Amazon धमाका: अब AC चलाने पर नहीं आएगा हजारों का बिल! 1 Ton 'Triple Inverter' AC पर मिल रही है सबसे बड़ी छूट

Apr 28, 2026 05:29 pm IST

यह 1 टन का 3-स्टार AC ट्रिपल इन्वर्टर तकनीक के साथ आता है, जो कम बिजली की खपत में तेज और स्थिर कूलिंग सुनिश्चित करता है। किफायती कीमत और टिकाऊ परफॉरमेंस के कारण यह छोटे कमरों के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है।

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यदि आप अपने छोटे कमरे या ऑफिस के केबिन के लिए एक किफायती और शक्तिशाली एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो 1 टन का 3-स्टार ट्रिपल इन्वर्टर स्प्लिट AC आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इस AC की सबसे बड़ी खासियत इसकी ट्रिपल इन्वर्टर तकनीक है। पारंपरिक AC के मुकाबले, यह तकनीक कंप्रेसर के टॉर्क और घर्षण को कम करती है, जिससे यह न केवल बहुत शांत तरीके से काम करता है, बल्कि कम बिजली की खपत में भी कमरे को बहुत तेज़ी से ठंडा करता है।

3-स्टार रेटिंग होने के बावजूद, ट्रिपल इन्वर्टर तकनीक इसे साधारण 3-स्टार AC से अधिक ऊर्जा-कुशल बनाती है। यह कमरे के तापमान को स्थिर रखने के लिए अपनी गति को स्मार्ट तरीके से नियंत्रित करता है, जिससे बिजली के बिल में काफी बचत होती है। इसकी 1 टन की क्षमता लगभग 90 से 110 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए एकदम सटीक है।

इसके अलावा, आजकल के मॉडल्स में एंटी-करोसिव कॉपर कंडेनसर, डस्ट फिल्टर और वोल्टेज स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला और कम मेंटेनेंस वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। संक्षेप में कहें तो, यह AC उन लोगों के लिए एक आदर्श निवेश है जो कम बजट में प्रीमियम कूलिंग अनुभव, कम शोर और बिजली की बचत का एक साथ फायदा उठाना चाहते हैं। यह बजट और परफॉरमेंस का एक शानदार संतुलन है।

Haier का यह HSU13K-PYSG3BN-INV मॉडल छोटे कमरों के लिए एक पावरफुल और फीचर-पैक एयर कंडीशनर है। इसमें मौजूद Triple Inverter+ तकनीक न केवल बिजली बचाती है बल्कि भीषण गर्मी में भी स्थिर कूलिंग सुनिश्चित करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7-इन-1 Intelli Convertible तकनीक और Frost Self Clean फीचर है, जो बटन दबाते ही मात्र 21 मिनट में AC की आंतरिक सफाई कर देता है। 20 मीटर के लंबे एयर थ्रो और 60°C के तापमान में भी कूलिंग करने की क्षमता के साथ यह एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications स्टार रेटिंग 3 स्टार कूलिंग पावर 3470 वॉट कंप्रेसर Triple Inverter+ Compressor सफाई तकनीक Frost Self Clean एयर स्विंग 4-वे एयर स्विंग क्यों खरीदें सुपरफास्ट कूलिंग 7-इन-1 कन्वर्टिबल Frost Self Clean लंबा एयर थ्रो क्यों खोजें विकल्प बिजली खपत थोड़ी अधिक साल में दो बार पेड सर्विस

Blue Star का यह 1 टन इन्वर्टर AC छोटे कमरों के लिए एक भरोसेमंद और किफायती विकल्प है। इसमें मौजूद 5-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग तकनीक आपको अपनी जरूरत के हिसाब से AC को 5 अलग-अलग क्षमताओं पर चलाने की सुविधा देती है। सुरक्षा के लिए इसमें DigiQ Hepta Sensors दिए गए हैं जो AC के महत्वपूर्ण हिस्सों की निगरानी करते हैं, जिससे यह लंबे समय तक बिना किसी खराबी के काम करता है। 100% कॉपर और एंटी-करोसिव ब्लू फिन्स के साथ यह AC स्थायित्व और तेज कूलिंग का वादा करता है।

