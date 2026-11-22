Amazon पर Samsung और LG के टॉप Frost-Free Side-by-Side फ्रिज पर बंपर छूट मिल रही है। ज्यादा स्टोरेज, कम बिजली खपत और स्मार्ट फीचर्स वाले बेस्ट मॉडल्स की पूरी लिस्ट यहां देखें।

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side by side refrigerator

बड़े परिवारों और मॉडर्न किचन के लिए डिजाइन किया गया यह Haier 596 लीटर Side-by-Side रेफ्रिजरेटर शानदार स्टोरेज और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसका स्लीक ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश किचन को प्रीमियम लुक देता है, वहीं इसमें दिया गया इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर दरवाजा खोले बिना ठंडा पानी पीने की सुविधा देता है। Smart Sense AI और Magic Convertible तकनीक के साथ यह फ्रिज आपकी जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है और बिजली की खपत को भी नियंत्रण में रखता है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी डायमेंशन 69.7 x 90.5 x 177.5 सेंटीमीटर खास फीचर्स Smart Sense AI, Magic Convertible, इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर, Frost-Free ऑटो डिफ्रॉस्ट एनर्जी रेटिंग 3 स्टार (सालाना बिजली खपत: 528 kWh) क्यों खरीदें विशाल स्टोरेज इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर Magic Convertible और AI फीचर प्रीमियम लुक और साइलेंट ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प 3 स्टार रेटिंग बड़ा साइज

बहुत बड़े परिवारों और जॉइंट फैमिली के लिए डिजाइन किया गया यह LG 790 लीटर Side-by-Side रेफ्रिजरेटर विशाल स्टोरेज और एडवांस कूलिंग का बेहतरीन मेल है। इसका शाइनी स्टील हाई-ग्लॉस फिनिश किचन को लग्जरी लुक देता है, वहीं Door Cooling+ तकनीक दरवाजे के शेल्फ तक तेजी से और एक समान ठंडक पहुंचाती है। Wi-Fi और AI ThinQ सपोर्ट के साथ आप इसे अपने स्मार्टफोन से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि HygieneFresh+ फीचर अंदर की हवा को शुद्ध रखकर खाने की बदबू और बैक्टीरिया को कम करता है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी कुल कैपेसिटी 790 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर Smart Inverter कंप्रेसर खास फीचर्स Door Cooling+, HygieneFresh+, Wi-Fi कन्वर्टिबल, AI ThinQ ऐप सपोर्ट, क्यों खरीदें 790 लीटर की विशाल क्षमता HygieneFresh+ और Door Cooling+ स्मार्ट Wi-Fi और कन्वर्टिबल मोड साइलेंट ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प ऊंची कीमत ज्यादा जगह की जरूरत

किफायती बजट में प्रीमियम Side-by-Side फ्रिज तलाश रहे परिवारों के लिए Tata का यह Voltas Beko 563 लीटर रेफ्रिजरेटर एक शानदार विकल्प है। इसका स्टाइलिश INOX स्टील फिनिश और बाहर की तरफ दिया गया इलेक्ट्रॉनिक टेंपरेचर कंट्रोल डिस्प्ले किचन को मॉडर्न टच देता है। इसमें दी गई Active Fresh Blue Light तकनीक फल और सब्जियों में प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) की प्रक्रिया को जारी रखती है, जिससे वे लंबे समय तक ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर बने रहते हैं।

Specifications कैपेसिटी 563 लीटर ग्रॉस कंप्रेसर ProSmart Inverter कंप्रेसर कूलिंग टेक्नोलॉजी Frost-Free, डुअल कूलिंग और मल्टी एयर फ्लो खास फीचर्स Active Fresh Blue Light, एयर क्लीन फिल्टर क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली कीमत: लंबी वारंटी Active Fresh Blue Light और Air Clean Filter स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi और AI फीचर्स की कमी वाटर डिस्पेंसर नहीं

मॉडर्न किचन को बेहद स्टाइलिश और लक्जरी लुक देने के लिए Samsung 653 L Bespoke AI रेफ्रिजरेटर एक शानदार विकल्प है। इसका प्रीमियम Clean Pink ग्लास डोर डिजाइन इसे आम स्टील फ्रिज से बिल्कुल अलग बनाता है। इसमें दिया गया Auto Open Door फीचर हल्के से टच करने पर ही दरवाजा खोल देता है, जिससे हाथ में सामान होने पर भी फ्रिज खोलना बेहद आसान हो जाता है। साथ ही, Convertible 5-in-1 और Twin Cooling Plus तकनीक जरूरत के अनुसार स्टोरेज बढ़ाने और खाने को लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करती है।

