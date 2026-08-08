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X पर यूजर्स की कमाई बंद! मस्क अब शेयर नहीं करेंगे रेवेन्यू, अब केवल इन लोगों को मिलेंगे पैसे

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अपना रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम बंद कर रहा है। इसका फाइनल पेआउट 7 सितंबर को सभी एलिजिबल यूजर्स को दिया जाएगा। एक्स अब एक नया ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू कर रहा है।

x shutting down revenue sharing
X अब एक नया ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिसे ओरिजिनैलिटी को रिवॉर्ड देने के लिए डिजाइन किया गया है।

Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अब लोगों की कमाई बंद हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म अपना क्रिएटर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम को बंद कर रहा है, जिसका फाइनल पेआउट 7 सितंबर को सभी एलिजिबल यूजर्स को दिया जाएगा। एक्स ने प्लेटफॉर्म पर एक आर्टिकल के साथ शटडाउन की घोषणा की। प्रोग्राम के लिए नए साइनअप भी 7 अगस्त से बंद कर दिए गए। रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम ने एक्स पर यूजर्स को एंगेजमेंट के आधार पर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए पैसे कमाने की सुविधा दी थी। हालांकि इसके लिए केवल प्रीमियम एक्स अकाउंट्स के लिए भुगतान करने वाले यूजर्स ही एलिजिबल थे। यह कदम एक्स के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आया है। हालांकि वह प्लेटफॉर्म के सलाहकार बने हुए हैं। अब कैसे होगी एक्स यूजर्स की कमाई, चलिए डिटेल में बताते हैं...

एक्स का रेवेन्यू शेयरिंग क्यों बंद कर रहा है?

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, एक्स के क्रिएटर्स हेड एलेग्रा जैकिया ने इस प्रोग्राम को बंद करने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि "इसके इंसेंटिव्स सही नहीं थे।" क्रिएटर्स के प्लेटफॉर्म पर नया कंटेंट लाने के बजाय, कई लोग पेमेंट पाने के लिए दूसरों के कंटेंट का दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे। इससे निपटने के लिए, एक्स एक नया ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू कर रहा है। जैकिया ने बताया, "हम और नियम और अपवाद जोड़ते रह सकते थे, लेकिन आखिरकार बेहतर फैसला यही था कि नए सिरे से शुरुआत की जाए और ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो शुरू से ही ओरिजिनैलिटी को रिवॉर्ड देने के लिए डिजाइन किया गया हो।" केवल वे क्रिएटर्स जो मौजूदा रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वे ही अभी नए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।

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X shutting down revenue sharing

लेकिन इससे पहले कि हम इस पर नजर डालें कि नए प्रोग्राम में क्या है, ध्यान रखें कि एक्स ने बंद होने से पहले रेवेन्यू शेयर करने के लिए तीन पेआउट की योजना बनाई है। वर्तमान यूजर्स को स्टैंडर्ड पेआउट शेड्यूल के तहत 14 अगस्त और 28 अगस्त को फाइनल पेआउट मिलेगा, और 7 सितंबर तक अर्जित कमाई के लिए फाइनल पेआउट 11 सितंबर को या उसके आसपास मिलने की उम्मीद है।

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क्रिएटर्स के लिए एक्स का नया प्रोग्राम क्या है?

एक्स का कहना है कि ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम का मकसद उन क्रिएटर्स को इनाम देना है जो प्लेटफॉर्म पर नए आइडिया, रिपोर्टिंग, क्रिएटिविटी और कमेंट्री लाते हैं। यानी, यह उन क्रिएटर्स पर फोकस करता है जो असल में कुछ नया और क्रिएटिव कंटेंट लाते हैं, न कि सिर्फ दूसरों का कंटेंट री-शेयर करते हैं या कम मेहनत वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं। नए सिस्टम के तहत, एलिजिबल क्रिएटर्स अपने ओरिजिनल कंटेंट से मिलने वाले क्वालिफाइड इंप्रेशन से पैसे कमा सकेंगे। पेमेंट हर दो हफ्ते में किया जाएगा, बशर्ते अकाउंट और कंटेंट प्रोग्राम की शर्तों को पूरा करते रहें।

यह समझाते हुए कि वह ओरिजनल कंटेंट किसे मानते हैं, एक्स ने कहा कि प्रोग्राम का उद्देश्य उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करना है जो प्लेटफॉर्म पर बातचीत में वास्तव में योगदान देते हैं। इसने ओरिजनल कंटेंट को यूजर्स द्वारा खुद बनाए गए कंटेंट के रूप में परिभाषित किया है जो उनकी अपनी आवाज, दृष्टिकोण, विशेषज्ञता या रचनात्मकता को दर्शाती है। इसमें थ्रेड, वीडियो, मीम्स, ओरिजनल रिपोर्टिंग, एनालिसिस, टिप्पणी, प्रतिक्रियाएं, फोटो, ग्राफिक्स, चित्र और अन्य रचनात्मक कार्य शामिल हो सकते हैं। कंटेंट तब भी एलिजिबल हो सकता है यदि वह मूल संदर्भ, विश्लेषण, कथन, ह्यूमर या क्रिएटिव एडिटिंग के माध्यम से मौजूदा कंटेंट को भौतिक और सार्थक रूप से बदल देती है।

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एक्स के ओरिजनल कंटेंट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में कैसे शामिल हों?

एक्स के नए प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उस देश में रहना चाहिए जहां प्रोग्राम उपलब्ध है। आपके पास या तो एक पर्सेनल या बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, और एक प्रीमियम एक्स प्लान की मेंबरशिप होना चाहिए। आपके अकाउंट में कम से कम 500 वेरिफाइड फॉलोअर्स होने चाहिए, और पिछले 90 दिनों में वेरिफाइड यूजर्स से कम से कम 5,00,000 होम टाइमलाइन इंप्रेशन रिकॉर्ड होने चाहिए। यहां दिए गए इंप्रेशन में रिप्लाई शामिल नहीं हैं। आपको नियमित रूप से ओरिजनल कंटेंट भी पोस्ट करना होगा।

एक्स का कहना है कि क्रिएटर स्टूडियो के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं और नतीजों की जानकारी तीन वर्किंग डे के अंदर दी जाएगी। जिन यूजर्स के आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं, वे एक बार अपील कर सकते हैं। अगर अपील सफल नहीं होती है, तो वे 90 दिनों के बाद दोबारा आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सभी जरूरी शर्तें पूरी करते हों। नए प्रोग्राम के लिए पहला पेमेंट 28 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि मौजूदा रेवेन्यू शेयरिंग क्रिएटर्स, जो 8 सितंबर या उसके बाद एलिजिबल होने पर एनरोल करेंगे, उन्हें अपना पहला पेमेंट 25 सितंबर को मिलेगा।

Arpit Soni

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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