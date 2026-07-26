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Facebook बन जाएगा 'TikTok', ऐप खोलते ही दिखेंगे फुल स्क्रीन Video, आ रहा नया फीचर

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Facebook ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह एक इमर्सिव फुल-स्क्रीन वीडियो एक्सपीरियंस की टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है, जो फोन पर ऐप खोलते ही तुरंत शुरू हो जाएगा। यह यूजर्स को TikTok जैसा एक्सपीरियंस देगा।

facebook testing TikTok like feature
Facebook पर जल्द TikTok जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब फुल स्क्रीन वीडियो फीचर की टेस्टिंग कर रहा है।

लगता है कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी Meta नए वीडियो-फर्स्ट फीड टेस्ट के साथ Facebook को TikTok में बदल रहा है। खबर है कि Facebook एक ऐसे वीडियो-फोकस्ड फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो ऐप को TikTok जैसा बना सकता है। फेसबुक ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह एक इमर्सिव फुल-स्क्रीन वीडियो एक्सपीरियंस की टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है, जो फोन पर ऐप खोलते ही तुरंत शुरू हो जाएगा। मेटा ने कहा है कि वे अगले साल इस फीचर को स्टेबल वर्जन में लाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जो यूजर्स पुराने Facebook फॉर्मैट का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे कंपनी नए वर्जन पर स्विच करने के लिए नहीं कहेगी।

मेटा के एक अधिकारी टॉम एलिसन ने कहा कि फेसबुक पर एक टेस्ट चल रहा है। इसमें कुछ चुने हुए यूजर्स को ऐप खोलते ही पूरा स्क्रीन वीडियो का नया अनुभव मिलेगा, जिनके बारे में कंपनी को लगता है कि वे ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। एलिसन ने यह भी कहा कि टेस्ट में शामिल लोग इससे बाहर भी निकल सकते हैं। वे इस नई सेटिंग को बंद करके पुराने क्लासिक फेसबुक पर वापस आ सकते हैं। यह अभी सिर्फ टेस्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है।

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फेसबुक के इस कदम को कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो अब बहुत लंबे समय से लंबित था क्योंकि प्लेटफॉर्म ने वह चमक खो दी है जो एक बार थी, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को फेसबुक पर अपने प्रोफाइल को अपडेट करने, कुछ पोस्ट करने या किसी को मैसेज करने की भी चिंता नहीं है। इसके अलावा, यह कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले बहुत से लोग पैसिव कंज्यूमर्स हैं, और केवल दोस्त और परिवार ही उनका मनोरंजन नहीं कर सकते हैं या उनकी डूमस्क्रॉलिंग की आदत को पूरा नहीं कर सकते हैं।

Instagram के हेड एडम मोसेरी ने कहा कि हम रेकमेंडेशन्स इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप 200 अकाउंट्स को फॉलो करते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% ही पोस्ट करते हैं। यानी सिर्फ 20 पोस्ट्स मिलती हैं। इन 20 पोस्ट्स को भले ही हम अलग-अलग तरीके से रीऑर्डर करें, लेकिन फायदा सीमित है। वहीं, अगर हम पूरे दिन में बिलियन पोस्ट्स में से वो चीज ढूंढें जो आपको पसंद आए, तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए रेकमेंडेशन्स दिखाए जाते हैं।

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'वेरिफाइड बैज' ला रहा फेसबुक

Facebook यूजर्स की मदद के लिए एक नया तरीका ला रहा है, जिससे वे पहचान सकें कि वे किसी असली व्यक्ति से बात कर रहे हैं या AI से बनी प्रोफाइल से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 'Facebook Verified' लॉन्च किया है, जो एक फ्री वेरिफिकेशन बैज है। यूजर्स इसे सेल्फी वीडियो चेक पूरा करने के बाद पा सकते हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की वजह से फेक प्रोफाइल, असली जैसी दिखने वाली तस्वीरें और ऑटोमेटेड बातचीत बनाना आसान हो गया है। Facebook का कहना है कि इस नए बैज का मकसद ऑनलाइन बातचीत को ज्यादा भरोसेमंद बनाना है, खासकर उन जगहों पर जहां यूजर्स अजनबियों से जुड़ते हैं।

छोटा सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करना होगा

यह बैज पाने के लिए, एलिजिबल यूजर्स को एक छोटा सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। फेसबुक इस वीडियो की तुलना यूजर की प्रोफाइल पर मौजूद फोटो से करेगा ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि अकाउंट किसी असली व्यक्ति का है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फ्री है और इसमें आम तौर पर कुछ ही मिनट लगते हैं। यह फीचर फिलहाल सिर्फ 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के उन यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके अकाउंट अच्छी स्थिति में हैं। फेसबुक वेरिफाइड उन पेजों या प्रोफाइलों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो प्रोफेशनल मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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