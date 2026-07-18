ठप हुआ X, हजारों यूजर्स परेशान, लोड नहीं हो रहे पोस्ट, ऐप में सबसे ज्यादा समस्या

Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X आउटेज का सामना कर रहा है। हजारों यूजर्स ने सर्विसेस यूजर करने में समस्या होने की शिकायत की है। सबसे ज्यादा ऐप चलाने वाले यूजर्स परेशान हुए हैं।

Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X आज (18 जुलाई) को हजारों यूजर्स के लिए ठप हो गया है। परेशान यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में शिकायतें कीं। कई लोगों ने कहा कि उनके लिए ट्वीट्स या एक्स पोस्ट लोड नहीं हो रहे थे। एक्स को दुनियाभर में बड़े पैमाने पर डाउनटाइम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई यूजर्स अलग-अलग कामों के लिए अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस आर्टिकल को लिखते समय, DownDetector पर शिकायतों की संख्या 800 से ज्यादा हो गई है। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत लोगों को ऐप में समस्या आ रही है, 23 प्रतिशत लोगों को फीड और टाइमलाइन में दिक्कत हो रही है, और लगभग 10 प्रतिशत लोगों को वेबसाइट पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

और शिकायतें लगातार बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं क्योंकि लेटेस्ट अपडेट यह है कि शिकायतें पहले ही 1500 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। प्रभावित यूजर्स का कहना है कि ऐप ठीक से नहीं चल रहा है। कुछ लोग फीड को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं और पोस्ट को लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ यूजर्स को ऐप के अलग-अलग सेक्शन को खोलने में दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं और साथ ही कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाने की समस्या भी देखने को मिल रही है।

भारत में समस्या कम जहां तक ​​ऐप के भारतीय सर्वर का सवाल है, वहां बहुत सीमित संख्या में शिकायतें हैं क्योंकि संख्या 100 से भी अधिक नहीं हुई है। इनमें से अधिकतर शिकायतें मोबाइल ऐप और एक्स पर फीड की फंक्शनिंग से संबंधित हैं। भारत में 44 फीसदी लोगों ने ऐप में समस्या होने, 25 फीसदी ने फीड और टाइमलाइन में समस्या होने और 18 फीसदी ने सर्वर कनेक्शन में समस्या होने की शिकायत की है।

एक्स पोस्ट (ट्वीट्स) लोड न होने को कैसे ठीक करें? यदि एक्स पोस्ट या ट्वीट लोड नहीं होते हैं, तो चेक करें कि क्या यह सर्वर आउटेज है। यदि सब कुछ सामान्य लगता है, तो नेटवर्क कनेक्शन चेक करने और किसी भी एक्टिव वीपीएन को बंद करके चेक किया जा सकता है। आप फोन के स्टोर से एक्स ऐप को अपडेट करने या ब्राउजर पेज को रीफ्रेश कर सकते हैं।

आप कैशे क्लियर करके भी देख सकते हैं कि ऐप ठीक से चल रहा है या नहीं। इसके अलावा, ऐप को अनइंस्टॉप करके दोबारा इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कई लोगों को एक्स के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है कि इसका मतलब यह है कि समस्या कंपनी की तरफ से है और फिर आपको कंपनी की तरफ से समस्या हल करने का इंतजार करना होगा। हालांकि, अभी तक एक्स ने इस आउटेज पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही इसकी वजह बताई।