Specifications कुल कैपेसिटी 653 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार (AI Energy मोड के साथ बिजली की बचत) कंप्रेसर Digital Inverter कंप्रेसर खास फीचर्स Auto Open Door (टच सेंसर), Convertible 5-in-1 मोड्स क्यों खरीदें Auto Open Door फीचर Convertible 5-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी प्रीमियम Bespoke ग्लास फिनिश स्मार्ट Wi-Fi कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा ग्लास डोर की देखभाल

अगर आप ₹50,000 के अंदर एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश Side-by-Side रेफ्रिजरेटर तलाश रहे हैं, तो Midea 455L Side-by-Side Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसका Jazz Black कलर और Extreme Symmetry Design (दो बराबर साइज के दरवाजे) आपके किचन को बेहद बैलेंस्ड और मॉडर्न लुक देता है। इसमें दी गई Inverter Quattro तकनीक कम आवाज (41 dB) के साथ बिजली की बचत करती है, जबकि Active C Fresh चारकोल सिस्टम फ्रिज के अंदर खाने की बदबू को रोककर ताजगी बनाए रखता है।

Specifications कुल कैपेसिटी 455 लीटर कंप्रेसर Inverter Quattro कंप्रेसर खास फीचर्स Active C Fresh (चारकोल डिओडोराइजर), ह्यूमिडिटी कंट्रोल, फुल स्पेस एयर डक्ट डायमेंशन (D x W x H) 63.5 x 83.5 x 177.5 सेंटीमीटर वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और मोटर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और स्लिम साइज 90° एक्सेसिबल ड्रॉअर Active C Fresh और ह्यूमिडिटी कंट्रोल किफायती कीमत क्यों खोजें विकल्प कम कैपेसिटी कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स नहीं

किचन को रॉयल लुक और लंबी वारंटी का भरोसा देने के लिए Godrej 600L Eon Velvet Side-by-Side रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। इसका प्रीमियम Storm Blue टफन्ड ग्लास डोर डिजाइन इसे बेहद आकर्षक बनाता है, वहीं इसमें दिए गए Smart Convertible Zones आपको -3°C से 5°C के बीच तापमान सेट करने की आजादी देते हैं। इससे आप मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स या ताजे फल-सब्जियों के लिए अलग-अलग कूलिंग जोन तैयार कर सकते हैं। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसे लंबे समय के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाती है।

Specifications कुल कैपेसिटी 600 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर Advanced Inverter कंप्रेसर कलर और फिनिश Storm Blue (टफन्ड ग्लास डोर फिनिश) वारंटी प्रोडक्ट पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी Smart Convertible Zones कम सालाना बिजली खपत प्रीमियम टफन्ड ग्लास डोर क्यों खोजें विकल्प वारंटी रजिस्ट्रेशन की शर्त वाटर/आइस डिस्पेंसर और Wi-Fi नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) 1. क्या Side-by-Side रेफ्रिजरेटर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है?

जवाब: नहीं, आजकल आने वाले सभी मॉडर्न Side-by-Side रेफ्रिजरेटर Digital Inverter या Smart Inverter कंप्रेसर और AI एनर्जी सेविंग मोड के साथ आते हैं। ये फ्रिज अंदर रखे सामान और तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जिससे 550 से 650 लीटर की बड़ी क्षमता होने के बावजूद बिजली की खपत काफी कम रहती है।

2. बड़ी फैमिली के लिए कितने लीटर का Side-by-Side फ्रिज बेस्ट रहता है?

जवाब: यदि आपके परिवार में 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो 550 लीटर से 650 लीटर क्षमता वाला Side-by-Side फ्रिज सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें आपको फल-सब्जियों, बड़े पतीले, दूध और फ्रोजन फूड को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। वहीं, 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए 450 से 500 लीटर का मॉडल भी काफी है।

3. फ्रिज में 'Convertible मोड' का क्या फायदा होता है?

जवाब: कन्वर्टिबल फीचर की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर वाले हिस्से को सामान्य फ्रिज में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, त्योहारों, घर में पार्टी होने या गर्मियों में ज्यादा फल-सब्जियां व कोल्ड ड्रिंक्स रखने के लिए आप एक्स्ट्रा फ्रिज स्पेस बना सकते हैं, और छुट्टियों पर बाहर जाते समय बिजली बचाने के लिए एक हिस्से को बंद भी कर सकते हैं।

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