कम बिजली की खपत और तेज कुकिंग, अमेजन से लाएं ये बेस्ट Induction Cooktops

अमेजन पर उपलब्ध आधुनिक इंडक्शन स्टोव एडवांस सेफ्टी फीचर्स और कम बिजली की खपत के साथ आते हैं, जो कुकिंग को सुपरफास्ट बनाते हैं। यहाँ Prestige और Philips जैसे टॉप ब्रांड्स के इंडक्शन चूल्हों पर भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं।

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अगर आप अपनी रसोई को आधुनिक और कुकिंग को तेज़ बनाना चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध Induction Stove और Induction Cooktop आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। आज के समय में गैस की बढ़ती कीमतों और समय की कमी को देखते हुए, एक अच्छा इंडक्शन चूल्हा हर घर की मुख्य जरूरत बन चुका है।

अमेजन पर आपको Prestige, Philips, Bajaj, और Pigeon जैसे भारत के टॉप रेटेड ब्रांड्स के इंडक्शन स्टोव भारी डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स के साथ आसानी से मिल जाएंगे। ये आधुनिक कुकटॉप्स न सिर्फ देखने में स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट हैं, बल्कि एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसेऑटो-शटऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन और प्री-सेट कुकिंग मेन्यू के साथ आते हैं। इनमें बिजली की कम खपत होती है, जिससे आपके पैसे और समय दोनों की बड़ी बचत होती है।

चाहे आपको सुबह की चाय बनानी हो, दूध उबालना हो या पूरी कुकिंग करनी हो, ये Best Induction Cooktops हर काम को मिनटों में निपटा देते हैं। अमेजन पर 1500 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बजट में बेहतरीन यूजर रिव्यूज वाले मॉडल्स उपलब्ध हैं। आज ही अमेजन पर जाएं, बेस्ट डील्स का फायदा उठाएं और अपने कुकिंग एक्सपीरियंस को सुरक्षित और आसान बनाएं।

Preethi Indicook IC124 एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक 2100-Watt Induction Cooktop है, जो भारतीय रसोई के लिए एक परफेक्ट कुकिंग पार्टनर है। यह बिना गैस के सुपरफास्ट और सुरक्षित खाना पकाने की सुविधा देता है। आकर्षक ब्लैक क्रिस्टल ग्लास प्लेट और फैदर टच कंट्रोल के साथ आने वाला यह इंडक्शन चूल्हा आपके किचन को एक मॉडर्न लुक देता है। इसमें सुरक्षा के लिए वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन और रोजमर्रा के काम को आसान बनाने के लिए प्री सेट इंडियन कुकिंग मेन्यू दिए गए हैं।

Specifications कुकटॉप मटेरियल प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास प्लेट प्री-सेट मेन्यू 8 प्री-प्रोग्राम्ड इंडियन मेन्यू सर्ज प्रोटेक्शन ट्रिपल MOV के साथ 4KV हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोडक्ट वारंटी 1 साल क्यों खरीदें सुपरफास्ट कुकिंग लंबी वारंटी सर्ज प्रोटेक्शन प्री-सेट इंडियन मेन्यू प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास बॉडी क्यों खोजें विकल्प सीमित बर्तन कम्पैटिबिलिटी शुरुआती बिजली लोड

Pigeon Cruise 1800-Watt अमेजन पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक बेहद लोकप्रिय और बजट-फ्रेंडली Induction Cooktop है। यह आधुनिक कुकटॉप प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास टॉप प्लेट और डिजिटल 7-सेगमेंट LED डिस्प्ले के साथ आता है, जो तापमान और वॉट को साफ तौर पर दिखाता है। हैंड्स-फ्री कुकिंग के लिए स्मार्ट टाइमर और ऑटो स्विच-ऑफ जैसे फीचर्स से लैस यह इंडक्शन चूल्हा कम बजट में तेज, सुरक्षित और गैस-मुक्त खाना पकाने का एक बेहतरीन साधन है।

