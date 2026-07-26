Facebook बन जाएगा 'TikTok', ऐप खोलते ही दिखेंगे फुल स्क्रीन Video, आ रहा नया फीचर

Facebook ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह एक इमर्सिव फुल-स्क्रीन वीडियो एक्सपीरियंस की टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है, जो फोन पर ऐप खोलते ही तुरंत शुरू हो जाएगा। यह यूजर्स को TikTok जैसा एक्सपीरियंस देगा।

लगता है कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी Meta नए वीडियो-फर्स्ट फीड टेस्ट के साथ Facebook को TikTok में बदल रहा है। खबर है कि Facebook एक ऐसे वीडियो-फोकस्ड फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो ऐप को TikTok जैसा बना सकता है। फेसबुक ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह एक इमर्सिव फुल-स्क्रीन वीडियो एक्सपीरियंस की टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है, जो फोन पर ऐप खोलते ही तुरंत शुरू हो जाएगा। मेटा ने कहा है कि वे अगले साल इस फीचर को स्टेबल वर्जन में लाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जो यूजर्स पुराने Facebook फॉर्मैट का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे कंपनी नए वर्जन पर स्विच करने के लिए नहीं कहेगी।

मेटा के एक अधिकारी टॉम एलिसन ने कहा कि फेसबुक पर एक टेस्ट चल रहा है। इसमें कुछ चुने हुए यूजर्स को ऐप खोलते ही पूरा स्क्रीन वीडियो का नया अनुभव मिलेगा, जिनके बारे में कंपनी को लगता है कि वे ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। एलिसन ने यह भी कहा कि टेस्ट में शामिल लोग इससे बाहर भी निकल सकते हैं। वे इस नई सेटिंग को बंद करके पुराने क्लासिक फेसबुक पर वापस आ सकते हैं। यह अभी सिर्फ टेस्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है।

फेसबुक के इस कदम को कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो अब बहुत लंबे समय से लंबित था क्योंकि प्लेटफॉर्म ने वह चमक खो दी है जो एक बार थी, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों को फेसबुक पर अपने प्रोफाइल को अपडेट करने, कुछ पोस्ट करने या किसी को मैसेज करने की भी चिंता नहीं है। इसके अलावा, यह कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले बहुत से लोग पैसिव कंज्यूमर्स हैं, और केवल दोस्त और परिवार ही उनका मनोरंजन नहीं कर सकते हैं या उनकी डूमस्क्रॉलिंग की आदत को पूरा नहीं कर सकते हैं।

Instagram के हेड एडम मोसेरी ने कहा कि हम रेकमेंडेशन्स इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप 200 अकाउंट्स को फॉलो करते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% ही पोस्ट करते हैं। यानी सिर्फ 20 पोस्ट्स मिलती हैं। इन 20 पोस्ट्स को भले ही हम अलग-अलग तरीके से रीऑर्डर करें, लेकिन फायदा सीमित है। वहीं, अगर हम पूरे दिन में बिलियन पोस्ट्स में से वो चीज ढूंढें जो आपको पसंद आए, तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए रेकमेंडेशन्स दिखाए जाते हैं।

'वेरिफाइड बैज' ला रहा फेसबुक Facebook यूजर्स की मदद के लिए एक नया तरीका ला रहा है, जिससे वे पहचान सकें कि वे किसी असली व्यक्ति से बात कर रहे हैं या AI से बनी प्रोफाइल से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 'Facebook Verified' लॉन्च किया है, जो एक फ्री वेरिफिकेशन बैज है। यूजर्स इसे सेल्फी वीडियो चेक पूरा करने के बाद पा सकते हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की वजह से फेक प्रोफाइल, असली जैसी दिखने वाली तस्वीरें और ऑटोमेटेड बातचीत बनाना आसान हो गया है। Facebook का कहना है कि इस नए बैज का मकसद ऑनलाइन बातचीत को ज्यादा भरोसेमंद बनाना है, खासकर उन जगहों पर जहां यूजर्स अजनबियों से जुड़ते हैं।