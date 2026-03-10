AC जैसी ठंडक और बिजली का बिल जीरो, Amazon पर आए ये 5-Star Rated कूलर, दिन-रात चलाने पर भी नहीं आएगा भारी बिल!
बढ़ती गर्मी के बीच Amazon पर आए ये 5-Star Rated कूलर आपको AC जैसी शानदार ठंडक देने के साथ-साथ बिजली के बिल की भी भारी बचत करते हैं।
चिलचिलाती गर्मी के मौसम में सुकून पाने के लिए हम अक्सर एयर कंडीशनर की ओर भागते हैं, लेकिन महीने के अंत में आने वाला बिजली का भारी बिल हमारी चिंता बढ़ा देता है। इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं Amazon पर उपलब्ध लेटेस्ट 5-Star Rated एयर कूलर्स। ये कूलर उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं जो कम खर्च में बेहतरीन ठंडक और 'जीरो' के करीब बिजली बिल चाहते हैं। इन कूलर्स को खास तौर पर आधुनिक तकनीक से बनाया गया है, जिससे ये भारी उमस और गर्मी में भी कमरे को AC जैसी ठंडक प्रदान करने में सक्षम हैं।
इन 5-स्टार रेटेड कूलर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी बिजली बचाने की क्षमता है। जहाँ एक साधारण AC प्रति घंटे 1 से 1.5 यूनिट बिजली की खपत करता है, वहीं ये एडवांस कूलर्स एक बल्ब की तुलना में भी कम बिजली लेते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले हनीकॉम्ब पैड्स लंबे समय तक पानी को सोखकर रखते हैं, जिससे हवा काफी ठंडी और फ्रेश रहती है। साथ ही, इनका पावरफुल एयर थ्रो कमरे के हर कोने तक समान रूप से हवा पहुँचाता है।
आजकल Amazon पर Symphony, Bajaj और Crompton जैसे टॉप ब्रांड्स पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। इनमें रिमोट कंट्रोल, डस्ट फिल्टर और आईस चैम्बर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। यदि आप भी इस गर्मी में अपने परिवार को बजट में ठंडक का तोहफा देना चाहते हैं, तो इन 5-स्टार कूलर्स की डील्स को मिस न करें। यह न केवल आपके घर को ठंडा रखेंगे, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को बिजली के भारी बिलों से भी बचाएंगे।
1. Kenstar Robusta Neo 45 Air Cooler|45L Tank | Honeycomb Cooling Pads|35" Air Throw|100W|3 Speed Control |Water Level Indicator I 5-Star BEE Rating|5-Star Warranty on Pump & Motor|Light Grey & Dark Grey
Kenstar Robusta Neo 45 एक शक्तिशाली और ऊर्जा-कुशल पर्सनल एयर कूलर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-स्टार BEE रेटिंग है, जिसका मतलब है कि यह बहुत ही कम बिजली की खपत करता है। 45 लीटर की टैंक क्षमता और 35 इंच के लंबे एयर थ्रो के साथ, यह कूलर छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस हनीकॉम्ब पैड्स का उपयोग किया गया है, जो तेज गर्मी में भी ठंडी हवा सुनिश्चित करते हैं।
क्यों खरीदें
भारत का पहला 5★ रेटिंग वाला कूलर
5 साल की लंबी वारंटी
दमदार एयर थ्रो
बजट के अनुकूल
पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
पर्सनल कूलिंग के लिए सीमित
रजिस्ट्रेशन की शर्त
2. Bajaj DMH90 Neo 90L Desert Air Cooler | Powerful 90ft Air Throw for Large Rooms | Big Ice Chamber & High-Speed Cooling | Inverter Compatible | 1 Year Warranty【White】
Bajaj DMH90 Neo एक हाई-परफॉरमेंस डेजर्ट कूलर है, जो 90 लीटर की विशाल टैंक क्षमता के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 90 फीट लंबा एयर थ्रो है, जो बड़े हॉल (650 sq. ft. तक) के लिए इसे परफेक्ट बनाता है। Hexacool Technology और एंटी-बैक्टीरियल पैड्स के साथ, यह न केवल ठंडी बल्कि स्वच्छ हवा भी सुनिश्चित करता है। इन्वर्टर के साथ संगत होने के कारण, बिजली कटने पर भी आपकी ठंडक में कोई रुकावट नहीं आएगी।
क्यों खरीदें
विशाल 90 फीट एयर थ्रो
3 साल की लंबी वारंटी
Duramarine पंप
Ice Chamber
Hexacool टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत छोटे कमरों के लिए यह सही नहीं
रिमोट की सुविधा नहीं
3. Crompton Ozone Neo Desert Air Cooler 95L| High density honeycomb Pad for Cooling Retention| Water Level indicator| 4 way Air deflection & Auto Swing | Everlast Pump
Crompton Ozone Neo एक हैवी-ड्यूटी डेजर्ट कूलर है, जो अपनी विशाल 95 लीटर की टैंक क्षमता के लिए जाना जाता है। इतनी बड़ी क्षमता का मतलब है कि आपको रात भर बार-बार पानी भरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह 260 वर्ग फुट तक के कमरे को आसानी से ठंडा कर सकता है। इसमें विशेष Everlast Pump का उपयोग किया गया है, जो खारे पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता, जिससे यह भारतीय घरों के लिए एक टिकाऊ चुनाव बन जाता है।
