EPFO 2.01 हुआ लाइव: PF निकालना होगा पहले से आसान, मिनटों में होंगे PF क्लेम, बैलेंस चेक, KYC जैसे सब काम

EPFO 2.01 लाइव हो गया है। नए पोर्टल में PF क्लेम, KYC, बैलेंस चेक और अन्य सर्विसेज पहले से तेज और आसान होंगी। साथ ही KYC अपडेट, क्लेम ट्रैकिंग और अन्य सुविधाएं भी पहले से ज्यादा आसान होने की उम्मीद है। जानिए करोड़ों कर्मचारियों को मिलने वाले भी फायदों के बारे में:

देश के करोड़ों EPF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। Employee Provident Fund Organisation (EPFO) ने अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 2.01 लाइव कर दिया है। यह नया सिस्टम PF से जुड़ी सेवाओं को पहले से ज्यादा तेज, आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पिछले कुछ दिनों तक सिस्टम अपग्रेड और डेटा माइग्रेशन की वजह से कई ऑनलाइन सेवाएं बंद थीं, लेकिन अब नया प्लेटफॉर्म धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो रहा है।

नए EPFO 2.01 के आने से होंगे ये काम आसान नए EPFO 2.01 प्लेटफॉर्म में क्लेम प्रोसेसिंग, KYC, PF ट्रांसफर, ब्याज क्रेडिट और अन्य सर्विसेज को अधिक ऑटोमेटेड बनाया गया है। इससे कर्मचारियों को कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी और क्लेम के निपटारे में भी कम समय लगने की उम्मीद है। हालांकि EPFO अभी कुछ फीचर्स पर काम कर रहा है। ऐसे में शुरुआती दिनों में कुछ सेवाओं में देरी या तकनीकी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। EPFO 2.01 लागू होने के बाद कर्मचारियों को PF क्लेम, बैलेंस चेक, KYC अपडेट, ट्रांसफर और अन्य सेवाओं के लिए कम समय और कम मेहनत करनी पड़ेगी।

PF क्लेम होगा पहले से तेज नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्लेम प्रोसेसिंग को तेज बनाना है। पहले कई स्टेप में मैन्युअल चेक होती थी, लेकिन अब कई कामों को ऑटोमेट किया गया है। इससे पात्र क्लेम का निपटारा पहले की तुलना में कम समय में हो सकेगा। साथ ही गलतियों के कारण क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना भी घटेगी क्योंकि आवेदन से पहले पात्रता की जानकारी दिखाई जाएगी।

किसी भी EPFO ऑफिस से मिलेगी सेवा पहले कई मामलों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता था। नए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बाद किसी भी EPFO ऑफिस से सदस्य की रिक्वेस्ट प्रोसेस की जा सकेगी। इससे सेवा वितरण तेज और अधिक सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।

PF ब्याज भी नए सिस्टम से होगा क्रेडिट EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 का ब्याज भी इसी नए प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। संगठन का कहना है कि आने वाले समय में ब्याज क्रेडिट की पूरा प्रोसेस और अधिक ऑटोमेटेड होगी, जिससे देरी कम होगी।

कम होगा पेपरवर्क EPFO 2.01 का मकसद पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाना है। इससे सदस्यों को कम दस्तावेज जमा करने होंगे, कम बार कार्यालय जाना पड़ेगा और कई सेवाएं ऑनलाइन ही पूरी हो सकेंगी। KYC अपडेट, क्लेम ट्रैकिंग और अन्य सुविधाएं भी पहले से ज्यादा आसान होने की उम्मीद है।