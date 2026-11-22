कम बिजली और ज्यादा स्पेस! Amazon पर देखें टॉप Side by Side फ्रिज
Amazon पर Samsung और LG के टॉप Frost-Free Side-by-Side फ्रिज पर बंपर छूट मिल रही है। ज्यादा स्टोरेज, कम बिजली खपत और स्मार्ट फीचर्स वाले बेस्ट मॉडल्स की पूरी लिस्ट यहां देखें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
1. Haier Smart Choice 596L 3 Star Frost Free Expert Inverter Smart Sense AI enabled 2-Door Side by Side, In-built Water Dispenser Refrigerator (HRS-682WGKU1, Graphite Black, Magic Convertible,2026 Model)
बड़े परिवारों और मॉडर्न किचन के लिए डिजाइन किया गया यह Haier 596 लीटर Side-by-Side रेफ्रिजरेटर शानदार स्टोरेज और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसका स्लीक ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश किचन को प्रीमियम लुक देता है, वहीं इसमें दिया गया इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर दरवाजा खोले बिना ठंडा पानी पीने की सुविधा देता है। Smart Sense AI और Magic Convertible तकनीक के साथ यह फ्रिज आपकी जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है और बिजली की खपत को भी नियंत्रण में रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज
इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर
Magic Convertible और AI फीचर
प्रीमियम लुक और साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
3 स्टार रेटिंग
बड़ा साइज
2. LG Smart Choice 790 L, 3 Star, Frost-Free, Double Door, Wi-Fi Convertible, Smart Inverter, Side By Side Refrigerator with AI ThinQ (GL-B277GPZ3, Shiny Steel, 2026 Model, HygieneFresh+ & Door Cooling+)
बहुत बड़े परिवारों और जॉइंट फैमिली के लिए डिजाइन किया गया यह LG 790 लीटर Side-by-Side रेफ्रिजरेटर विशाल स्टोरेज और एडवांस कूलिंग का बेहतरीन मेल है। इसका शाइनी स्टील हाई-ग्लॉस फिनिश किचन को लग्जरी लुक देता है, वहीं Door Cooling+ तकनीक दरवाजे के शेल्फ तक तेजी से और एक समान ठंडक पहुंचाती है। Wi-Fi और AI ThinQ सपोर्ट के साथ आप इसे अपने स्मार्टफोन से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि HygieneFresh+ फीचर अंदर की हवा को शुद्ध रखकर खाने की बदबू और बैक्टीरिया को कम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
790 लीटर की विशाल क्षमता
HygieneFresh+ और Door Cooling+
स्मार्ट Wi-Fi और कन्वर्टिबल मोड
साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऊंची कीमत
ज्यादा जगह की जरूरत
3. Voltas Beko, A Tata Product 563 L Side by Side Frost Free Refrigerator with ProSmart Inverter Compressor (RSB585/FPV300RXID, INOX steel, Active Fresh Blue Light)
किफायती बजट में प्रीमियम Side-by-Side फ्रिज तलाश रहे परिवारों के लिए Tata का यह Voltas Beko 563 लीटर रेफ्रिजरेटर एक शानदार विकल्प है। इसका स्टाइलिश INOX स्टील फिनिश और बाहर की तरफ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक टेंपरेचर कंट्रोल डिस्प्ले किचन को मॉडर्न टच देता है। इसमें दी गई Active Fresh Blue Light तकनीक फल और सब्जियों में प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) की प्रक्रिया को जारी रखती है, जिससे वे लंबे समय तक ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर बने रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली कीमत:
लंबी वारंटी
Active Fresh Blue Light और Air Clean Filter
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi और AI फीचर्स की कमी
वाटर डिस्पेंसर नहीं
4. Samsung 653 L, 3 Star, Bespoke AI, Glass Door, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Smart Refrigerator with Auto Open Door (RS76CB81A3P0HL, Clean Pink)
मॉडर्न किचन को बेहद स्टाइलिश और लक्जरी लुक देने के लिए Samsung 653 L Bespoke AI रेफ्रिजरेटर एक शानदार विकल्प है। इसका प्रीमियम Clean Pink ग्लास डोर डिजाइन इसे आम स्टील फ्रिज से बिल्कुल अलग बनाता है। इसमें दिया गया Auto Open Door फीचर हल्के से टच करने पर ही दरवाजा खोल देता है, जिससे हाथ में सामान होने पर भी फ्रिज खोलना बेहद आसान हो जाता है। साथ ही, Convertible 5-in-1 और Twin Cooling Plus तकनीक जरूरत के अनुसार स्टोरेज बढ़ाने और खाने को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Auto Open Door फीचर
