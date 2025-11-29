हर यूजर के स्मार्टफोन में होने चाहिए ये चार बेहद जरूरी सरकारी ऐप, तुरंत करें इंस्टॉल

संक्षेप: आज हम आपको भारत सरकार चार बेहद काम के और जरूरी ऐप के बारे में बता रहे हैं, जो आपके फोन में होने ही चाहिए। इन ऐप की लिस्ट में उमंग, डिजिलॉकर और mAadhaar भी शामिल है। तो आइए जानते हैं इन ऐप के बारे में।

स्मार्टफोन में अगर काम के ऐप हों, तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। ऐप के जरिए हम बहुत से काम बेहद आसानी से कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर लाखों ऐप मौजूद हैं, जिनमें से आप अपनी जरूरत के अनुसार उन्हें फोन में इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं। आज हम आपको भारत सरकार चार बेहद काम के और जरूरी ऐप के बारे में बता रहे हैं, जो आपके फोन में होने ही चाहिए। इन ऐप की लिस्ट में उमंग, डिजिलॉकर और mAadhaar भी शामिल है। तो आइए जानते हैं इन ऐप के बारे में।

mAadhaar यूआईडीएआई का एम-आधार ऐप यूजर्स को अपनी आधार जानकारी को डिजिटली मैनेज करने की सुविधा देता है। यह आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्सनल डीटेल और एक फोटो डिस्प्ले करता है। इसका बिल्ट-इन बायोमेट्रिक लॉक डेटा पर कंट्रोल बढ़ाने के साथ ही अनऑथराइज्ड ऐक्सेस को रोकता है। यूजर ऑथेंटिकेशन टास्क के लिए एक वर्चुअल आईडी (वीआईडी) या टाइम-बेस्ड ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। यह ऐप एड्रेस अपडेट और आधार रीप्रिंट के रिक्वेस्ट्स को भी सपोर्ट करता है। यह एक स्कैन हो पाने वाला क्यूआर कोड अडिशनल डीटेल्स दिए बिना सिक्योर ऑफलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ऑफर करता है।

mParivahan नैशनल इन्फॉर्मैटिक्स का नेक्स्टजेन एम-परिवहन ट्रांसपोर्ट और वीइकिल (वाहन) से संबंधित डिजिटल सर्विस ऑफर करता है। इस ऐप में यूजर रेजिस्ट्रेशन डीटेल्स देखने के अलावा इंश्योरेंस स्टेटस, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की वर्चुअल कॉपी भी पा सकते हैं। यह ऐप चालान ट्रैक करने और यातायात उल्लंघनों के भुगतान की प्रक्रिया में मदद करता है। यह आरटीओ ऑफिस और आसपास के प्रदूषण जाच केंद्रों के बारे में भी जानकारी देता है। जो लोग पुराना वाहन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह ऐप खरीदारी से पहले ओनरशिप और रेजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड वेरिफाइ करने में मदद करता है।

DigiLocker डिजिलॉकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर और इशू करने के लिए एक सिक्योर डिजिटल फोल्डर के तौर पर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मैनेज किया जाने वाला यह ऐप यूजर्स को लाइसेंस, वीइकिल रेजिस्ट्रेशन पेपर्स और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के डिजिटल वर्जन को रखने की सुविधा देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आईटी अधिनियम के तहत फिजिकल कॉपी के समान ही वैलिड हैं। चूंकि डॉक्यूमेंट्स सीधे जारी करने वाली अथॉरिटी से आते हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता बरकरार रहती है। यह प्लेटफॉर्म वेरिफिकेशन या कंप्लायंस चेक के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पर निर्भरता को कम करता है।