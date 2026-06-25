तुरंत निपटा लो PF का काम, तीन दिन ठप रहेगा EPFO पोर्टल, देखें तारीख

EPFO का पोर्टल तीन दिनों तक ठप रहेगा। खुद EPFO ने अपने ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल को तीन दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है। अगर आप PF से जुड़ा कोई काम निपटाना चाह रहे हैं, तो तुरंत निपटा लीजिए।

अगर आप PF से जुड़ा कोई काम निपटाना चाह रहे हैं तो आज ही निपटा लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रह हैं क्योंकि EPFO का पोर्टल अगले तीन दिन ठप रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल को तीन दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है। EPFO मेंबर पोर्टल पर दिए गए नोटिस के अनुसार, 26 जून 2026 को 00:00 बजे से 28 जून 2026 को 23:59 बजे तक क्लेम जमा करने और उनकी प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। उम्मीद है कि 29 जून 2026 को 00:00 बजे से सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।

EPFO ने कहा कि यह रुकावट, क्लेम प्रोसेस करने की क्षमता और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्लान्ड डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अपग्रेडेशन का हिस्सा है। संस्था ने इस प्रक्रिया को एक तय सिस्टम माइग्रेशन बताया है, जिसका मकसद लंबे समय में तेज, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा सुरक्षित सेवाएं देना है।

ग्राहकों को क्या पता होना चाहिए? आउटेज के दौरान, नए ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, और चल रही क्लेम प्रोसेसिंग सर्विसेस भी अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। नोटिस में कहा गया है कि माइग्रेशन अवधि से पहले दायर किए गए दावों को सर्विसेस के फिर से शुरू होने के बाद ही प्रोसेस किया जाएगा।

EPFO, जो भारत में फॉर्मल सेक्टर के लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स को मैनेज करता है, अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और UAN-बेस्ड लॉगिन सिस्टम के जरिए डिजिटल सर्विसेस को लगातार बढ़ावा दे रहा है। इन सिस्टम में किसी भी तरह की रुकावट उन लोगों पर असर डाल सकती है जो समय-सीमा वाले क्लेम सेटलमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

मदद के लिए यहां करें कॉल ईपीएफओ ने इस अस्थायी असुविधा के लिए खेद जताया है और अपग्रेड के दौरान यूजर्स से धैर्य बनाए रखने को कहा है। इसके अलावा, ईपीएफओ ने किसी भी प्रकार की मदद के लिए को अपने कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 14470 पर संपर्क करने के लिए कहा है।

यह आउटेज इसलिए हो रहा है क्योंकि संगठन द्वारा महीने के अंत से पहले अपने ग्राहकों के लिए यूपीआई और एटीएम निकासी सुविधाएं शुरू करने की संभावना है।

ATM की तरह निकाल सकेंगे PF का पैसा कई सालों से, अपने भविष्य निधि तक पहुंचने के लिए यूएएन पोर्टल का ऑनलाइन उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया बदलने वाली है। ईपीएफओ एक डेडिकेटेड ऐप पर काम कर रहा है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा और भीम और अन्य प्रमुख यूपीआई प्लेटफार्म्स के साथ आसानी से काम करेगा।