Convertible 5-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी
प्रीमियम Bespoke ग्लास फिनिश
स्मार्ट Wi-Fi कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
ग्लास डोर की देखभाल
5. Midea 455L Side-by-Side Refrigerator, Inverter Quattro, Active C Fresh, Humidity Control, Extreme Symmetry Design, Electronic Temperature Control, 90° Accessible Drawers, Jazz Black(MDRS619FGI28)
अगर आप ₹50,000 के अंदर एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश Side-by-Side रेफ्रिजरेटर तलाश रहे हैं, तो Midea 455L Side-by-Side Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसका Jazz Black कलर और Extreme Symmetry Design (दो बराबर साइज के दरवाजे) आपके किचन को बेहद बैलेंस्ड और मॉडर्न लुक देता है। इसमें दी गई Inverter Quattro तकनीक कम आवाज (41 dB) के साथ बिजली की बचत करती है, जबकि Active C Fresh चारकोल सिस्टम फ्रिज के अंदर खाने की बदबू को रोककर ताजगी बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्लिम साइज
90° एक्सेसिबल ड्रॉअर
Active C Fresh और ह्यूमिडिटी कंट्रोल
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
कम कैपेसिटी
कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स नहीं
6. Godrej 600L 3Star 5 Years Comprehensive Warranty Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Side by Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 646C RIT SM BL, Storm Blue)
किचन को रॉयल लुक और लंबी वारंटी का भरोसा देने के लिए Godrej 600L Eon Velvet Side-by-Side रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। इसका प्रीमियम Storm Blue टफन्ड ग्लास डोर डिजाइन इसे बेहद आकर्षक बनाता है, वहीं इसमें दिए गए Smart Convertible Zones आपको -3°C से 5°C के बीच तापमान सेट करने की आजादी देते हैं। इससे आप मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स या ताजे फल-सब्जियों के लिए अलग-अलग कूलिंग जोन तैयार कर सकते हैं। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसे लंबे समय के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
Smart Convertible Zones
कम सालाना बिजली खपत
प्रीमियम टफन्ड ग्लास डोर
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त
वाटर/आइस डिस्पेंसर और Wi-Fi नहीं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या Side-by-Side रेफ्रिजरेटर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है?
जवाब: नहीं, आजकल आने वाले सभी मॉडर्न Side-by-Side रेफ्रिजरेटर Digital Inverter या Smart Inverter कंप्रेसर और AI एनर्जी सेविंग मोड के साथ आते हैं। ये फ्रिज अंदर रखे सामान और तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जिससे 550 से 650 लीटर की बड़ी क्षमता होने के बावजूद बिजली की खपत काफी कम रहती है।
2. बड़ी फैमिली के लिए कितने लीटर का Side-by-Side फ्रिज बेस्ट रहता है?
जवाब: यदि आपके परिवार में 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो 550 लीटर से 650 लीटर क्षमता वाला Side-by-Side फ्रिज सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें आपको फल-सब्जियों, बड़े पतीले, दूध और फ्रोजन फूड को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। वहीं, 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए 450 से 500 लीटर का मॉडल भी काफी है।
3. फ्रिज में 'Convertible मोड' का क्या फायदा होता है?
जवाब: कन्वर्टिबल फीचर की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर वाले हिस्से को सामान्य फ्रिज में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, त्योहारों, घर में पार्टी होने या गर्मियों में ज्यादा फल-सब्जियां व कोल्ड ड्रिंक्स रखने के लिए आप एक्स्ट्रा फ्रिज स्पेस बना सकते हैं, और छुट्टियों पर बाहर जाते समय बिजली बचाने के लिए एक हिस्से को बंद भी कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।