Explainer: AI की दुनिया में तहलका! FREE में आया GPT-5, ऐसे यूज करें आप

दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक OpenAI ने अपने ChatGPT टूल का बड़ा अपग्रेड दिया है। नए ChatGPT-5 का इस्तेमाल सभी यूजर्स फ्री में कर सकते हैं और यह ढेरों फीचर्स लेकर आया है।

AI कंपनी OpenAI ने अपने लोकप्रिय चैटबॉट ChatGPT को नया अपग्रेड GPT-5 नाम से दिया है। इसका फायदा सभी यूजर्स को मिलेगा और इसे फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ मिलने वाले फीचर्स के चलते अब यह टूल कहीं ज्यादा भरोसेमंद और फास्ट हो गया है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं और इसके नए फीचर्स की विस्तार से जानकारी देते हैं।

आखिर GPT-5 क्या है? GPT-5 OpenAI का नया फ्लैगशिप मॉडल है, जो एक unified सिस्टम के साथ बेहतर तर्कशक्ति और मल्टीमॉडल क्षमताओं के साथ लॉन्च किया गया है। इसे ChatGPT और API दोनों पर रिलीज किया गया है और यह पिछले मॉडल्स की तुलना में आंसर देने की स्पीड, सटीकता और यूजेस में बड़ा अपग्रेड लेकर आया है।

किन यूजर्स के लिए हुआ लॉन्च? OpenAI ने GPT-5 को ग्लोबली सभी के लिए लॉन्च कर दिया है। ChatGPT यूजर्स (free और paid) और डेवलपर्स के लिए API पर अलग-अलग वेरिएंट के साथ इसे रोलआउट किया गया है। फ्री यूजर्स GPT-5 का लिमिटेड यूज कर सकते हैं तो वहीं पेड प्लान्स (Plus/Pro/Enterprise/Team/Edu) को बेहतर यूजेस लिमिट और रीजनिंग-प्रोफाइल्स का ऐक्सेस मिलता है। OpenAI ने अलग-अलग साइज जैसे- GPT-5, GPT-5 mini और GPT-5 nano, API पर दिए हैं ताकि डेवलपर परफॉर्मेंस नीड और कीमत के हिसाब से सही ऑप्शन चुन सकें।

एक ही सिस्टम में कई मोड GPT-5 को एक यूनिफाइड सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया है जो तीन तरह से काम करता है। एक तेज और सामान्य उत्तर देने वाला मॉडल, एक डीप रीजनिंग या ‘thinking’ मॉडल, और तीसरा एक रियल-टाइम रूटर जो खुद तय करता है कि किस टास्क के लिए कौन सा मॉडल यूज होगा। ChatGPT इंटरफेस में Parallel Compute या Thinking-Pro मोड भी जोड़ा गया है, जिससे मुश्किल सवालों या कमांड मिलने पर मॉडल अलग से कम्प्यूट करके बेहतर आंसर दे सके।

GPT-5 को मिलीं कौन सी नई क्षमताएं? 1. बेहतर तर्क और कम हैलुसिनेशन: GPT-5 में हैलुसिनेशन और गलत जानकारी देने की संभावना पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। इंटरनल टेस्ट में GPT-4o की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत कम factual errors दर्ज किए गए। रीजनिंग मोड में यह सुधार और भी ज्यादा है।

2. बड़ा context और लंबा डिस्कोर्स: GPT-5 बहुत बड़े context को हैंडल कर सकता है। इससे यह लंबी किताबों, बड़े कोडबेस या मल्टी-फाइल डॉक्यूमेंट्स को एकसाथ पढ़कर बेहतर समझ सकता है।

3. कोडिंग और 'software on demand': कोड जेनरेशन, debugging और बड़े कोडबेस नेविगेशन में GPT-5 पहले से ज्यादा पावरफुल है। कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी-स्टेप डेवलपर वर्क भी यह आसानी से कर सकता है।

4. मल्टीमॉडल क्षमताएं: GPT-5 टेक्स्ट और विजन दोनों के साथ काम करता है। यह ब्राउजिंग, कोड रनिंग और अन्य APIs के साथ एजेंट-स्टाइल इंटरैक्शन कर सकता है। ChatGPT में Gmail और Calendar जैसे कनेक्शंस और प्रीसेट पर्सनालिटीज (जैसे- professional, supportive) भी शामिल किए गए हैं।

5. फास्ट और सटीक: लेखन, गणित, स्वास्थ्य, विजुअल परसेप्शन और कोडिंग जैसे कई क्षेत्रों में GPT-5 ने पुराने मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है।

कंपनी का दावा है कि GPT-5 में safe-completions नामक नया ट्रेनिंग प्रोसेस अपनाया गया है, जिससे यह सिर्फ मना करने के बजाय सुरक्षित और काम के उत्तर देने की कोशिश करता है। इसके लिए एक्सपर्ट रेड-टीमिंग, एक्सटर्नल टेस्टिंग और chain-of-thought मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसके deception, jailbreaks और गलत इस्तेमाल के जोखिम कम हों।