दिवाली से पहले आए 6 नए एयर प्यूरीफायर, कीमत ₹4299 से शुरू; 10 मिनट में साफ हवा का दावा
Eureka Forbes ने छह नए Aeroguard एयर प्यूरीफायर लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत 4,299 रुपये से शुरू होती है। नए मॉडल में True HEPA H13 फिल्टर, 360 डिग्री एयर इनटेक और चुनिंदा मॉडल में वाई-फाई कनेक्टिविटी मिलती है।
घर के अंदर हवा की क्वॉलिटी बेहतर बनाने के लिए Eureka Forbes ने अपने Aeroguard पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। कंपनी ने छह नए एयर प्यूरीफायर लॉन्च किए हैं, जिन्हें अलग-अलग आकार के कमरों और घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इनकी शुरुआती कीमत 4,299 रुपये है, जबकि कंपनी के एयर प्यूरीफायर पोर्टफोलियो में 19,999 रुपये तक के मॉडल भी शामिल हैं।
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कंपनी के मुताबिक, नए एयर प्यूरीफायर 175 से 440 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए डिजाइन किए गए हैं। वहीं, मौजूदा Forbes रेंज को मिलाकर कंपनी का पोर्टफोलियो 670 वर्ग फुट तक के कमरों को कवर करता है। कुछ मॉडल में वाई-फाई कनेक्टिविटी और ऐप के जरिए कंट्रोल करने की सुविधा भी दी गई है।
True HEPA H13 फिल्टर से लैस हैं नए मॉडल
Eureka Forbes के नए Aeroguard एयर प्यूरीफायर में Surround 360 डिग्री एयर इनटेक टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी के अनुसार, यह तकनीक कई डायरेक्श से हवा खींचने में मदद करती है। इनमें मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है, जिसमें प्री-फिल्टर, True HEPA H13 फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं।
कंपनी का दावा है कि True HEPA H13 फिल्टर धुएं, PM2.5 कणों, धूल, एलर्जी पैदा करने वाले पार्टिकल्स, पोलेन्स और पालतू जानवरों के बालों से जुड़े कणों में से 99.97 प्रतिशत तक को हटाने में सक्षम है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर गंध और हानिकारक VOC गैसों को कम करने में मदद करता है।
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कुछ चुनिंदा मॉडल में अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं। इनमें वॉशेबल प्री-फिल्टर, आयोनाइजर, खाना पकाने के दौरान पैदा होने वाली गंध और धुएं के लिए हाई-कार्बन ग्रैन्यूल फिल्टर और दोनों तरफ True HEPA H13 फिल्टर वाली 2X फिल्ट्रेशन तकनीक शामिल हैं।
ऐप से कंट्रोल कर सकेंगे एयर प्यूरीफायर
नए पोर्टफोलियो के चुनिंदा मॉडल वाई-फाई कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। इनके जरिए यूजर्स मोबाइल ऐप से एयर क्वॉलिटी मॉनिटर करने, प्यूरीफायर की सेटिंग बदलने और क्लीनिंग शेड्यूल तय करने जैसे काम कर सकते हैं।
मॉडल के आधार पर PM2.5 डिस्प्ले, कलर इंडिकेटर, ऑटो मोड, स्लीप मोड, डिस्प्ले डिमर और चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कुछ मॉडल में अरोमा डिफ्यूजर भी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये एयर प्यूरीफायर कम से कम 10 मिनट में कमरे की हवा साफ कर सकते हैं। हालांकि, रियल-लाइफ परफॉर्मेंस कमरे के आकार, प्रदूषण के स्तर और इस्तेमाल किए गए मॉडल पर डिपेंड करेंगे।
दो साल तक चल सकते हैं फिल्टर
कंपनी ने नए एयर प्यूरीफायर को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया है। चुनिंदा मॉडल में फिल्टर की उम्र दो साल तक होने का दावा किया गया है। कुछ मॉडल में फिल्टर के अलग-अलग हिस्सों को बदला जा सकता है। कंपनी की वेबसाइट से ओरिजिनल रिप्लेसमेंट फिल्टर खरीदे जा सकते हैं।
Eureka Forbes के मुताबिक, हर एयर प्यूरीफायर पर 30 से ज्यादा क्वालिटी और परफॉर्मेंस टेस्ट किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने पर इन पर दो साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, हालांकि फिल्टर और कंज्यूमेबल्स इसमें शामिल नहीं हैं। नए Aeroguard एयर प्यूरीफायर देशभर में प्रमुख रिटेल स्टोर, Amazon, Flipkart, कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और चुनिंदा क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।