Specifications स्टार रेटिंग 3 स्टार कूलिंग तकनीक 5-in-1 Convertible Inverter विशेष सेंसर DigiQ Hepta Sensors कंडेनसर 100% कॉपर तापमान सीमा 52°C तक प्रभावी कूलिंग सालाना बिजली खपत 676.06 यूनिट क्यों खरीदें सेंसर्स की सुरक्षा 4-वे एयर स्विंग शांत संचालन टिकाऊ बनावट सेल्फ डायग्नोसिस टर्बो कूल क्यों खोजें विकल्प 2-वे स्विंग नहीं वारंटी की शर्तें

हवेल्स ब्रांड का यह Lloyd 1 टन इन्वर्टर AC छोटे और मध्यम आकार के कमरों (120 वर्ग फुट तक) के लिए एक शानदार विकल्प है। इसमें मौजूद 5-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक आपको अपनी जरूरत के हिसाब से AC को 30% से 110% क्षमता के बीच चलाने की आजादी देती है। यह AC Silver Deco Strip के साथ एक आकर्षक डिजाइन में आता है और इसमें Smart 4-Way Air Swing दिया गया है, जो कमरे के हर कोने में समान ठंडक पहुँचाता है। यह 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

Specifications स्टार रेटिंग 3 स्टार कूलिंग तकनीक 5-in-1 Convertible Inverter एयर स्विंग स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग फिल्टर एंटी-वायरल + PM 2.5 फिल्टर क्यों खरीदें 4-वे एयर स्विंग 7 मीटर लंबा एयर थ्रो गोल्डन फिन्स स्मार्ट डायग्नोसिस क्यों खोजें विकल्प BEE रेटिंग अपडेट 34 dB का शोर

जापानी तकनीक पर आधारित Daikin का यह 1 टन इन्वर्टर AC अपनी मजबूती और शांत कूलिंग के लिए जाना जाता है। इसमें Patented DNNS Coating वाला कॉपर कंडेंसर दिया गया है, जो इसकी उम्र बढ़ाता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका Triple Display है, जो आपको कमरे के तापमान के साथ-साथ रीयल-टाइम बिजली खपत का प्रतिशतभी दिखाता है। साथ ही, इसमें 3D Airflow तकनीक है जो कमरे के हर कोने में समान ठंडक सुनिश्चित करती है।

Specifications कूलिंग तकनीक Inverter Swing Compressor एयर स्विंग 3D एयरफ्लो (वर्टीकल + हॉरिजॉन्टल) डिस्प्ले ट्रिपल डिस्प्ले (Power %, Temp, Error Code) कंडेनसर 100% कॉपर तापमान सीमा 43°C पर 100% क्षमता और 52°C तक कूलिंग क्यों खरीदें 3D एयरफ्लो बेहद शांत संचालन ट्रिपल डिस्प्ले ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता बिजली का खर्च थोड़ा अधिक ड्यूल इन्वर्टर नहीं

Cruise का यह VarioQool सीरीज वाला AC उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो कम कीमत में आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। यह 1 टन का AC विशेष रूप से 110 वर्ग फुट तक के छोटे कमरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो घर के अंदर की हवा को शुद्ध और सुरक्षित बनाता है। Convertible 4-in-1 तकनीक के साथ, आप अपनी जरूरत और मौसम के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है।

Specifications कूलिंग तकनीक VarioQool Inverter, 4-in-1 Convertible एयर प्यूरीफिकेशन 7-स्टेज फिल्ट्रेशन (PM 2.5 फिल्टर के साथ) सालाना बिजली खपत 604.99 यूनिट ISEER वैल्यू 4.41 क्यों खरीदें किफायती और वैल्यू फॉर मनी 7-स्टेज फिल्ट्रेशन रस्ट-ओ-शील्ड प्रोटेक्शन बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी क्यों खोजें विकल्प केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग सीमित सर्विस नेटवर्क

