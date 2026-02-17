चार्जर ले जाने की टेंशन खत्म! खरीदें ये फास्ट चार्जिंग बजट पावर बैंक, लैपटॉप भी होगा चार्ज
भारी चार्जर साथ रखने की चिंता छोड़िए, क्योंकि Amazon पर अब सुपरफास्ट चार्जिंग वाले ऐसे पावर बैंक उपलब्ध हैं जो आपके स्मार्टफोन के साथ लैपटॉप को भी पलक झपकते चार्ज कर सकते हैं। स्लीक डिजाइन और दमदार क्षमता के साथ आने वाले ये पावर बैंक आपके सफर और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए सबसे भरोसेमंद साथी साबित होंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी सफर के दौरान या बिजली कटने पर फोन और लैपटॉप की बैटरी खत्म होने से परेशान रहते हैं, तो अब भारी चार्जर साथ लेकर चलने की टेंशन को हमेशा के लिए भूल जाइए। Amazon India पर अब आधुनिक तकनीक वाले ऐसे Superfast Charging Power Banks उपलब्ध हैं, जो न केवल आपके स्मार्टफोन को बिजली की रफ्तार से चार्ज करते हैं, बल्कि आपके लैपटॉप को भी पावर देने में सक्षम हैं।
ये पावर बैंक विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो वर्क-फ्रॉम-होम करते हैं या बार-बार यात्रा पर रहते हैं। अमेज़न पर Mi, Ambrane, और URBN जैसे टॉप ब्रांड्स के ये मॉडल्स 22.5W से लेकर 65W तक की पावर डिलीवरी के साथ आते हैं। इनमें 20,000mAh तक की विशाल क्षमता दी गई है, जिसका अर्थ है कि एक बार पावर बैंक को फुल चार्ज करने पर आप अपने फोन को 3 से 4 बार आसानी से चार्ज कर सकते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि इन दिनों अमेज़न पर इन प्रीमियम पावर बैंकों पर 50% से ज्यादा का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिवाइस न केवल कॉम्पैक्ट और स्लिम हैं, बल्कि इनमें मल्टी-लेयर सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं, जो आपके कीमती गैजेट्स को ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। अगर आप भी 1,000 रुपये से 2,500 रुपये के बजट में एक स्मार्ट निवेश करना चाहते हैं, तो अमेज़न की इन Best Seller डील्स को आज ही चेक करें और अपनी डिजिटल लाइफ को अनइंटरप्टेड बनाएं।
1. Xiaomi Power Bank 4i 20000mAh 33W Super Fast Charging PD |Smart 12 Layer Protection|Type C Input & Output|Triple Output Ports|Supports Android,Apple, Tablets, Earbuds,Watch(MI Powerbank),Green
Xiaomi Power Bank 4i उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पावर के साथ-साथ स्पीड भी चाहते हैं। इसमें 20,000mAh की विशाल क्षमता है, जो औसत स्मार्टफोन को 3 से 4 बार फुल चार्ज कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 33W टू-वे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, यानी यह न केवल आपके फोन को तेज चार्ज करता है, बल्कि खुद भी बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
33W सुपर फास्ट चार्जिंग
Triple Port Output
Smart PD 3.0 Support
12-लेयर सुरक्षा
प्रीमियम मैट फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
केवल टाइप-सी केबल
2. Noise Qi2 Certified MagSafe Wireless 10000mAh Power Bank, Fastest Wireless Charging, Battery Health Protection, Strong Magnetic Strength, Built-in Stand, Compact Design, for Android/iPhone (Silver)
