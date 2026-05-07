₹20,999 में लॉन्च हुआ OnePlus का फास्टेस्ट 'लोहा' फोन, मिलेगी 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, पानी में भी चलेगा बेखौफ

May 07, 2026 01:06 pm IST

वनप्लस का लेटेस्ट मिड-रेंज फोन OnePlus Nord CE6 Lite भारत में लॉन्च हो गया है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं। फोन की कीमत 20,999 रुपए से शुरू है। जानें सेल डेट और सभी स्पेक्स:

OnePlus Nord CE6 Lite Launched in India: वनप्लस ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया मिड-बजट स्मार्टफोन OnePlus Nord CE6 Lite लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि वनप्लस ने पिछले साल सीई 5 लाइट लॉन्च न करने के बाद पहली बार नॉर्ड सीरीज में लाइट वेरिएंट पेश किया है। नए फोन में बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर और यहां तक ​​कि ड्यूरेबिलिटी रेटिंग में भी बड़े सुधार किए गए हैं। OnePlus का दावा है कि Nord CE6 Lite अपने प्राइस सेगमेंट का सबसे तेज और पावरफुल स्मार्टफोन है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं OnePlus Nord CE6 Lite की कीमत, फीचर्स और सेल डेट है।

OnePlus Nord CE6 Lite की कीमत वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाइट के 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपए रखी गयी है। फोन के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपए और 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपए है। वनप्लस चुनिंदा बैंक कार्डों पर 2,000 रुपए की इंस्टेंट छूट भी दे रहा है, जिससे आप इन फोन्स को क्रमशः 18,999 रुपए, 20,999 रुपए और 23,999 रुपए रह जाती है।

वनप्लस का नया डिवाइस 12 मई, 2026 को दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे अमेजन, वनप्लस इंडिया की वेबसाइट, वनप्लस स्टोर ऐप और वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स के माध्यम से खरीदा जा सकेगा।

OnePlus Nord CE6 Lite की 5 बड़ी खासियतें 1. फोन में 6.7 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी स्मूद होता है। OnePlus Nord CE6 Lite को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है, जिसका मतलब है कि यह फोन मजबूती और टिकाऊपन के मामले में काफी भरोसेमंद माना जाता है। यह सर्टिफिकेशन बताता है कि डिवाइस को अलग-अलग कठिन परिस्थितियों में टेस्ट किया गया है। फोन हल्के झटकों और सामान्य गिरने पर भी खराब नहीं होगा। ऐसे में रोजमर्रा के इस्तेमाल में यूजर्स को फोन की मजबूती को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।

2. फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क को आसानी से संभाल सकता है। कंपनी ने इसमें बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है, जिससे लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन ज्यादा गर्म नहीं होता।

3. कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो AI फीचर्स के साथ बेहतर फोटोग्राफी और लो-लाइट शॉट्स लेने में मदद करता है। फोन 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है।

4. फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 2 दिन तक बैकअप देने का दावा करती है। इसके साथ ही फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। इस बैटरी को लंबे समय तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कंपनी का दावा है कि 6 साल के बाद भी बैटरी कैपेसिटी 80 प्रतिशत तक बरकरार रहेगी है। इसे 45W सुपरवीओओसी वायर्ड चार्जिंग द्वारा चार्ज किया जाता है।