मस्क का सरप्राइज, केवल ₹89 में लें X का प्रीमियम प्लान, तुरंत करें क्लेम, लास्ट डेट इस दिन

संक्षेप: Elon Musk ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के भारतीय ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। X ने भारत में अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 89 रुपये प्रति माह की स्पेशल कीमत पर देना शुरू कर दिया है। यह ऑफर 2 दिसंबर तक वैलिड है। ऐसे करें क्लेम

Elon Musk ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के भारतीय ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत में अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 89 रुपये प्रति माह की स्पेशल कीमत पर देना शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक्स प्रीमियम की तीसरी एनिवर्सरी के मौके पर एक स्पेशल बर्थडे ऑफर निकाला है। एक्स प्रीमियम की कम कीमत कुछ समय के लिए लागू है, यह ऑफर 2 दिसंबर तक वैलिड है।

ऑफर की शर्तें लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑफर की कुछ शर्ते हैं। ध्यान रहे कि पहले महीने 89 रुपये देने के बाद, अगले महीने से यूजर्स से 427 रुपये (अगर आप ऐप पर पेमेंट करते हैं तो 470 रुपये) लिए जाएंगे। यानी स्पेशल कीमत केवल पहले महीने के लिए ही लागू है। इसके अलावा, यह ऑफर सिर्फ नए प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है, इसलिए अगर आप पहले से ही एक्स के पेइंग मेंबर हैं, तो यह ऑफर आपके लिए नहीं है। यानी यह कहा जा सकता है कि कंपनी ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए खासतौर से यह ऑफर लेकर आई है। कैसे ले सकते हैं ऑफर का लाभ, चलिए जातने हैं…

भारत में 89 रुपये में X Premium सब्सक्रिप्शन कैसे लें? - X ऐप या वेबसाइट खोलें। सुनिश्चित करें कि आप अपने अकाउंट में लॉग इन हैं।

- ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई दे रही अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें और साइडबार से 'Premium' पर टैप करें।

- यहां अब आपको अलग-अलग X सब्सक्रिप्शन दिखाई देंगे। Premium प्लान चुनें, जिसमें 89 रुपये का प्रोमो प्राइस दिखना चाहिए।

- अब Subscribe & pay पर क्लिक करें। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड, UPI, या अगर मोबाइल पर हैं तो ऐप स्टोर पेमेंट जैसे कई तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं।

X का प्रीमियम प्लान क्या-क्या ऑफर करता है? X प्रीमियम यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक वेरिफिकेशन मार्क पाने की सुविधा देता है। सब्सक्रिप्शन X पर यूजर के पोस्ट और रिप्लाई को प्रायोरिटी भी देता है। प्रीमियम टियर यूजर्स पोस्ट एडिट कर सकते हैं, लंबे वीडियो अपलोड कर सकते हैं और पोस्ट को अनडू भी कर सकते हैं। यूजर 25,000 कैरेक्टर तक के पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं, जबकि फ्री यूजर्स के लिए 280 कैरेक्टर की लिमिट है।

प्रीमियम सब्सक्राइबर को फ्री या बेसिक टियर यूजर्स के मुकाबले कम ऐड दिखते हैं, हालांकि यह एक्सपीरियंस पूरी तरह से ऐड-फ्री नहीं है। पूरी तरह से ऐड-फ्री एक्सपीरियंस पाने के लिए, आपको या तो वेब पर ऐड-ब्लॉकर इस्तेमाल करना होगा या कंपनी का X Premium+ सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा।

सब्सक्रिप्शन क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन के लिए भी एलिजिबल बनाता है, जिसका मतलब है कि अगर उनकी पोस्ट्स को अच्छी रीच मिलती है, तो X उन्हें इसके लिए पेमेंट करेगा, ठीक वैसे ही जैसे YouTube करता है।