI चैट, वॉइस कमांड और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी सुविधाओं से लैस यह डिवाइस स्मार्टवॉच है। चाहे फिटनेस ट्रैकिंग हो, हेल्थ मॉनिटरिंग हो या स्टाइलिश नोटिफिकेशन, Mynd आपकी हर जरूरत को पूरा करती है। जानें वॉच की कीमत और फीचर्स:

Fastrack Mynd स्मार्टवॉच की कीमत

यह वॉच भारत में सिर्फ 3,999 रुपये में लॉन्च की गई है। इसे आप Fastrack स्टोर्स, Titan World आउटलेट, Fastrack की वेबसाइट और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स से खरीद सकते हैं।

Fastrack Mynd स्मार्टवॉच के फीचर्स

Fastrack Mynd वॉच में 4.9 cm (1.93”) की कर्व्ड AMOLED स्क्रीन है, जो 2.5D ग्रैफिक्स के साथ शानदार दृश्य अनुभव देती है। Sleek डिस्प्ले के साथ इम्प्रूव्ड कढ़ाई आपको शार्प नोटिफिकेशन, मल्टीटच कंट्रोल्स और स्टाइलिश इंटरफ़ेस देता है। इस स्मार्टवॉच की सबसे खास बात इसके AI आधारित फीचर्स हैं शामिल हैं अनलिमिटेड AI Watchfaces, AI Chat, Contextual रिमाइंडर्स और AI सर्च। यूजर की आदतों और पसंद के अनुसार वॉच पास्टिम, खुद-ब-खुद मैसेज रिमाइंडर्स या वॉचफेस बदल सकती है।

Mynd में ऑफलाइन वॉइस कमांड्स का विकल्प भी है, जिससे बिना इंटरनेट कॉल या अन्य फ़ंक्शन नियंत्रित किए जा सकते हैं। साथ ही, ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा है, जिससे कॉल सीधे वॉच से उठाना और करना संभव है। इसमें एक बड़ा हेल्थ ट्रैकिंग सूट है जो जिसमें Heart Rate, SpO₂, Sleep Patterns और Women’s Health मोड शामिल हैं। 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स उपलब्ध हैं, जो आपकी रोजाना की फिटनेस गतिविधियों को दर्ज करते हैं।

IP68 वॉटर-डस्ट रेजिस्टेंस इसे स्विमिंग और पसीने वाले व्यायाम के लिए सही बनाता है। साथ ही फंक्शनल क्राउन, एडाप्टिव मेन्यू और मजबूत सिलिकॉन स्ट्रैप इसे दिन-प्रतिदिन के उपयोग के लिए टिकाऊ व स्टाइलिश बनाते हैं। Mynd स्मार्टवॉच USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है सिर्फ 10 मिनट चार्जिंग से आपको एक पूरा दिन चलने के लिए बैटरी मिल जाती है।

