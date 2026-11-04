नौकरी का ऑफर देकर लूट लिए 55 हजार करोड़ रुपये के क्रिप्टो! फर्जी इंटरव्यू का खतरनाक जाल
हैकर्स ने फर्जी नौकरी और इंटरव्यू का झांसा देकर Binance के एक इंजीनियर के लैपटॉप में मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया। इसके बाद कंपनी के सिस्टम में सेंध लगाकर करीब 6.3 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चोरी कर ली।
नौकरी तलाश कर रहे लोगों को अक्सर बेहतर सैलरी और बड़े पद का लालच दिया जाता है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। हैकर्स ने एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी Binance के इंजीनियर को फेक जॉब इंटरव्यू के जाल में फंसाया और उसके कंप्यूटर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया। इसके बाद कंपनी के सिस्टम में सेंध लगाकर करीब 6.3 अरब डॉलर (करीब 55 हजार करोड़ रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी चोरी कर ली गई। Binance के खुलासे के बाद यह मामला दुनियाभर में सुर्खियों में आ गया है।
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Binance के मुताबिक, हैकर्स ने सितंबर में एक जॉब-हंटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी के एक इंजीनियर से संपर्क किया था। इंजीनियर की प्रोफाइल में Binance में काम करने की जानकारी मौजूद थी। इसी वजह से हैकर्स ने उसे निशाना बनाया, क्योंकि उसके पास कंपनी के इंटरनल सिस्टम तक एक्सेस था। हैकर्स ने खुद को एक कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बताया और इंजीनियर को नौकरी का ऑफर दिया। इसके बाद पहले राउंड का इंटरव्यू किया गया, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को कंपनी का HR रिप्रेजेंटिटिव बताया। उसने भरोसा जीतने के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी शेयर किया, जिस पर उसकी पर्सनल फोटोज और वीडियो मौजूद थे। इंजीनियर को लगा कि वह किसी असली कंपनी के HR से बात कर रहा है।
इंटरव्यू के सेकेंड राउंड में हुआ खेल
दूसरे राउंड के इंटरव्यू के लिए इंजीनियर को एक अलग मैसेजिंग ऐप पर बुलाया गया। यहां उसकी बातचीत फेक कंपनी के CEO से कराई गई। इस फर्जी CEO ने इंजीनियर को इंटरव्यू असाइनमेंट के नाम पर एक फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा। इंजीनियर ने अपने Binance ऑफिस लैपटॉप पर यह फाइल डाउनलोड कर ली, लेकिन इसमें मैलिशियस कोड मौजूद था। इस तरह हैकर्स को कंपनी के इंटरनल सिस्टम तक पहुंच बनाने का रास्ता मिल गया।
एक लैपटॉप से कई सिस्टम तक पहुंच गए हैकर्स
साइबर अटैक सिर्फ एक फेक इंटरव्यू तक लिमिटेड नहीं था। Binance के मुताबिक, हैकर्स ने जून में भी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाने की कई कोशिशें की थीं। बाद में उन्होंने इनफेक्टेड लैपटॉप का इस्तेमाल करके दूसरे कर्मचारियों के सिस्टम तक पहुंच बनाई। हैकर्स ने कंपनी के इंटरनल AI टूल का भी गलत इस्तेमाल किया और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से जुड़े ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से मंजूरी दिलाने में सफलता हासिल की। इसके बाद 29 अक्टूबर को चोरी को अंजाम दिया गया।
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ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म TRM Labs के मुताबिक, अटैकर्स ने Binance के वॉलेट से करीब 6.36 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी निकाली। यह रकम 10 अलग-अलग ब्लॉकचेन पर मौजूद वॉलेट से ट्रांसफर की गई और इसका बड़ा हिस्सा करीब 20 मिनट के भीतर निकाल लिया गया।
नॉर्थ कोरिया के हैकर्स पर शक, FBI ने जोड़ा कनेक्शन
बड़े साइबर अटैक के पीछे नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप TraderTraitor का हाथ होने का शक जताया गया है। FBI ने भी इस हमले को नॉर्थ कोरिया से जुड़े हैकर्स से जोड़ा है। इसी ग्रुप पर 2025 में Bybit क्रिप्टो एक्सचेंज से करीब 1.5 अरब डॉलर की चोरी का आरोप भी लगा था।
हालांकि, नॉर्थ कोरिया ने Binance हैक में अपनी भूमिका से इनकार किया है और अमेरिकी आरोपों को राजनीतिक बताया है। फिलहाल इस मामले में अटैकर्स की पहचान को लेकर जांच और आधिकारिक बयान महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।