ठप हुए Facebook, Instagram, 1 लाख यूजर्स ने की शिकायत; लॉगइन और कंटेंट लोड करने में हुए परेशान

Facebook और Instagram के सैकड़ों यूजर्स आज काफी परेशान हुए। दोनों सर्विस काफी समय तक ठप रहीं। करीब 1 लाख यूजर्स ने इसकी शिकायत भी की। यूजर्स न कंटेंट लोड कर पाए, न लॉगइन कर पाएं। खुद मेटा भी समस्या को स्वीकार किया।

Facebook और Instagram चलाने में आज सैकड़ों यूजर्स को परेशानी हुई। खुद फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने बताया कि कई यूजर्स को उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर 1,00,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, लोगों ने बताया कि उन्हें लॉगिन करने में समस्या हुई, कंटेंट लोड करने में परेशानी हुई और कुछ खास फीचर्स को एक्सेस करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा।

फेसबुक क्यों हुआ डाउन? फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने शुक्रवार को कहा कि यूजर्स को सोशल मीडिया कंपनी की सर्विसेस तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। कंपनी के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम जानते हैं कि लोगों को इस समय हमारी सर्विसेस तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। हम इस पर काम कर रहे हैं।" फेसबुक के लिए कंपनी के स्टेटस पेज ने समस्या को स्वीकार करते हुए कहा, “हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने पर काम कर रहे हैं।”

मेटा के स्टेटस डैशबोर्ड ने इसके विज्ञापन प्लेटफॉर्म के साथ एक समस्या को भी चिह्नित किया। फेसबुक एड मैनेजर स्टेटस के तहत, कंपनी ने बताया: "एड डिलीवरी हम एक ऐसे मुद्दे से अवगत हैं जो एड डिलीवरी को प्रभावित कर सकता है। हमारी इंजीनियरिंग टीमें जितनी जल्दी हो सके समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।"

भारत में भी कई यूजर्स परेशान हुए

कई देशों में सर्विसेस ठप रहने की जानकारी मिली थी, जिससे पता चलता है कि यह मुद्दा किसी खास क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। भारत में, कई शहरों के यूजर्स ने कहा कि वे सामान्य रूप से फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंचने में असमर्थ हैं, कई लोगों ने फीड लोड करने और कंटेंट को रिफ्रेश करने में परेशानी होने की शिकायत की है।

लॉगिन करने और फीचर एक्सेस करने में समस्याएं बताई गईं फीड-संबंधित समस्याओं के अलावा, कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें लॉगिन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा और वे प्लेटफॉर्म पर कुछ फीचर्स तक पहुंचने में भी असमर्थ थे। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आउटेज का प्रभाव अलग-अलग था, कुछ यूजर्स वेबसाइट्स तक पहुंचने में सक्षम थे जबकि मोबाइल ऐप्स पर लोगों को कंटेंट लोड करने या टाइमलाइम अपडेट करने में परेशान करना पड़ा।

यूजर्स ने अपडेट के लिए X का रुख किया जैसे-जैसे आउटेज जारी रहा, कई यूजर्स यह चेक करने के लिए एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने लगे कि क्या अन्य लोग भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पोस्ट से पता चला कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और, कुछ मामलों में, फेसबुक मैसेंजर सभी प्रभावित हुए थे।

बैकएंड में गड़बड़ी का शक इस आउटेज के अलग-अलग तरह के असर को देखते हुए कुछ यूजर्स को लगा कि यह समस्या शायद मेटा के बैकएंड सिस्टम से जुड़ी हो सकती है, न कि लोगों के अपने इंटरनेट कनेक्शन या डिवाइस से।