भारतीय मूल के पूर्व सीईओ ने खोली अपनी AI कंपनी, Elon Musk ने छीनी थी नौकरी

Parag Agrawal launches AI startup Deep Research API: Twitter (जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है) के भारतीय मूल के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की कि उन्होंने एआई की रेस में ChatGPT को पछाड़ने के लिए 'डीप रिसर्च एपीआई' नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्टअप शुरू किया है। पोस्ट में, अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का पहला लक्ष्य इंसानों और ओपन एआई के GPT-5 सहित सभी लीडिंग एआई मॉडलों से 'बेहतर प्रदर्शन' करना है।

सभी लीडिंग मॉडल से बेहतर प्रदर्शन करने वाला पहला एपीआई लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अग्रवाल ने लिंक्डइन पर अपने पोस्ट में कहा, “हमने अपना डीप रिसर्च एपीआई लॉन्च किया है - यह दो सबसे कठिन बेंचमार्क पर मनुष्यों और जीपीटी-5 सहित सभी लीडिंग मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन करने वाला पहला एपीआई है।”

क्या करती है पराग अग्रवाल की एआई कंपनी अग्रवाल ने यह भी बताया कि उनकी कंपनी पहले से ही कई स्टार्टअप्स और पब्लिक इंटरप्राइज कंपनियों के लिए डेली बेसिस पर लाखों शोध कार्यों को कर रही है।

बता दें कि, पराग अग्रवाल, पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एआई स्टार्टअप, पैरेलल वेब सिस्टम्स इंक. के फाउंडर भी हैं। उन्होंने बताया कि यह कंपनी ऑटोमैशन सुविधाएं प्रदान करती है जिनका उपयोग कंपनियां पारंपरिक रूप से मानवीय वर्कफ्लो को 'मानव-स्तर से भी अधिक सटीकता' के साथ करने के लिए करती हैं। अग्रवाल ने अपने पोस्ट में कहा, "हम पहले से ही कई स्टार्टअप्स और पब्लिक इंटरप्राइजेज के लिए रोजाना लाखों शोध कार्य कर रहे हैं।"

कौन है पराग अग्रवाल? पराग अग्रवाल सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर के सीईओ के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। एलन मस्क ने 2022 में कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद अग्रवाल को नौकरी से निकाल दिया था।

अग्रवाल ने 2006 में माइक्रोसॉफ्ट में एक शोधकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया और कुछ महीनों बाद याहू में भी उसी पद पर आसीन हो गए। 2009 में, वे फिर से माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में लौट आए; हालांकि, कंपनी में कुछ समय बिताने के बाद, वे अमेरिक की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एटीएंडटी में शामिल हो गए।

अक्टूबर 2011 में अग्रवाल एक डिस्टिंग्विश्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर में शामिल हो गए और छह सालों से अधिक समय तक सेवा देने के बाद, वे इस कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सीटीओ) बन गए।

कंपनी के सीटीओ के रूप में चार साल से अधिक समय बिताने के बाद, पराग अग्रवाल को नवंबर 2021 में सीईओ की भूमिका में पदोन्नत किया गया।

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, पराग अग्रवाल भारत में एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से थे, और बाद में उन्होंने आईआईटी, बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की।