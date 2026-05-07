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₹20,999 में लॉन्च हुआ OnePlus का फास्टेस्ट 'लोहा' फोन, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, पानी में भी चलेगा बेखौफ

May 07, 2026 01:06 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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वनप्लस का लेटेस्ट मिड-रेंज फोन OnePlus Nord CE6 Lite भारत में लॉन्च हो गया है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं। फोन की कीमत 20,999 रुपए से शुरू है। जानें सेल डेट और सभी स्पेक्स:

₹20,999 में लॉन्च हुआ OnePlus का फास्टेस्ट 'लोहा' फोन, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, पानी में भी चलेगा बेखौफ

OnePlus Nord CE6 Lite Launched in India: वनप्लस ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया मिड-बजट स्मार्टफोन OnePlus Nord CE6 Lite लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि वनप्लस ने पिछले साल सीई 5 लाइट लॉन्च न करने के बाद पहली बार नॉर्ड सीरीज में लाइट वेरिएंट पेश किया है। नए फोन में बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर और यहां तक ​​कि ड्यूरेबिलिटी रेटिंग में भी बड़े सुधार किए गए हैं। OnePlus का दावा है कि Nord CE6 Lite अपने प्राइस सेगमेंट का सबसे तेज और पावरफुल स्मार्टफोन है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं OnePlus Nord CE6 Lite की कीमत, फीचर्स और सेल डेट है।

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OnePlus Nord CE6 Lite की कीमत

वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट के 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपए रखी गयी है। फोन के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपए और 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपए है। वनप्लस चुनिंदा बैंक कार्डों पर 2,000 रुपए की इंस्टेंट छूट भी दे रहा है, जिससे आप इन फोन्स को क्रमशः 18,999 रुपए, 20,999 रुपए और 23,999 रुपए रह जाती है।

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वनप्लस का नया डिवाइस 12 मई, 2026 को दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे अमेजन, वनप्लस इंडिया की वेबसाइट, वनप्लस स्टोर ऐप और वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स के माध्यम से खरीदा जा सकेगा।

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OnePlus Nord CE6 Lite की 5 बड़ी खासियतें

1. फोन में 6.7 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूद होता है। OnePlus Nord CE6 Lite को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है, जिसका मतलब है कि यह फोन मजबूती और टिकाऊपन के मामले में काफी भरोसेमंद माना जाता है। यह सर्टिफिकेशन बताता है कि डिवाइस को अलग-अलग कठिन परिस्थितियों में टेस्ट किया गया है। फोन हल्के झटकों और सामान्य गिरने पर भी खराब नहीं होगा। ऐसे में रोजमर्रा के इस्तेमाल में यूजर्स को फोन की मजबूती को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

2. फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क को आसानी से संभाल सकता है। कंपनी ने इसमें बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है, जिससे लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन ज्यादा गर्म नहीं होता।

3. कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो AI फीचर्स के साथ बेहतर फोटोग्राफी और लो-लाइट शॉट्स लेने में मदद करता है। फोन 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है।

4. फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 2 दिन तक बैकअप देने का दावा करती है। इसके साथ ही फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। इस बैटरी को लंबे समय तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कंपनी का दावा है कि 6 साल के बाद भी बैटरी कैपेसिटी 80 प्रतिशत तक बरकरार रहेगी है। इसे 45W सुपरवीओओसी वायर्ड चार्जिंग द्वारा चार्ज किया जाता है।

5. OnePlus Nord CE6 Lite Android बेस्ड लेटेस्ट OxygenOS पर काम करता है, जिसमें क्लीन और स्मूद यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। इसके अलावा फोन में AI फीचर्स, डुअल स्टीरियो स्पीकर, 5G कनेक्टिविटी, इन-डिस्प्ले सिक्योरिटी फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें AI परफेक्ट शॉट, AI रिफ्लेक्शन इरेज़र, AI डिटेल बूस्ट, AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI इरेज़र और AI रीफ्रेम जैसे AI-बेस्ड टूल शामिल हैं, साथ ही 4K सपोर्ट के साथ मोशन फोटो भी उपलब्ध हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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