Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सारी दुनिया में जलवा! भारत में बन रहा है हर चार में से एक iPhone

Mar 11, 2026 10:54 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

Apple ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में iPhone उत्पादन तेजी से बढ़ाया है। 2025 में कंपनी ने भारत में लगभग 5.5 करोड़ iPhone बनाए, जो उसके ग्लोबल प्रोडक्शन का करीब एक-चौथाई हिस्सा है।

सारी दुनिया में जलवा! भारत में बन रहा है हर चार में से एक iPhone

टेक कंपनी Apple ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव करते हुए भारत में iPhone प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा दिया है। कंपनी का मकसद चीन पर निर्भरता कम करना और अपने ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का विस्तार करना है। इसी स्ट्रेटजी के तहत Apple अब भारत में बड़े पैमाने पर iPhone मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिससे देश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर बनता जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

discount

22% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹93499

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple ने साल 2025 में भारत में करीब 55 मिलियन (5.5 करोड़) iPhone असेंबल किए। यह संख्या 2024 में बने 36 मिलियन (3.6 करोड़) iPhone की तुलना में काफी ज्यादा है। इस बढ़ोतरी के साथ अब Apple के कुल ग्लोबल iPhone प्रोडक्शन का लगभग एक-चौथाई हिस्सा भारत में तैयार हो रहा है। इससे भारत Apple के लिए एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरकर सामने आया है।

ये भी पढ़ें:iPhone 17e लॉन्च का असर! iPhone 16e हुआ सस्ता, 14000 रुपये की बड़ी छूट

भारत में तेजी से बढ़ा iPhone प्रोडक्शन

Apple हर साल दुनिया भर में 20 करोड़ से अधिक iPhone का प्रोडक्शन करता है। पहले इसका ज्यादातर प्रोडक्शन चीन में होता था, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव, टैरिफ और सप्लाई चेन से जुड़े रिस्क के चलते कंपनी अब अपने उत्पादन को दूसरे देशों में भी फैलाने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

यही वजह है कि भारत Apple के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। अब ग्लोबल मार्केट्स के लिए लॉन्च होने वाले कई iPhone मॉडल, जिनमें अमेरिका के लिए भेजे जाने वाले डिवाइस भी शामिल हैं, भारत की फैक्ट्रियों में बनाए और असेंबल किए जा रहे हैं।

हालांकि, चीन अभी भी Apple का सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है, लेकिन भारत की भूमिका हर साल बढ़ती जा रही है। कंपनी लगातार भारत में निवेश बढ़ा रही है और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर काम कर रही है।

ये भी पढ़ें:ऐपल लाया कम कीमत वाला शानदार आईफोन, मिलेगा 5000 रुपये तक का कैशबैक

सरकार की योजनाओं से मिला बड़ा सपोर्ट

भारत में iPhone उत्पादन बढ़ाने के पीछे सरकार की कई पॉलिसीज का भी बड़ा योगदान है। खासतौर पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत उन कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाती हैं।

Apple के अलावा Microsoft, Google और अन्य टेक कंपनियां भी इन योजनाओं का फायदा उठा रही हैं। इस की वजह से कंपनियों को लॉजिस्टिक्स लागत और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को कम करने में मदद मिल रही है।

ये भी पढ़ें:Samsung का 5G फोन ₹10 हजार से भी कम में, Flipkart पर मिल रही डील

भारत में Apple के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर

भारत में iPhone असेंबली के लिए Apple कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है। इनमें Foxconn, Tata Electronics और Pegatron जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां भारत में अलग-अलग फैक्ट्रियों में कई iPhone मॉडल का उत्पादन कर रही हैं।

इन फैक्ट्रियों में Apple की iPhone 17 सीरीज के साथ-साथ पुराने मॉडल जैसे iPhone 15 और iPhone 16 भी असेंबल किए जा रहे हैं। आने वाले समय में Apple भारत में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश दोनों को और बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे देश ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में और मजबूत भूमिका निभा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Apple Apple Iphone IPhone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।