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ठप हुए Facebook और Instagram, यूजर्स का 'सिरदर्द', नहीं अपलोड हो रहे पोस्ट

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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रविवार को Facebook और Instagram में भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ा। दोनों ही प्लेटफॉर्म काफी समय तक ठप रहे। हालांकि, अब सर्विस बहाल हो गई और लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पहले की तरह यूज कर पा रहे हैं।

ठप हुए Facebook और Instagram, यूजर्स का 'सिरदर्द', नहीं अपलोड हो रहे पोस्ट

Meta के दो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram को चलाने में सैकड़ों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म की सर्विस भारत समेत दुनियाभर में काफी समय तक ठप रहीं। जब सोशल मीडिया चलाने में लोगों को दिक्कत हुई तो हजारों यूजर्स ने इसकी शिकायत करने के लिए एक्स पर आ गए। फेसबुक के डेस्कटॉप वर्जन से लॉगइन करने की कोशिश करते समय कई यूजर्स को एरर मैसेज दिख रहा है।

यूजर्स को दिख रहा एरर मैसेज

इस एरर मैसेज में लिखा है: "अकाउंट टेंपरेरी अनअवेलेबल। आपका अकाउंट वर्तमान में एक साइट इश्यू के कारण अनुपलब्ध है। हमें उम्मीद है कि यह समस्या जल्द ठीक हो जाएगी। कृपया कुछ मिनटों में पुनः प्रयास करें।"

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, इंस्टाग्राम यूजर्स को भी समस्या का सामना करना पड़ा और हजारों यूजर्स ने इसकी शिकायत की। हालांकि अब दोनों ही प्लेटफॉर्म की सर्विस बहाल हो गई हैं।

facebook and instagram down

आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट के अनुसार, Downdetector ने Instagram के साथ समस्या का सामना कर रहे 4,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की है। Facebook पर अभी 3,000 से ज्यादा लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। Messenger पर 100 से ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है।

ये भी पढ़ें:ठप हुआ X, हजारों यूजर्स परेशान, लोड नहीं हो रहे पोस्ट, ऐप में सबसे ज्यादा समस्या

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, अकेले भारत में 2000 से ज्यादा यूजर्स ने इंस्टाग्राम में समस्या होने की सूचना दी है। आउटेज ट्रैकर ने ऐप, टाइमलाइन और पोस्टिंग के साथ समस्याएं दिखाई। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, लगभग 39 प्रतिशत यूजर्स को ऐप के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा, 31 प्रतिशत को फीड/टाइमलाइन और 23 प्रतिशत को पोस्टिंग/पब्लिशिंग के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा। आउटेज ट्रैकर मैप में नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों को आउटेज से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाया गया है।

भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स परेशान

ऐसा लगता है कि इस आउटेज का असर हजारों यूजर्स पर पड़ा है, क्योंकि Downdetector के अनुसार अमेरिका में लगभग 4207 यूजर्स प्रभावित हुए। इसी तरह, अमेरिका में 3200 यूजर्स को Facebook के साथ आउटेज की समस्या का सामना करना पड़ा। दोनों प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया दिग्गज मेटा के ही हैं। ऐसा लगता है कि ये समस्याएं दुनिया भर के यूजर्स को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को प्रभावित नहीं कर रही हैं।

फेसबुक का डेस्कटॉप वर्जन प्रभावित

इंस्टाग्राम यूजर ऐप में समस्या होने की रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि फेसबुक यूजर्स प्लेटफॉर्म के डेस्कटॉप वर्जन के साथ समस्याओं की रिपोर्ट कर रहे हैं। फेसबुक यूजर का कहना है कि वे ऐप पर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन डेस्कटॉप पर नहीं।

Instagram यूजर्स ने यह एरर मैसेज मिलने की जानकारी दी: "माफ करें, कुछ गड़बड़ हो गई है। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने पर काम कर रहे हैं।"

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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