Specifications ऊर्जा बचत 93% एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी सुरक्षा फीचर्स ऑटो-शटऑफ और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 93% एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी स्मार्ट टाइमर और ऑटो-कट मजबूत क्रिस्टल ग्लास क्यों खोजें विकल्प पुश बटन कंट्रोल भारी कुकिंग (जैसे बड़ी मात्रा में तलना या भारी बर्तन गर्म करना) में थोड़ा सा अधिक समय

Philips HD4995/00 एक प्रीमियम और बेहद शक्तिशाली 2100W Induction Cooktop है, जो अपने अनोखे ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के साथ किचन को एक मॉडर्न लुक देता है। यह कुकटॉप एडवांस सॉफ्ट टच पैनल और 11 प्री-सेट इंडियन मेन्यू के साथ आता है, जो रोज़मर्रा के खाना पकाने के काम को बेहद आसान बना देते हैं। भारतीय बिजली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें ट्रिपल MOV तकनीक के साथ 4kW सर्ज प्रोटेक्शन दिया गया है, जो वोल्टेज के भारी उतार-चढ़ाव में भी डिवाइस को पूरी तरह सुरक्षित रखता है।

Specifications प्री-सेट मेन्यू 11 प्री-प्रोग्राम्ड इंडियन कुकिंग मेन्यू सर्ज प्रोटेक्शन ट्रिपल MOV के साथ 4kW हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन विशेष फीचर्स कूल टच, डिजिटल डिस्प्ले, लाइटवेट, पोर्टेबल कॉइल वारंटी 3 साल क्यों खरीदें शक्तिशाली परफॉर्मेंस लंबी कॉइल वारंटी 11 प्री-सेट कुकिंग मेन्यू यूजर-फ्रेंडली सॉफ्ट टच बटन लाइटवेट और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक बर्तनों की सीमा

iBELL 20YO अमेज़न पर ग्राहकों का पसंदीदा एक बेहद स्टाइलिश और दमदार 2000W Induction Cooktop है। यह आधुनिक कुकटॉप प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास सरफेस और पूरी तरह से फुल टच कंट्रोल पैनल के साथ आता है, जो इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें एडवांस ऑटो शट-ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन न सिर्फ आपके किचन का स्पेस बचाता है, बल्कि तेज और ऊर्जा कुशल कुकिंग भी प्रदान करता है।

Specifications कंट्रोल टाइप फुल टच कंट्रोल पैनल सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन डिज़ाइन स्लीक, कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल वारंटी 1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल एडिशनल क्यों खरीदें फुल टच कंट्रोल पैनल बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स लंबी एक्सटेंडेड वारंटी आधुनिक क्रिस्टल ग्लास सरफेस क्यों खोजें विकल्प वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त इलेक्ट्रिक प्लग की आवश्यकता

Cadlec CookEase बजट श्रेणी में आने वाला एक बेहद शक्तिशाली और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड 2000W Induction Cooktop है। यह इंडक्शन चूल्हा 8 स्मार्ट कुकिंग मोड्स और एक डिजिटल LED डिस्प्ले के साथ आता है, जो खाना पकाने की प्रक्रिया को काफी सरल बनाता है। भारतीय मानकों के अनुसार BIS द्वारा प्रमाणित यह डिवाइस सुरक्षा के मामले में बेहद मजबूत है, जिसमें ऑटो शट-ऑफ़ और ओवर-हीट प्रोटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसका शॉक-प्रूफ और रस्ट-प्रूफ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे छोटे किचन, ऑफिस और हॉस्टल के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

Specifications बॉडी मटेरियल ड्यूरेबल ABS प्लास्टिक डिस्प्ले डिजिटल LED डिस्प्ले सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवर-हीट प्रोटेक्शन वारंटी 2 वर्ष (1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल रजिस्ट्रेशन पर) क्यों खरीदें 2000 वॉट की तेज़ हीटिंग सुरक्षित ABS बॉडी 8 प्री-सेट कुकिंग मोड्स BIS सर्टिफाइड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प आधुनिक फुल-टच स्क्रीन पैनल की जगह पारंपरिक पुश बटन कंट्रोल प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास-फिनिश वाले अन्य महंगे मॉडल्स की तुलना में थोड़ी साधारण