Noise का यह पावर बैंक Qi2 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो वायरलेस चार्जिंग का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। यह न केवल फोन को तेज़ी से चार्ज करता है बल्कि चार्जिंग के दौरान फोन की बैटरी हेल्थ का भी ख्याल रखता है। इसका मैग्नेटिक लॉक इतना मजबूत है कि यह फोन के पीछे चिपक जाता है और आप चार्जिंग के दौरान भी फोन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Qi2 सर्टिफिकेशन
मजबूत मैग्नेटिक स्ट्रेंथ
इन-बिल्ट स्टैंड
बैटरी हेल्थ प्रोटेक्शन
कॉम्पैक्ट और स्लिम
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस चार्जिंग नहीं
केवल वायरलेस पर कम स्पीड
3. URBN 20000 mAh Premium Edition Nano Power Bank | Two-Way 22.5W Super Fast Charging | Pocket Size| Dual Type C Power Delivery (PD) Output + 1 USB Output for Quick Charge (Black) USB Type-C Input
URBN का यह Nano Edition बाजार के सबसे छोटे 20,000mAh पावर बैंकों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका पॉकेट साइज होना है। यह इतना छोटा है कि आपकी हथेली में समा जाए, लेकिन इसके अंदर 22.5W की सुपर फास्ट चार्जिंग और Dual Type-C PD पोर्ट्स जैसी शक्तिशाली तकनीक छिपी है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट
Dual Type-C Output
22.5W सुपर फास्ट चार्जिंग
1-Year Replacement Warranty
क्यों खोजें विकल्प
छोटा साइज, थोड़ा भारी
22.5W पावर बड़े लैपटॉप्स को चार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं
4. Boat Energyshroom Energyshroom PB401 20000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank (4X Output Ports, Supports Android, iPhone, Tablets, Earbuds, etc.) (Carbon Black)
boAt EnergyShroom PB401 एक 20,000mAh का पावरहाउस है जो न केवल आपके फोन को बल्कि टैबलेट और ईयरबड्स को भी सुरक्षित तरीके से चार्ज करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी एल्युमीनियम केसिंग है, जो इसे प्लास्टिक वाले पावर बैंकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और प्रीमियम लुक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत एल्युमीनियम बॉडी
4X आउटपुट पोर्ट्स
पास-थ्रू चार्जिंग
22.5W फास्ट चार्जिंग
12-लेयर स्मार्ट IC सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
पावर बैंकों की तुलना में थोड़ा भारी
पॉकेट साइज' नहीं
5. Ambrane 20000mAh 33W Fast Charging Power Bank, Super Fast PD 3.0 | Type-C Input & Output | Triple Output Ports, Compatible for iPhone,Smartphones, Tablets, Earbuds, Smartwatch (Powerlit Duo 30 Black)
Ambrane Powerlit Duo 30 एक हाई-कैपेसिटी 20,000mAh पावर बैंक है जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें सुपर-फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके दो Type-C पोर्ट्स हैं, जो 33W तक का आउटपुट देते हैं। यह न केवल फोन चार्ज करता है, बल्कि खुद भी 2 घंटे से कम समय में फुल चार्ज हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
33W सुपर फास्ट स्पीड
लैपटॉप चार्जिंग
2-Type-C + 1 USB-A पोर्ट
बेहद तेज़ रिचार्ज
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की वारंटी
लगातार लैपटॉप कुकिंग के लिए नहीं
