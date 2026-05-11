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घर में लें थिएटर का फुल मजा, 300 इंच स्क्रीन बनाएगा यह डिवाइस, मिलेगी 4K पिक्चर क्वालिटी

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने के लिए अब बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने की जरूरत नहीं है। पॉपुलर ब्रांड Epson ने आज भारत में अपने लेटेस्ट प्रो होम प्रोजेक्टर, EH-LS9000B को लॉन्च कर दिया है। भारत में Epson EH-LS9000B 4K Home Theatre Projector की एमआरपी 3,69,999 रुपये है।

घर में लें थिएटर का फुल मजा, 300 इंच स्क्रीन बनाएगा यह डिवाइस, मिलेगी 4K पिक्चर क्वालिटी

घर में सिनेमा हॉल का मजा लेने के लिए अब बड़ा स्मार्ट टीवी खरीदने की जरूरत नहीं है। पॉपुलर ब्रांड Epson ने आज भारत में अपने लेटेस्ट प्रो होम प्रोजेक्टर, EH-LS9000B को लॉन्च कर दिया है। दावा है कि खासतौर से होम थिएटर के शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया यह प्रोजेक्टर, असली 4K रिजॉल्यूशन को एडवांस्ड लेजर लाइट सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है, ताकि घर पर ही एक बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल सके। दावा है कि इस प्रोजेक्टर से आप घर पर ही 300 इंच की स्क्रीन बना सकते हैं और फैमिली के साथ घर पर ही थिएटर का मजा ले सकते हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं…

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3LCD लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है प्रोजेक्टर

Epson EH-LS9000B होम थिएटर प्रोजेक्टर को घर पर ही थिएटर का एक्सपीरियंस देने के लिए किया गया है, जो एप्सन की खास प्रोजेक्शन तकनीकों को भरोसेमंद परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन के साथ जोड़ता है। एप्सन की एडवांस्ड 3LCD लेजर टेक्नोलॉजी से लैस यह प्रोजेक्टर, EH-LS9000B बेहतरीन क्लैरिटी और कलर्स की सटीकता के साथ चमकदार, वाइब्रेंट और एकदम असली जैसी तस्वीरें दिखाता है। 2,200 लुमेन तक की ब्राइटनेस और 20,000 घंटे तक चलने वाले लेजर लाइट सोर्स के साथ, यह कम से कम मेंटनेंस और सालों तक बिना किसी रुकावट के घर पर एंटरटेनमेंट के साथ लगातार बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी सुनिश्चित करता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं।

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epson EH-LS9000B 4K home theatre projector

300 इंच की स्क्रीन बना सकते हैं

Epson EH-LS9000B होम थिएटर प्रोजेक्टर को घर पर ही हूबहू थिएटर जैसे एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है कि इस प्रोजेक्टर से आप 300 इंच तक की स्क्रीन बना सकते हैं। चाहे फिल्में हों, स्पोर्ट्स हों या स्ट्रीमिंग, यह कंटेंट को इतने बड़े पैमाने पर वाइब्रेंट कर देता है कि वह असल जिंदगी से भी बड़ा लगता है, और साथ ही इसे किसी भी होम थिएटर माहौल में सेट करना भी आसान है।

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बिना शोर कर सकता है काम

इस मॉडर्म कनेक्टेड घरों के लिए बनाया गया है। Epson EH-LS9000B होम थिएटर प्रोजेक्टर IP कंट्रोल सपोर्ट के जरिए स्मार्ट होम और AV कंट्रोल सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ जाता है। यह 22dB (Eco mode) जितने कम नॉइज लेवल पर भी काम करता है, जिससे देखने का अनुभव शांत और बिना किसी रुकावट के रहता है, और आपका ध्यान पूरी तरह से कंटेंट पर बना रहता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

इतनी है कीमत

भारत में Epson EH-LS9000B 4K Home Theatre Projector की एमआरपी 3,69,999 रुपये है। कंपनी इस पर तीन साल या 20,000 घंटे (जो भी पहले पूरा हो) की वारंटी दे रही है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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