Lifelong 1800 Watt Induction Stove रोज़मर्रा की रसोई के काम के लिए एक कुशल, कॉम्पैक्ट और बजट-अनुकूल Electric Induction चूल्हा है। यह आधुनिक इंडक्शन कुकटॉप 7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू ऑप्शन्स के साथ आता है, जो करी से लेकर चावल बनाने जैसे काम को बेहद सरल बना देता है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन और ऑटो शट-ऑफ जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसकी सिरेमिक प्लेट बर्तनों को समान रूप से गर्मी देती है और इसे साफ करना भी बहुत आसान है।

Specifications प्री-सेट मेन्यू 7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू ऑप्शन्स सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ, सर्ज और वोल्टेज प्रोटेक्शन विशेष फीचर्स समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी-स्किड फीट वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें 7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू सर्ज और वोल्टेज प्रोटेक्शन स्मार्ट सेफ्टी एंटी-स्किड फीट क्यों खोजें विकल्प बड़े मॉडल्स की तुलना में भारी कुकिंग में थोड़ा सा अधिक समय पुश बटन कंट्रोल

Hawkins Futura Single Induction Hob (FIC1A1) प्रीमियम किचन अप्लायंसेज की श्रेणी में अमेजन पर ग्राहकों की पसंदीदा पसंद है। यह 2000-W Induction Cooktop अपने एडवांस फीचर्स के कारण सामान्य इंडक्शन चूल्हों से काफी अलग है। इसमें 20 पावर सेटिंग्स दी गई हैं, जो आपको पारंपरिक गैस स्टोव जैसी सटीक हीटिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं। ब्लैक एलिगेंट लुक, चाइल्ड लॉक, और सटीक टाइमर सेटिंग के साथ आने वाला यह इंडक्शन हॉब आधुनिक रसोई के लिए सुरक्षित, कुशल और प्रीमियम कुकिंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

Specifications कंट्रोल टाइप प्रीमियम सॉफ्ट टच/डिजिटल पैनल स्मार्ट फीचर्स पॉज़ फंक्शन, पैन डिटेक्टर और 1 मिनट इंटरवल टाइमर विशेष सुरक्षा चाइल्ड लॉक और इंटेलिजेंट ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें गैस स्टोव जैसी सटीक 20 पावर सेटिंग्स सटीक टाइमर स्मार्ट पॉज़ फंक्शन एडवांस सुरक्षा और चाइल्ड लॉक क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत प्री-सेट भारतीय मेन्यू का न होना

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1. क्या हम इंडक्शन पर रोटी पका सकते हैं? हां, इंडक्शन पर रोटी पकाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको इंडक्शन-कम्पैटिबल तवे का इस्तेमाल करना होगा, जिसका तला बिल्कुल सपाट हो और वह लोहे या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील का बना हो। पकाने का तरीका: आप तवे पर रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक सकते हैं। चूंकि इंडक्शन पर खुली आंच नहीं होती, इसलिए रोटी को सीधे इंडक्शन की सतह पर नहीं फुलाया जा सकता। रोटी को फुलाने के लिए आप तवे पर ही कपड़े या चिमटे से दबाकर सेक सकते हैं, या फिर एक अलग इंडक्शन रोटी जाली/मेकर का उपयोग कर सकते हैं।

2. इंडक्शन पर क्या नहीं पकाया जा सकता है? इंडक्शन तकनीक केवल चुंबकीय और सपाट बर्तनों पर ही काम करती है। इसलिए निम्नलिखित चीजें इस पर नहीं पकाई जा सकतीं,

बिना इंडक्शन वाले बर्तनों में खाना: सामान्य एल्युमिनियम, तांबा , शुद्ध कांच, या मिट्टी के बर्तनों में इस पर कुछ भी नहीं पकाया जा सकता, क्योंकि इंडक्शन इन्हें डिटेक्ट ही नहीं करेगा।

