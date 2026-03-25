भीषण गर्मी में पंखे जितना बिल! बेस्ट 1 टन AC, स्मार्ट फीचर्स से हैं लैस
2026 के ये लेटेस्ट 1 टन इन्वर्टर एसी अपनी एडवांस 5-स्टार रेटिंग और AI कूलिंग तकनीक के साथ बिजली बिल में भारी बचत सुनिश्चित करते हैं। भीषण गर्मी में भी शिमला जैसी ठंडक देने वाले ये मॉडल्स 100% कॉपर और लंबी वारंटी के साथ मध्यम वर्ग के लिए सबसे किफायती विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 की तपती गर्मियों में 1 टन इन्वर्टर एसी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। इन नए मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस 5-स्टार रेटिंग है, जो बिजली के भारी-भरकम बिल से राहत दिलाती है। आधुनिक AI-संचालित कूलिंग तकनीक कमरे के तापमान और लोगों की मौजूदगी को खुद भांप लेती है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त सेटिंग्स के 'शिमला जैसी ठंडक' का अनुभव मिलता है। यह तकनीक न केवल आराम बढ़ाती है, बल्कि अनावश्यक बिजली की खपत को भी 30-40% तक कम कर देती है।
मजबूती के मामले में, ये एसी 100% कॉपर कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल्स के साथ आते हैं। कॉपर न केवल कूलिंग को तेज़ करता है, बल्कि गैस लीकेज और जंग की समस्या को भी कम करता है, जिससे एसी की उम्र लंबी हो जाती है। विशेष रूप से तटीय या नमी वाले क्षेत्रों के लिए इनमें एंटी-करोशन कोटिंग भी दी गई है।
कंपनियां अब इन मॉडल्स पर 10 साल की कंप्रेसर वारंटी और 5 साल की पीसीबी (PCB) वारंटी जैसे आकर्षक विकल्प दे रही हैं, जो इसे एक सुरक्षित निवेश बनाते हैं। चाहे वह Daikin का स्विंग कंप्रेसर हो या Godrej की हैवी-ड्यूटी कूलिंग, 2026 के ये 1 टन एसी कम शोर, शुद्ध हवा (PM 2.5 फिल्टर) और किफायती कीमत के साथ हर छोटे और मध्यम आकार के कमरे के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।
1. Carrier 1 Ton 3 Star Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean, PM 2.5 Filter,New BEE rated, ESTER EDGE Gxi-CAI12EE3R36F0, White)
यह Carrier 1 Ton 3 Star Flexicool Inverter Split AC (2026 Model) छोटे कमरों के लिए एक बेहद स्मार्ट और किफायती विकल्प है। अपनी Flexicool 6-in-1 तकनीक के साथ, यह न केवल बिजली की बचत करता है बल्कि आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को घटाने या बढ़ाने की पूरी आजादी भी देता है। इसका Smart Energy Display फीचर इसे आधुनिक घरों के लिए और भी खास बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
इंस्टा कूल
फ्लेक्सिकूल तकनीक
ऑटो क्लीन फीचर
कम मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत
सर्विस की शर्तें
1 टन की क्षमता कम
2. LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection, AS-Q13JNYE, White)
यह LG 1 Ton 4 Star DUAL Inverter Split AC (2026 Model) मध्यम आकार के कमरों के लिए एक प्रीमियम और फीचर-पैक विकल्प है। अपनी Dual Inverter तकनीक और AI Convertible 6-in-1 फीचर्स के साथ, यह न केवल बिजली बचाता है बल्कि 55°C जैसी भीषण गर्मी में भी बेजोड़ कूलिंग प्रदान करता है। इसका VIRAAT Mode इसे उन दिनों के लिए खास बनाता है जब आपको सुपर-फास्ट कूलिंग की जरूरत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
डुअल इन्वर्टर तकनीक
विराट मोड
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
शानदार एनर्जी एफिशिएंसी
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
इंस्टालेशन चार्ज
सीमित स्पेस
3. Blue Star 1 Ton 5 Star,Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper,Convertible 5 in 1 Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins, Self Diagnosis, IE512VNURS, White)
