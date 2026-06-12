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ठप हुए Facebook, Instagram, 1 लाख यूजर्स ने की शिकायत; लॉगइन और कंटेंट लोड करने में हुए परेशान

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Facebook और Instagram के सैकड़ों यूजर्स आज काफी परेशान हुए। दोनों सर्विस काफी समय तक ठप रहीं। करीब 1 लाख यूजर्स ने इसकी शिकायत भी की। यूजर्स न कंटेंट लोड कर पाए, न लॉगइन कर पाएं। खुद मेटा भी समस्या को स्वीकार किया।

ठप हुए Facebook, Instagram, 1 लाख यूजर्स ने की शिकायत; लॉगइन और कंटेंट लोड करने में हुए परेशान

Facebook और Instagram चलाने में आज सैकड़ों यूजर्स को परेशानी हुई। खुद फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने बताया कि कई यूजर्स को उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर 1,00,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, लोगों ने बताया कि उन्हें लॉगिन करने में समस्या हुई, कंटेंट लोड करने में परेशानी हुई और कुछ खास फीचर्स को एक्सेस करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा।

फेसबुक क्यों हुआ डाउन?

फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने शुक्रवार को कहा कि यूजर्स को सोशल मीडिया कंपनी की सर्विसेस तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। कंपनी के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम जानते हैं कि लोगों को इस समय हमारी सर्विसेस तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। हम इस पर काम कर रहे हैं।" फेसबुक के लिए कंपनी के स्टेटस पेज ने समस्या को स्वीकार करते हुए कहा, “हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने पर काम कर रहे हैं।”

facebook and Instagram outage
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मेटा के स्टेटस डैशबोर्ड ने इसके विज्ञापन प्लेटफॉर्म के साथ एक समस्या को भी चिह्नित किया। फेसबुक एड मैनेजर स्टेटस के तहत, कंपनी ने बताया: "एड डिलीवरी हम एक ऐसे मुद्दे से अवगत हैं जो एड डिलीवरी को प्रभावित कर सकता है। हमारी इंजीनियरिंग टीमें जितनी जल्दी हो सके समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।"

भारत में भी कई यूजर्स परेशान हुए

कई देशों में सर्विसेस ठप रहने की जानकारी मिली थी, जिससे पता चलता है कि यह मुद्दा किसी खास क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। भारत में, कई शहरों के यूजर्स ने कहा कि वे सामान्य रूप से फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंचने में असमर्थ हैं, कई लोगों ने फीड लोड करने और कंटेंट को रिफ्रेश करने में परेशानी होने की शिकायत की है।

लॉगिन करने और फीचर एक्सेस करने में समस्याएं बताई गईं

फीड-संबंधित समस्याओं के अलावा, कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें लॉगिन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा और वे प्लेटफॉर्म पर कुछ फीचर्स तक पहुंचने में भी असमर्थ थे। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आउटेज का प्रभाव अलग-अलग था, कुछ यूजर्स वेबसाइट्स तक पहुंचने में सक्षम थे जबकि मोबाइल ऐप्स पर लोगों को कंटेंट लोड करने या टाइमलाइम अपडेट करने में परेशान करना पड़ा।

यूजर्स ने अपडेट के लिए X का रुख किया

जैसे-जैसे आउटेज जारी रहा, कई यूजर्स यह चेक करने के लिए एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने लगे कि क्या अन्य लोग भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पोस्ट से पता चला कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और, कुछ मामलों में, फेसबुक मैसेंजर सभी प्रभावित हुए थे।

बैकएंड में गड़बड़ी का शक

इस आउटेज के अलग-अलग तरह के असर को देखते हुए कुछ यूजर्स को लगा कि यह समस्या शायद मेटा के बैकएंड सिस्टम से जुड़ी हो सकती है, न कि लोगों के अपने इंटरनेट कनेक्शन या डिवाइस से।

समस्या ठीक करने की कोशिशों नाकाम

हालांकि यूजर्स ने ऐप्स को रीस्टार्ट करने, इंटरनेट नेटवर्क बदलने और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करने जैसे आम उपाय आजमाए, लेकिन रिपोर्ट्स से पता चला कि समस्या मेटा की तरफ से थी, इसलिए इन उपायों से कोई असर नहीं हुआ।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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