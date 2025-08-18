अलर्ट! नए ऑनलाइन स्कैम ने दी बड़ी टेंशन, एक क्लिक से हैक हो सकता है फोन, भारी नुकसान का डर

फेक कैप्चा स्कैम ने यूजर्स की टेंशन बढ़ा दी है। वेबसाइट्स पर कैप्चा वेरिफिकेशन के दौरान एक गलत क्लिक आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। फेक कैप्चा स्कैम में हैकर यूजर्स के डिवाइस में Luma Stealer जैसे मैलवेयर पहुंचा रहे हैं।

ऑनलाइन स्कैम का खतरा काफी बढ़ गया है। इंटरनेट यूज करते वक्त हमेशा काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी बीच अब एक नया स्कैम हो रहा है, जिससे यूजर्स की टेंशन काफी बढ़ गई है। यह स्कैम CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) से जुड़ा है। कई सारी वेबसाइट पर यूजर्स को 'I am not a robot' वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वेबसाइट्स पर ह्यूमन वेरिफिकेशन के इस प्रोसेस को आपने कई बार पूरा किया होगा। ज्यादातर यूजर अब इस पर ज्यादा नहीं देते। हैकर्स आपकी इसी गलती का फायदा उठा सकते हैं।

गलत क्लिक खड़ी कर सकता है बड़ी मुसीबत कैप्चा वेरिफिकेशन के दौरान एक गलत क्लिक आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। गलत क्लिक आपके फोन या कंप्यूटर में मैलवेयर की एंट्री करा सकता है। इस फेक कैप्चा स्कैम के जरिए हैकर बड़ी चालाकी से यूजर्स को मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। फेक कैप्चा स्कैम में हैकर यूजर्स के डिवाइस में Luma Stealer जैसे मैलवेयर पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि यूजर अनजान वेबसाइट्स पर विजिट करते टाइम, पॉप-अप ऐड्स पर क्लिक करते वक्त या ब्राउजर नोटिफिकेशन्स को इनेबल करते टाइम काफी अलर्ट रहने की जरूरत है।

बैंकिंग डीटेल भी चुरा सकते हैं साइबर क्रिमिनल रिपोर्ट्स के अनुसार साइबर क्रिमिनल हैक हुई वेबसाइट, फिशिंग ईमेल्स और फर्जी ऐड्स में फेक कैप्चा कोड को एंबेड कर देते हैं। यूजर अनजाने में हैकर्स की इस चाल में फंस जाते हैं और इन कोड्स के जरिए अपने सिस्टम का कंट्रोल हैकर्स को दे देते हैं। सिस्टम में मैलवेयर पहुंचने के बाद हैकर्स आपके पर्सनल डीटेल, लॉगिन क्रीडेंशियल्स और यहां तक की बैंकिंग डेटा को भी चुरा लेते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लूमा स्टीलर एक खतरनाक मैलवेयर है, जो यूजर के डिवाइस को पूरा ऐक्सेस करके स्टोर डेटा के साथ सेव पासवर्ड और ब्राउजर हिस्ट्री को भी ऐक्सेस कर लेता है।

कैप्चा स्कैम से खुद को ऐसे रखें सेफ कैप्चा स्कैम से खुद को सेफ रखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें :

- वेबसाइट के URL को अच्छे से चेक करें। फर्जी वेबसाइट्स में स्पेलिंग से जुड़ी गलतियां और खास कैरेक्टर होते हैं।

- अनजान वेबसाइट्स के नोटिफिकेशन्स को इनेबल करने से बचें।

- फाइल इंस्टॉल या परमिशन अप्रूवल की मांग करने वाले पॉप-अप्स पर ध्यान न दें।

- खतरे को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम में अपडेटेड सॉफ्टवेयर और ऐंटीवायरस हो।