यह Blue Star 1 Ton 5 Star Wi-Fi Smart Inverter Split AC (2026 Model) आधुनिक तकनीक और शानदार बचत का एक बेहतरीन मेल है। विशेष रूप से छोटे कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया यह एसी Wi-Fi कनेक्टिविटी और DigiQ Hepta Sensors जैसी स्मार्ट सुविधाओं से लैस है, जो इसे चलाने के अनुभव को बहुत आसान और हाई-टेक बना देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कंट्रोल
शानदार बिजली बचत
DigiQ Hepta Sensors
टर्बो कूल
शान्त संचालन
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी की शर्तें
कीमत थोड़ी ज्यादा
4. Panasonic 1.0 Ton 4 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter Enabled, Higher Airflow, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4-Way, PM 0.1 Filter, CS/CU-NU12AKY4W, White)
यह Panasonic 1.0 Ton 4 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (2026 Model) तकनीक के मामले में भारत के सबसे उन्नत एयर कंडीशनर्स में से एक है। यह India's 1st Matter Enabled एसी है, जिसका अर्थ है कि यह भविष्य के सभी स्मार्ट होम डिवाइसेज के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकता है। इसकी True AI तकनीक और PM 0.1 Filter इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाते हैं जो स्वास्थ्य और स्मार्ट लिविंग को प्राथमिकता देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्यूचर-रेडी स्मार्ट फीचर्स
सुपर क्लीन हवा
क्रिस्टल क्लीन
तेज़ कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्टार रेटिंग अपडेट
इंस्टालेशन शुल्क
जटिल फीचर्स
5. Midea 1 Ton 3 Star Inverter Split AC(Copper, Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD & PM 2.5 Filter,New BEE rated, Santis Max DLX-MAI12SD3R36F0,White)
यह Midea 1 Ton 3 Star Santis Max DLX (2026 Model) बजट के अनुकूल एयर कंडीशनर्स में एक बेहतरीन विकल्प है। 26,990 रुपये की आकर्षक कीमत पर, यह Convertible 6-in-1 तकनीक और Auto Intelligence जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे छोटे कमरों के लिए एक स्मार्ट और किफायती कूलिंग समाधान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
ऑटो इंटेलिजेंस
टर्बो मोड
मानसून कंफर्ट
लो-मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
इंस्टालेशन शुल्क
ब्रांड उपस्थिति
6. Voltas 123V CAE 1 ton 3 star inverter Split AC | 4-IN-1 Adjustable mode | Energy Efficient | High ambient Cooling-cools even at 52°C | Anti dust filter with Anti-microbial coating |Copper Coil |White
यह Voltas 1 ton 3 star inverter Split AC (123V CAE) भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक का किफायती और दमदार कूलिंग समाधान है। 27,990 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह एसी अपनी 4-इन-1 एडजस्टेबल मोड तकनीक के साथ आता है, जो बिजली की बचत और बेहतरीन कूलिंग के बीच सही संतुलन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद कूलिंग
शानदार वारंटी
एडजस्टेबल कूलिंग
सेल्फ डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
वार्षिक बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
शोर का स्तर थोड़ा ज्यादा
7. Godrej 1 Ton 3 Star, Wi-Fi, AI Powered, 5 Years Comprehensive Warranty, 5-In-1 Convertible Cooling, 4 Way Air Swing, Inverter Split AC (Copper, Mode, AC 1T EI 12TINV3R32 WYQ IOlT, White)
यह Godrej 1 Ton 3 Star AI Powered Wi-Fi AC (2025-26 Model) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में Smart Features और लंबी वारंटी की तलाश में हैं। 26,990 रुपये की किफायती कीमत पर यह एसी Alexa सपोर्ट और 5-In-1 Convertible तकनीक के साथ आता है, जो इसे छोटे और मध्यम कमरों के लिए बहुत उपयोगी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
शक्तिशाली कूलिंग
4-वे एयर स्विंग
i-Sense टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग अपडेट
वारंटी रजिस्ट्रेशन
सालाना बिजली खपत थोड़ी ज़्यादा
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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