क्यों खरीदें
विशाल 95L टैंक
एवरलास्ट पंप
हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स
51% की भारी छूट
क्यों खोजें विकल्प
छोटे पर्सनल कूलर्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली
बड़ा टैंक होने के कारण काफी जगह घेरता
4. Havells KoolFresh 43 L Personal Air Cooler for Room|Powerful Air-Delivery|Dual Flow Technology|Fan & 3 Side Bacteria Shield Honeycomb Pads|Ice Chamber|Fully Collapsible Louvers|Front Wheel with Brakes
Havells KoolFresh 43 एक हाई-टेक पर्सनल एयर कूलर है जो Dual Flow Technology के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके 3-साइड बैक्टीरिया शील्ड हनीकॉम्ब पैड्स हैं, जो हवा से 99.9% तक बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को कम करने का दावा करते हैं। 43 लीटर की क्षमता के साथ यह कूलर बेडरूम, स्टडी रूम या छोटे ऑफिस के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें पूरी तरह से बंद होने वाले लूवर्स दिए गए हैं, जो इस्तेमाल न होने पर कूलर के अंदर धूल जाने से रोकते हैं।
क्यों खरीदें
बैक्टीरिया शील्ड तकनीक
डुअल फ्लो टेक्नोलॉजी
डबल बॉल बेयरिंग मोटर
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
मध्यम आकार के कमरों के लिए ठीक
बेसिक पर्सनल कूलर्स की तुलना में थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट
5. HAVAI Thunder-75 Tower Air Cooler | 70L Tank | 12″ Blade | Ideal for 150 sq ft Rooms | 130W Power | 10 ft Air Throw | 1350 RPM | Auto-Louver | 3-Speed | 1-Year On-Site Motor Warranty (Black & Grey)
HAVAI Thunder-75 एक आधुनिक टावर एयर कूलर है जो 70 लीटर की बड़ी टैंक क्षमता के साथ आता है। टावर डिज़ाइन होने के कारण यह कमरे के किसी भी कोने में आसानी से फिट हो जाता है और दिखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। 1350 RPM की हाई-स्पीड मोटर और 12-इंच के फैन ब्लेड्स के साथ, यह छोटे से मध्यम आकार के कमरों (150 sq. ft. तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका ब्लैक और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन इसे गंदा होने से भी बचाता है।
क्यों खरीदें
बड़ा 70L टैंक
स्पेस सेविंग डिज़ाइन
कम बिजली खपत
ऑटो-लूवर सिस्टम
ऑन-साइट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत लंबे या बड़े हॉल के लिए यह थोड़ा कम
रिमोट कंट्रोल नहीं
6. FASTRON 36L Air Cooler with Remote and Touch Panel, Honey Comb Pad | Biggest Ice Chamber | Tougned Glass Top | Fountain Technology | Works On Inverter, 2 Years Warranty (Black-White)
FASTRON 36L एक स्मार्ट पर्सनल एयर कूलर है जो Touch Panel और Remote Control जैसी हाई-टेक सुविधाओं के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Toughened Glass Top है, जो इसे एक लग्जरी लुक देता है और साफ करने में आसान बनाता है। इसमें उपयोग की गई Fountain Technology पानी को कूलिंग पैड्स पर समान रूप से फैलाती है, जिससे आपको हर पल ताजी और ठंडी हवा मिलती है। 36 लीटर की क्षमता इसे पर्सनल कूलिंग के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है।
क्यों खरीदें
प्रीमियम कंट्रोल
लग्जरी डिजाइन
फव्वारा तकनीक
2 साल की लंबी वारंटी
सबसे बड़ा आइस चैम्बर
क्यों खोजें विकल्प
छोटा कवरेज एरिया
बड़े ब्रांड्स की तुलना
ब्रैंड की पहुंच
7. Livpure KoolBliss Neo Desert Cooler 90L |471 Sq. Ft. Area Coverage| 43Ft. Poweful Air Throw|Inverter Compatible|3 Speed Control|Axial Fan Technology| 2 Yrs Motor Warranty & 1 Yr Comprehensive (White)
Livpure KoolBliss Neo एक हाई-परफॉरमेंस डेजर्ट कूलर है जो 90 लीटर की विशाल क्षमता के साथ आता है। यह 471 वर्ग फुट तक के बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे बड़े लिविंग रूम, ऑफिस या दुकानों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें 16-इंच का 5-ब्लेड वाला पंखा और Axial Fan Technology का उपयोग किया गया है, जो चिलचिलाती गर्मी में भी हवा के प्रवाह को बनाए रखता है।
क्यों खरीदें
एंटी-बैक्टीरियल कूलिंग
पावरफुल एयर थ्रो
मोटर की सुरक्षा
इनवर्टर फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
हाई स्पीड पर थोड़े शोर
मैनुअल ऑपरेशन
