Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

200MP कैमरा वाले फोन पर धमाका ऑफर्स! 10 प्रतिशत बैंक डिस्काउंट और 60 प्रतिशत बायबैक भी

Vivo ने भारत में अपना नया V60e स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें 200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग दी गई है। फोन के साथ कई बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज और EMI ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 03:32 PM
Vivo ने भारत में अपनी V-सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo V60e लॉन्च कर दिया है। यह फोन डिजाइन, कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर आया है। कंपनी ने इसे दो प्रीमियम कलर ऑप्शन- Elite Purple और Noble Gold में पेश किया है। इसकी कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है, और यह कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, Flipkart, Amazon और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध है।

कैमरा और AI फीचर्स

Vivo V60e में कंपनी का पहला 200MP Ultra-Clear Main Camera दिया गया है, जो Multi-Focal Portraits (85mm तक) सपोर्ट करता है। यह फोन भारत का पहला AI Festival Portrait फीचर लाता है, जो फेस्टिवल्स के कलर और मूड को रियल-टाइम में पहचानकर फोटो को कल्चर और लाइटिंग के हिसाब से इनहांस करता है। इसके अलावा, AI Four-Season Portrait फीचर हर सीजन के हिसाब से नेचुरल और परफेक्ट टोन देता है। बड़ा 1/1.56 इंच सेंसर, f/1.88 अपर्चर और OIS के साथ यह फोन लो-लाइट फोटोग्राफी में भी शानदार परफॉर्म करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage

₹27999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Samsung यूजर्स के हो गए मजे! इन पुराने स्मार्टफोन्स को मिलने लगा लेटेस्ट अपडेट

डिस्प्ले और डिजाइन

फोन में 6.77 इंच (7.22cm) का Ultra Slim Quad-Curved AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो विजुअल एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाता है। इसका डिजाइन हल्का और स्लीक है, जबकि IP68 और IP69 डुअल सर्टिफिकेशन इसे डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट बनाता है। फोन में MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट दिया गया है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह फोन Funtouch OS 15 पर चलता है और इसमें Gemini Assistant (Google पावर्ड) जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं। इसकी लिस्ट में AI Captions, Note Assist, Transcript Assist और Smart Call Assistant सब शामिल हैं।

फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W FlashCharge सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 27 मिनट में 1 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है।

खास ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo फोन

Vivo V60e को तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 8GB+128GB, 29,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये रखी गई है। सबसे टॉप मॉडल 12GB+256GB, 33,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने सभी वेरिएंट्स को प्रीमियम डिजाइन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ पेश किया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक बढ़िया विकल्प बन जाता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

ग्राहकों के लिए कंपनी ने कई खास ऑफर्स की घोषणा की है। ऑनलाइन खरीदारों को सेलेक्टेड बैंक कार्ड्स (HDFC, ICICI, Axis, SBI) पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, 6 महीने तक का नो-कॉस्ट EMI, 1 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी और Vivo TWS 3e सिर्फ 1499 रुपये में मिल रहा है।

वहीं, ऑफलाइन ग्राहकों को 1 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी के साथ 10 प्रतिशत कैशबैक या Zero Down Payment का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा 60 प्रतिशत Assured Buyback, 1499 रुपये में TWS 3e इयरबड्स, और 1199 रुपये वाले Jio प्रीपेड प्लान पर 10 OTT ऐप्स का 6 महीने का फ्री एक्सेस भी शामिल है।

