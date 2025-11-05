Hindustan Hindi News
Epson EcoTank L4360 Printer रिव्यू: घर-दुकान के लिए परफेक्ट, 12 पैसे में मिलेगा प्रिंट, ऐप से होगा काम

Epson EcoTank L4360 Printer रिव्यू: घर-दुकान के लिए परफेक्ट, 12 पैसे में मिलेगा प्रिंट, ऐप से होगा काम

संक्षेप: Epson EcoTank L4360 Printer Review: अगर आप भी अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए या फिर दुकान के लिए नया प्रिंटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो नया Epson EcoTank L4360 मॉडल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हमें इसका रिव्यू करने का मौका मिला। चलिए बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस...

Wed, 5 Nov 2025 10:39 AM
Epson EcoTank L4360 Printer Review: अगर आप भी अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए या फिर दुकान के लिए नया प्रिंटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो नया Epson EcoTank L4360 मॉडल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह मॉडल एप्सन की पॉपुलर EcoTank सीरीज का हिस्सा है, जो इंक टैंक सिस्टम पर बेस्ड है। यह प्रिंटर डेस्कटॉप-लैपटॉप के बिना, केवल ऐप की मदद से ही लगभग सारे काम कर सकता है। कंपनी ने इसे कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस किया है। यह प्रिंटिंग, स्कैनिंग और कॉपी करने की सुविधा तो देता ही है, ऐप की मदद से कई क्रिएटिव काम करने की सुविधा भी देता है। यह खुद अपना प्रिंट हेड क्लीन भी कर सकता है। हमें इसका रिव्यू करने का मौका मिला। चलिए बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस...

दिखने में कैसा है प्रिंटर

इसे ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। यह बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। यह लाइटवेट है और जगह भी कम घेरता है। दिखने में भी यह बढ़िया है। इसमें सामने की तरफ 1.44 इंच की छोटी सी कलर स्क्रीन लगी हुई है और उसके आसपास के कई सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिससे इसके मेनू नेविगेट किए जा सकते हैं और प्रिंटर की सेटिंग में बदलाव किए जा सकते हैं। शुरू में इसे चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप सारी चीजें समझ जाते हैं, तो सब आसान लगेगा। ओवलऑल दिखने में प्रिंटर काफी बढ़िया है।

Epson EcoTank L4360 Printer Review

वर्किंग भी सिंपल

इसे काम में लेने के लिए बस इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको फोन में एप्सन स्मार्टफोन पैनल ऐप (Epson Smart Panel App) इंस्टॉल करना होगा, जो एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके बाद कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप इसे आसानी से घर के वाई-फाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप टेक्निशियन की मदद भी ले सकते हैं, जो साइट पर आकर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को आसान बना देते हैं।

ये भी पढ़ें:OPPO F31 Pro 5G Review: खूबसूरत लुक ने किया इम्प्रेस, बॉडी मजबूत, बैटरी भी तगड़ी

चलिए अब एक नजर डालते हैं इसके खास फीचर्स पर:

Epson EcoTank L4360 Printer Review

ऐप से होगा सारा काम

एक बार इंस्टॉल पूरा हो जाने का बाद आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि यह ऐप से भी सारे काम कर सकता है। आप सीधे ऐप से ही प्रिंटिंग, स्कैनिंग और कॉपी जैसे काम कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल क्लिक में। अगर प्रिंटर में कोई समस्या आती है, जो ऐप से ही इसका सामाधान भी किया जा सकता है।

Epson EcoTank L4360 Printer Review

प्रिंटर में 1.44 इंच स्क्रीन

सीधे प्रिंटर से भी कई सारे काम किए जा सकते हैं। जैसा की हमने बताया, प्रिंटर में 1.44 इंच की कलर स्क्रीन लगी है और इसके आसपास में कई सारे कंट्रोल बटन भी दिए गए हैं, जिससे आप फोटोकॉपी और स्कैन करने जैसे काम कर सकते हैं। आप डॉक्टूमेंट को प्रिंटर से स्कैन करके सीधे कम्प्यूटर में JPEG, PDF फॉर्मेंट में सेव कर सकते हैं और प्रिंट दे सकते हैं। कॉपी करते समय, आप प्रिंटर में दिए बटन से ही ब्लैक-एंड-व्हाइट और कलर प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट के समय, नीचे की ट्रे खुद बाहर आती है और काम खत्म होने के बाद खुद अंदर चली जाती है। इसके डिस्प्ले हेड को भी यूजर अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Lava Bold N1 5G रिव्यू: कम है बजट, तो बेस्ट है यह फोन, डिस्प्ले, बैटरी भी तगड़ी
Epson EcoTank L4360 Printer Review

ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग

प्रिंट स्पीड की बात करें को यह ब्लैक में 15 पेज प्रति मिनट और कलर में 8 पेज प्रति मिनट निकाल सकता है। इसका रिजॉल्यूशन 4800x1200 डीपीआई तक है, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए तेज और फोटो प्रिंट्स के लिए पर्याप्त है। इसका ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग (दोनों तरफ प्रिंट) फीचर पेपर बचाता है।

प्रिंट की लागत 12 पैसे

प्रिंट में इंक डालने के लिए नॉजल बाहर की तरफ ही दिए गए हैं, जिसे इंक रिफिल करना आसान हो जाता है। कंपनी ने दावा किया है कि बॉक्स में मिलने वाली 4 इंक बोतल से 8500 ब्लैक पेज या 6500 कलर पेज प्रिंट हो सकते हैं। यह दुकानदारों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने दावा किया कि प्रिंटिंग का खर्च लगभग 12 पैस प्रति ब्लैक प्रिंट और लगभग 33 पैसे प्रति कलर प्रिंट तक है, जो कार्ट्रिज प्रिंटर्स से कहीं कम है। ऐसे में दुकानदारों के लिए यह कमाई का एक बढ़िया साधन हो सकता है।

epson l4360 printer review

कनेक्टिविटी की बात करें तो इसे Wi-Fi और Wi-Fi Direct के जरिए मोबाइल और लैपटॉप से वायरलेसी कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें Epson Smart Panel ऐप का सपोर्ट भी मिलता है। जैसे कि हमने बताया इससे आप मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से प्रिंट, स्कैन और कॉपी कर सकते हैं। यह एप्सन की हीट-फ्री टेक्नोलॉजी पर चलता है, जिससे यह सिर्फ 13 वॉट बिजली की खपत करता है। यह UPS और इन्वर्टर पर भी काम कर सकता है, यानी अगर आपके क्षेत्र में काफी बिजली कटौती ज्यादा होती है, तो भी आपका काम नहीं रुकेगा।

खरीदें या नहीं

Epson EcoTank L4360 उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो तेज और क्वालिटी प्रिंटिंग चाहते हैं वो भी कम खर्च में। यह ऐप से भी सारे काम कर सकता है और इसकी इसी खूबी ने हमें काफी इम्प्रेस किया। अगर आप घर, ऑफर या फिर दुकान के लिए प्रिंटर खरीदना चाहते हैं, तो बेशक इस पर जा सकते हैं। EcoTank L4360 की कीमत Amazon पर 21,299 रुपये है। ग्राहकों की सुविधा के लिए इसमें 1 साल की वारंटी या 50,000 पेज (जो भी पहले हो) की कवरेज दी जा रही है, जिसमें प्रिंटहेड भी शामिल है।

Arpit Soni

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
