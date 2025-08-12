फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा यह पोस्ट, शेयर करने से पहले जान लें सच, मेटा एआई ने दिया जवाब facebook viral privacy post fact check by meta ai know reality, Gadgets Hindi News - Hindustan
फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा यह पोस्ट, शेयर करने से पहले जान लें सच, मेटा एआई ने दिया जवाब

फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। पोस्ट में यूजर अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों को यूज करने के लिए फेसबुक या मेटा को कोई अनुमति नहीं देने की बात कर रहे हैं। मेटा एआई ने इस मेसेज का सच बताया है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 08:49 AM
फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा यह पोस्ट, शेयर करने से पहले जान लें सच, मेटा एआई ने दिया जवाब

फेसबुक पर आजकल एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को यूजर अपनी वॉल पर पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट में यूजर अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों को यूज करने के लिए फेसबुक या मेटा को कोई अनुमति नहीं देने की बात कर रहे हैं। पोस्ट में फेसबुक के नए नियम के लागू होने का भी दावा किया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जो यूजर इस पोस्ट को अपनी वॉल पर शेयर करेंगे, उनकी निजी जानकारी या फोटो को फेसबुक यूज नहीं कर सकेगा। अगर आपकी भी नजर इस वायरल पोस्ट पर पड़ी है और आप भी इसे अपनी वॉल पर पोस्ट करने का सोच रहे हैं, तो पहले इसकी सच्चाई जान लीजिए।

मेटा एआई ने दिया जवाब

यूजर की निजी जानकारी और तस्वीरों के लेकर किए जा रहे ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं। मेटा एआई ने इस पोस्ट के बारे में रिप्लाइ किया है। मेटा एआई ने अपने रिप्लाइ में कहा, 'यह एक आम अफवाह है जो अक्सर सोशल मीडिया पर फैलती है। फेसबुक या मेटा की पॉलिसी में ऐसा कोई बदलाव नहीं है जो आपकी तस्वीरों या निजी जानकारी को यूज करने की परमिशन देता हो। मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही साफ है और यूजर्स को अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को कंट्रोल करने की सुविधा देती है। आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स की जांच करने और अपनी पसंद के अनुसार उन्हें अपडेट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस तरह के संदेश को कॉपी और पेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अपनी प्राइवेसी के बारे में चिंता है, तो आप मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं और अपनी सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं।'

फेसबुक पर ऐसे वायरल पोस्ट नए नहीं हैं। पिछले साल और इस साल की शुरुआत में भी ऐसे मेसेज वायरल हो चुके हैं। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी वायरल पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फेसबुक अपने यूजर्स को प्राइवेसी कंट्रोल के कई सारे ऑप्शन देता है, जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। फेसबुक पर अपनी प्राइवेसी को और बेहतर करने के लिए आप 'Off-Facebook Activity' को डिसेबल कर सकते हैं।

ऐसा करने से दूसरी वेबसाइट्स या ऐप्स पर की गई आपकी ऐक्टिविटी के डेटा को फेसबुक ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाता। प्राइवेसी के लिए जरूरी है कि आप फेसबुक पर अपनी लोकेशन को सोच-समझकर ही शेयर करें। इसके अलावा किसी भी वायरल पोस्ट को अपनी वॉल पर शेयर करने से पहले एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लें।

