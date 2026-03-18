X Down: 1 घंटे ठप रहा मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, परेशान होते रहे लोग, नहीं लोड हो रहे थे पोस्ट

X Down : Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X बुधवार शाम दुनियाभर के यूजर्स के लिए करीब 1 घंटे ठप रहा। इस आउटेज के दौरान हजारों लोग परेशान होते रहे। यूजर्स न तो ऐप चला पा रहे थे न ही वेबसाइट। आउटेड के दौरान एक्स पर फोटो, वीडियो लोड होने में दिक्कत आ रही थी। हालांकि, अब सर्विस बहाल हो गई है।

X Down For Thousands Of Users: Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था), बुधवार शाम को दुनियाभर के हजारों यूजर्स के लिए ठप हो गया। दुनियाभर के सैंकड़ों यूजर्स इस आउटेज के दौरान परेशान होते रहे। इस आउटेज के कारण भारत और अमेरिका में हजारों यूजर्स पोस्ट, फोटो और वीडियो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। परेशान यूजर्स ने ऐप और वेबसाइट, दोनों को एक्सेस करने में दिक्कत होने की शिकायत की। हालांकि, अब सर्विस बहाल हो गई है।

लोड नहीं हो रहे थे पोस्ट आउटेज ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म Downdetector के मुताबिक, यह दिक्कत भारतीय समयानुसार रात करीब 8:00 बजे शुरू हुई। यूजर्स ने बताया कि वेबसाइट ने कई ब्राउजरों पर रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, जबकि Android और iOS पर मोबाइल ऐप में कंटेंट लोड नहीं हो रहा था।

शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला कि इस समस्या का असर दुनियाभर के यूजर्स पर पड़ा, हालांकि इस रुकावट की असली वजह अभी भी साफ नहीं है। कई लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, ताकि वे यह कंफर्म कर सकें कि क्या दूसरे लोग भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

भारत में भी हजारों यूजर्स हुए परेशान

समस्याएं रात करीब 8:00 बजे सामने आने लगीं, और शिकायतें रात 8:30 बजे के आसपास अपने पीक पर पहुंच गईं। डाउनडिटेक्टर पर रिपोर्ट्स की संख्या वैश्विक स्तर पर 27,000 से ज्यादा हो चुकी थी, जबकि इनमें से लगभग 4,600 शिकायतें भारत से आई थीं।