6. pTron Dynamo Power 20000mAh 22.5W Super Fast Charging, USB Type-C Input Power Bank with Quick Charge & 20W Power Delivery, Built-in Charging Cables, 4 Outputs, Type-C Input/Output Port (Black)
pTron Dynamo Power की सबसे बड़ी खूबी इसके इन-बिल्ट चार्जिंग केबल्स हैं। इसमें टाइप-सी और आईओएस के लिए केबल्स पहले से ही जुड़ी हुई हैं। आपको अलग से तार ढोने की जरूरत नहीं है। साथ ही, इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जो प्रतिशत में बताता है कि कितनी बैटरी बची है, जो साधारण LED लाइट वाले पावर बैंकों से कहीं बेहतर है।
Specifications
क्यों खरीदें
केबल साथ रखने का झंझट खत्म
डिजिटल बैटरी डिस्प्ले
मल्टी-प्रोटोकॉल सपोर्ट
सबसे किफायती 20,000mAh
क्यों खोजें विकल्प
केबल की मजबूती
एल्युमीनियम मॉडल जितनी प्रीमियम महसूस नहीं
7. Toreto Power Storm 20000mAh 65W Laptop Fast Charging Power Bank | Multi-Protocol PD Output | Smartphone Compatible | Built-in Type-C Cable | LED Display | BIS Certified | Made in India (Black)
Toreto Power Storm को विशेष रूप से उन प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो घर के बाहर काम करते हैं। इसकी 65W की सुपर पावर इसे MacBook Air, Type-C वाले Windows लैपटॉप और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए परफेक्ट बनाती है। इसमें इन-बिल्ट टाइप-सी केबल भी दी गई है जो खुद 65W आउटपुट सपोर्ट करती है, जो इस बजट में मिलना बहुत मुश्किल है।
Specifications
क्यों खरीदें
असली लैपटॉप चार्जिंग
65W इन-बिल्ट केबल
विशाल क्षमता
डिजिटल पावर इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
ब्रैंड वैल्यू कम
काफी भारी और बड़ा
लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए सही पावर बैंक चुनना थोड़ा तकनीकी हो सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। आपके सवालों के विस्तृत जवाब यहाँ दिए गए हैं:
1. अपने लैपटॉप के लिए पावर बैंक कैसे चुनें?
लैपटॉप के लिए पावर बैंक चुनते समय 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं:
वॉट क्षमता (Wattage/Power): लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कम से कम 65W का आउटपुट होना चाहिए। छोटे लैपटॉप या मैकबुक एयर के लिए 30W या 45W भी काम कर सकता है, लेकिन 65W सबसे स्टैंडर्ड है।
बैटरी क्षमता (Capacity): लैपटॉप के लिए कम से कम 20,000mAh क्षमता वाला पावर बैंक लें। इससे कम क्षमता होने पर लैपटॉप आधा भी चार्ज नहीं हो पाएगा।
पोर्ट टाइप (Port): सुनिश्चित करें कि पावर बैंक में USB-C (Power Delivery - PD) पोर्ट हो, क्योंकि आधुनिक लैपटॉप इसी के जरिए चार्ज होते हैं।
2. क्या मैं लैपटॉप चार्ज करने के लिए फोन पावर बैंक का उपयोग कर सकता हूं?
इसका सीधा जवाब है—ज्यादातर मामलों में 'नहीं' (शर्तों के साथ)।
पावर की कमी: साधारण फोन पावर बैंक का आउटपुट आमतौर पर 10W से 22.5W होता है। लैपटॉप को चार्ज होने के लिए बहुत ज्यादा पावर (कम से कम 30W-65W) चाहिए होती है।
वोल्टेज का फर्क: फोन पावर बैंक 5V या 9V पर काम करते हैं, जबकि लैपटॉप को 19V से 20V की जरूरत होती है।
अपवाद: अगर आपके पास Ambrane Duo 30 (33W) जैसा पावर बैंक है, तो वह आपके लैपटॉप को 'स्लो चार्ज' (Slow Charging) कर सकता है या बैटरी को एक स्तर पर बनाए रख सकता है, लेकिन वह लैपटॉप को तेजी से चार्ज नहीं कर पाएगा।
3. पावर बैंक से फोन को फास्ट चार्ज कैसे करें?