Carrier का यह ESTER EDGE Gxi मॉडल छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए एक इंटेलिजेंट कूलिंग सॉल्यूशन है। यह AC Wi-Fi और Geo-Fencing तकनीक के साथ आता है, जिससे आप अपने घर पहुँचने से पहले ही AC ऑन कर सकते हैं। इसकी Flexicool 6-in-1 तकनीक आपको बिजली बचाने के लिए AC की क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है। इसमें लगा Smart Energy Display आपको रीयल-टाइम में बिजली की खपत दिखाता है, जो इसे बजट के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications स्टार रेटिंग 3 स्टार (नया स्टार रेटेड) कूलिंग पावर 3400 वॉट विशेष तकनीक Flexicool Inverter, 6-in-1 Convertible कंडेनसर 100% कॉपर क्यों खरीदें स्मार्ट कंट्रोल जियो-फेंसिंग फ्लेक्सिकूल तकनीक एनर्जी डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प केवल 2-वे एयर डायरेक्शनल कंट्रोल ब्रांड से ही इंस्टॉलेशन और नियमित पेड सर्विस कराना अनिवार्य

LG का यह 1 टन स्मार्ट इन्वर्टर AC छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प है। इसमें AI Convertible 6-in-1 तकनीक दी गई है, जो कमरे में मौजूद लोगों और गर्मी के अनुसार कूलिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट करती है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका Him Clean (Frost Wash) फीचर है, जो AC के अंदर जमी गंदगी को बर्फ जमाकर साफ कर देता है। 55°C की भीषण गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने में सक्षम यह AC लंबी उम्र और कम मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है।

Specifications कूलिंग पावर 3345 वॉट विशेष तकनीक AI Convertible सफाई तकनीक Him Clean और Auto Clean ISEER वैल्यू 4.43 वोल्टेज सुरक्षा स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खरीदें एंटी-वायरस प्रोटेक्शन ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन शांत और टिकाऊ कंप्रेसर पर 10 साल और PCB पर 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल ऊपर-नीचे स्विंग वाई-फाई की कमी

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1. 1 टन एसी के लिए कौन से कमरे का साइज अच्छा है? 1 टन का एसी छोटे कमरों के लिए सबसे उपयुक्त होता है।

आदर्श साइज: 90 वर्ग फुट (sq. ft.) से लेकर 110-120 वर्ग फुट तक।

उदाहरण: अगर आपके कमरे का साइज 10x10 फीट या 10x12 फीट है, तो 1 टन का एसी बेहतरीन कूलिंग करेगा।

ध्यान दें: अगर कमरा टॉप फ्लोर पर है (जिस पर सीधी धूप पड़ती है) या कमरे में खिड़कियाँ बहुत बड़ी हैं, तो 120 sq. ft. के कमरे के लिए भी आपको 1.5 टन एसी की जरूरत पड़ सकती है।

2. 1 टन एसी की गणना कैसे करें? एसी की क्षमता की गणना मुख्य रूप से कमरे के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। इसका एक साधारण नियम नीचे दिया गया है:

स्टेप 1: कमरे की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके क्षेत्रफल निकालें।

लम्बाई (फीट) × चौड़ाई (फीट) = कुल वर्ग फुट

स्टेप 2: इस तालिका से तुलना करें:

100 - 120 sq. ft.: 1 टन एसी

120 - 180 sq. ft.: 1.5 टन एसी

180 sq. ft. से अधिक: 2 टन एसी

तकनीकी रूप से, 1 टन का मतलब होता है 12,000 BTU प्रति घंटा गर्मी सोखने की क्षमता।

3. 1 टन का एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है? अगर आपका 1 टन का एसी सही से ठंडा नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे ये मुख्य कारण हो सकते हैं:

गंदा एयर फिल्टर: अगर एसी का फिल्टर धूल से भरा है, तो हवा का बहाव रुक जाता है। इसे हर 15 दिन में साफ करें।

गैस लीकेज : अगर एसी की कूलिंग गैस कम हो गई है, तो वह ठंडा करना बंद कर देगा। इसके लिए मैकेनिक की जरूरत होगी।

कमरे का साइज बड़ा होना: अगर आपने 150 sq. ft. से बड़े कमरे में 1 टन का एसी लगाया है, तो वह पूरे कमरे को ठंडा नहीं कर पाएगा।

आउटडोर यूनिट में गंदगी: बाहर लगी यूनिट में मिट्टी जमने से वह गर्मी बाहर नहीं निकाल पाता।

गलत सेटिंग: रिमोट पर Cool Mode की जगह Fan या Dry Modeसेट होना। तापमान को 24°C पर रखकर चेक करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।