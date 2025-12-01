Hindustan Hindi News
सरकारी ऐप के नाम पर बड़ा फ्रॉड, चोरी हो सकते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एडवाइजरी जारी, तुरंत करें डिलीट

सरकारी ऐप के नाम पर बड़ा फ्रॉड, चोरी हो सकते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एडवाइजरी जारी, तुरंत करें डिलीट

संक्षेप:

यह एडवाइडरी DigiLocker ऐप के लिए है। हैकर फेक डिजिलॉकर ऐप से यूजर्स को अपना शिकार बना रहे हैं। यूजर्स को गुमराह करने के लिए डिजिलॉकर के नाम से मिलते-जुलते फेक ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सर्कुलेट हो रहे हैं।

Mon, 1 Dec 2025 08:20 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन यूजर के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी है। यह एडवाइडरी DigiLocker ऐप के लिए है। हैकर फेक डिजिलॉकर ऐप से यूजर्स को अपना शिकार बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से डिजिलॉकर के फेक ऐप के बारे में जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया है कि यूजर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल डिजिलॉकर ऐप्लिकेशन की मदद से भी सुरक्षित रखें। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि यूजर्स को गुमराह करने के लिए डिजिलॉकर के नाम से मिलते-जुलते फेक ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सर्कुलेट हो रहे हैं।

हैकर्स के हाथ लग सकते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स

एडवाइजरी में बताया गया है कि ये नकली ऐप्स यूजर्स को गुमराह करने और सेंसिटिव पर्सनल डेटा को चुराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का डिजिलॉकर ऐप नागरिकों के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट के तौर पर काम करता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वीइकिल रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे कई वेरिफाइड डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। ऐसे बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स नकली ऐप्स डाउनलोड करने पर हैकर्स से हाथ लग सकते हैं, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।

अपने फोन से तुरंत डिलीट करें फेक ऐप

अगर आपने गलती से डिजिलॉकर के फेक ऐप को फोन में इंस्टॉल कर लिया है, तो उसे तुरंत डिलीट करें और लिंक्ड अकाउंट के पासवर्ड्स को चेंज करें। डिजिटल इंडिया ने यूजर्स को सलाह दी है कि ऐप को सरकारी वेबसाइट पर मौजूद ऑफिशियल लिंक्स से ही डाउनलोड करें। ओरिजिनस डिजिलॉकर ऐप को भारत सरकार के National e-Governance Division (NeGD) ने डिवेलप किया है। इसकी वेबसाइट- https://www.digilocker.gov.in है।

साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार डिजिटल सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दे रही है। यूजर्स के लिए जरूरी है कि वे सरकारी सर्विसेज वाले ऐप्लिकेशन्स को इंस्टॉल करने से पहले सोर्स को अच्छे से चेक करें और ऐप स्टोर पर किसी भी संदिग्ध लिस्टिंग की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