पावर बैंक से फास्ट चार्जिंग पाने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करें:
सही केबल का चुनाव: हमेशा फोन के साथ आई ओरिजिनल केबल या अच्छी क्वालिटी की Type-C to Type-C केबल का इस्तेमाल करें। साधारण केबल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करतीं।
सही पोर्ट का इस्तेमाल: पावर बैंक के उस पोर्ट में केबल लगाएं जिस पर PD (Power Delivery) या QC 3.0 लिखा हो। आमतौर पर Type-C पोर्ट सबसे तेज चार्जिंग देता है।
प्रोटोकॉल मैच करें: आपका फोन जिस तकनीक को सपोर्ट करता है (जैसे VOOC, Dash, या PD), पावर बैंक में भी वही तकनीक होनी चाहिए।
4. What is the fastest charging power bank for iPhone?
iPhone के लिए सबसे तेज़ चार्जिंग USB-C Power Delivery (PD) तकनीक से मिलती है।
वायर्ड (Wired): Xiaomi Power Bank 4i (33W) या Ambrane Powerlit Duo (33W) बेहतरीन हैं। iPhone 15/16 सीरीज़ के लिए 20W-30W PD आउटपुट सबसे तेज चार्जिंग (0-50% मात्र 30 मिनट में) देता है।
वायरलेस (Wireless): Noise Qi2 Certified MagSafe Power Bank अभी सबसे बेस्ट है। Qi2 सर्टिफिकेशन की वजह से यह मैग्नेटिक तरीके से iPhone को 15W तक की सबसे तेज़ वायरलेस स्पीड देता है।
5. लैपटॉप के लिए पावर बैंक चुनने का संक्षिप्त तरीका
यदि आप लैपटॉप के लिए खरीदना चाहते हैं, तो बस इन विनिर्देशों (Specifications) को चेक करें:
Output: 65W (जैसे Toreto Power Storm)।
Capacity: 20,000mAh या उससे ज्यादा।
Cable: 65W या 100W सपोर्ट करने वाली Type-C केबल।
टॉप 5 फीचर-पैक पावर बैंक
|मॉडल (Model)
|क्षमता (Capacity)
|मुख्य फीचर (Key Feature)
|चार्जिंग स्पीड (Speed)
|किसके लिए बेस्ट है?
|अनुमानित कीमत
|Toreto Power Storm
|20,000 mAh
|65W Laptop Charging
|सुपर फास्ट (65W)
|लैपटॉप और प्रोफेशनल काम के लिए
|₹2,999
|Noise Qi2 MagSafe
|10,000 mAh
|Wireless MagSafe
|फास्ट वायरलेस (15W)
|iPhone और प्रीमियम वायरलेस फोन के लिए
|₹2,499
|Xiaomi Power Bank 4i
|20,000 mAh
|33W Super Fast
|बहुत तेज (33W)
|भरोसेमंद ब्रांड और बजट में ज्यादा पावर
|₹1,849
|URBN Nano Edition
|20,000 mAh
|Pocket Size Design
|फास्ट (22.5W)
|यात्रियों (Travelers) के लिए, जो छोटा साइज चाहते हैं
|₹1,499
|pTron Dynamo Power
|20,000 mAh
|Built-in Cables
|स्टैंडर्ड फास्ट (22.5W)
|उन लोगों के लिए जो केबल साथ रखना भूल जाते हैं
|₹1,299
इन पावर बैंकों की खास विशेषताएं
Toreto Power Storm: यह सबसे पावरफुल है क्योंकि यह आपके MacBook या Windows लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता है। इसमें इन-बिल्ट 65W केबल भी है।
Noise Qi2: यह उन लोगों के लिए है जो तारों (wires) से छुटकारा पाना चाहते हैं। यह चुंबक की तरह iPhone के पीछे चिपक जाता है और इसमें एक स्टैंड भी है।
Xiaomi 4i: यह ऑल-राउंडर है। इसमें 12-लेयर की सुरक्षा है और यह स्मार्टफोन को सामान्य पावर बैंकों से काफी जल्दी चार्ज करता है।
URBN Nano: अगर आप भारी पावर बैंक नहीं ढोना चाहते, तो यह आपके लिए है। यह क्रेडिट कार्ड से थोड़ा ही बड़ा है लेकिन पावर पूरी देता है।
pTron Dynamo: इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले है जो सटीक बैटरी बताता है और इसमें iPhone व Type-C दोनों की केबल्स अंदर ही जुड़ी हुई हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।