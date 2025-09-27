Facebook और Instagram पर नहीं दिखेगा एक भी विज्ञापन, नया वर्जन ला रही कंपनी, डिटेल facebook and instagram soon get paid versions for ad free browsing check price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Facebook और Instagram पर विज्ञापन से छुटकारा चाहिए, तो यह खबर आपके लिए है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा जल्द ही यूनाइटेड किंगडम में फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेड वर्जन को रोलआउट करेगा, जिससे यूजर्स को विज्ञापन के बिना दोनों प्लेटफार्म्स को ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 02:20 PM
Facebook और Instagram पर विज्ञापन से छुटकारा चाहिए, तो यह खबर आपके लिए है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा जल्द ही यूनाइटेड किंगडम में फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेड वर्जन को रोलआउट करेगा, जिससे यूजर्स को विज्ञापन के बिना दोनों प्लेटफार्म्स को ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा। पेड सब्सक्रिप्शन की कीमत, वेब के लिए £2.99 प्रति माह (करीब 355 रुपये प्रति माह) और iOS या Android ऐप के लिए £3.99 प्रति माह (करीब 475 रुपए प्रति माह) है। मोबाइल ऐप यूजर्स के लिए अधिक कीमत इसलिए है, क्योंकि ऐपल और गूगल अपने ऐप स्टोर के जरिए की गई खरीदारी पर शुल्क लगाते हैं।

सब्सक्रिप्शन मॉडल एडल्ट यूजर्स के लिए

यह कदम कंपनी के अनुसार, यूजर्स प्राइवेसी की सुरक्षा और अपने प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स को बनाए रखने के बीच मेटा के चल रहे बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। विज्ञापन ने पिछले साल कंपनी की आय का लगभग 97 प्रतिशत योगदान दिया। जो यूजर्स सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, वे विज्ञापनों के साथ मुफ्त में दोनों प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना जारी रख सकेंगे। मेटा ने पुष्टि की कि सब्सक्रिप्शन शुरू में 18 और उससे अधिक आयु के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें आने वाले हफ्तों में विकल्प के बारे में सूचित किया जाएगा।

यूरोपीय संघ में सब्सक्रिप्शन मॉडल असफल रहा

मेटा ने पिछले साल यूरोपीय संघ में एक समान सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने की कोशिश की थी, जो असफल रही। अप्रैल में रेगुलेटर्स ने इसे डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन माना, क्योंकि यह यूजर्स को उचित विकल्प नहीं देता था। इसके लिए मेटा पर 200 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया। कंपनी ने यूरोपीय संघ के नियमों को पूरा करने के लिए सिस्टम में बदलाव किए, लेकिन जुलाई में यूरोपीय आयोग ने और सुधार की मांग की। आयोग ने चेतावनी दी कि अगर मेटा के बदलाव अपर्याप्त पाए गए, तो रोजाना जुर्माना लग सकता है।

यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद, ब्रिटेन को डिजिटल गोपनीयता नियम बनाने में अधिक स्वतंत्रता मिली है। मेटा ने कहा कि उसने यूके में लॉन्च से पहले सूचना आयुक्त कार्यालय (ICO) के साथ विस्तृत चर्चा की थी।

मेटा ने कहा कि यूके का दृष्टिकोण और परिणाम उसे यूरोपीय संघ से अलग करता है, जहां हमने रेगुलेटर्स के साथ ऐसी ही चर्चा की थी। कंपनी ने ब्रसेल्स के रवैये की आलोचना की, यह कहते हुए कि यूरोपीय संघ के नियामक कानूनी आवश्यकताओं से अधिक प्रतिबंध मांग रहे हैं, जिससे "यूजर्स और व्यवसायों के लिए अनुभव खराब हो रहा है।"

यूके ने इस मॉडल का समर्थन किया

यूके की गोपनीयता निगरानी संस्था ने मेटा के संशोधित मॉडल का समर्थन किया। एक ICO प्रवक्ता ने कहा कि नया सिस्टम "मेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेस के सामान्य नियमों और शर्तों के तहत यूजर्स को विज्ञापनों से निशाना बनाने से दूर करता है, जो हमने स्पष्ट किया है कि यूके कानून के अनुरूप नहीं है।"