गोल या घुमावदार तले वाले व्यंजन: पारंपरिक गोल कड़ाही में बनाई जाने वाली चीजें (जैसे गहरी तली जाने वाली पूरियां या भटूरे) इस पर सही से नहीं बन पाते, क्योंकि कड़ाही का केवल बीच का हिस्सा ही इंडक्शन को छूता है।

सीधे आंच पर भुनी जाने वाली चीजें: जैसे बैंगन का भर्ता (बैंगन भूनना), फुल्का रोटी (सीधे आंच पर फुलाना), या पापड़ सेकना—इन्हें बिना खुली आंच के सीधे इंडक्शन पर नहीं भुना जा सकता।

3. इंडक्शन स्टोव के नुकसान क्या हैं? विशेष बर्तनों की आवश्यकता: इस पर केवल फ्लैट और मैग्नेटिक बेस वाले (लोहे या स्टेनलेस स्टील) बर्तन ही काम करते हैं। आपके पुराने सामान्य एल्युमिनियम के बर्तन इस पर बेकार हो जाते हैं।

बिजली पर निर्भरता: यह पूरी तरह बिजली से चलता है। पावर कट या बिजली जाने की स्थिति में आप इस पर खाना नहीं बना सकते।

स्क्रैच और टूटने का डर: इसका ऊपरी हिस्सा ग्लास या सिरेमिक का होता है। भारी बर्तन जोर से रखने या कड़ाही को रगड़ने से इस पर स्क्रैच आ सकते हैं या ग्लास टूट सकता है।

सीखने में समय लगना: पारंपरिक गैस की तुलना में इसका हीटिंग कंट्रोल डिजिटल होता है, इसलिए शुरुआत में तापमान सेटिंग्स को समझने में थोड़ा समय लगता है।

4. एलपीजी और इंडक्शन में से क्या सस्ता है? आमतौर पर इंडक्शन पर खाना बनाना LPG गैस की तुलना में सस्ता पड़ता है।

कारण: गैस चूल्हे में आंच हवा में फैलती है, जिससे लगभग 50% से 60% गर्मी बर्बाद हो जाती है। इसके विपरीत, इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक के कारण शत-प्रतिशत (लगभग 90% से अधिक) हीट सीधे बर्तन के तले में ट्रांसफर होती है। इससे खाना बहुत तेजी से बनता है और बिजली की खपत बेहद कम होती है। भारतीय बाजार में गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमतों और बिजली दरों के मुकाबले इंडक्शन का मासिक खर्च कम आता है।

5. घर के लिए कौन सा इंडक्शन स्टोव सबसे अच्छा है? घर के लिए इंडक्शन चुनते समय 2000 Watts या उससे अधिक क्षमता और सॉफ्ट टच या फेदर टच कंट्रोल वाले मॉडल सबसे अच्छे माने जाते हैं। अमेजन पर उपलब्ध कुछ टॉप ब्रांड्स और मॉडल्स नीचे दिए गए हैं,

Philips HD4995/00 (2100W): यदि आपका बजट अच्छा है और आप प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं। इसमें 11 प्री-सेट मेन्यू और 3 साल की कॉइल वारंटी मिलती है।

Hawkins Futura (2000W - FIC1A1): यह गैस स्टोव की तरह बारीक हीटिंग कंट्रोल (20 पावर सेटिंग्स) और चाइल्ड लॉक के साथ आने वाला सबसे भरोसेमंद मॉडल है।

iBELL 20YO (2000W): बजट रेंज में फुल टच कंट्रोल, डिजिटल डिस्प्ले और 2 साल की वारंटी (रजिस्ट्रेशन पर) के साथ आने वाला एक बेहतरीन Amazon's Choice प्रोडक्ट है।

Pigeon Cruise (1800W): यदि आप 2000 रुपये के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला और वैल्यू-फॉर-मनी (बजट फ्रेंडली) इंडक्शन चाहते हैं।

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