Elon Musk की AI चिप फैक्ट्री 'Terafab', अंतरिक्ष में डेटा सेंटर्स को देगी पावर, हर साल 20 हजार करोड़ चिप बनाएगी

Elon Musk is building Terafab AI chip factory: मस्क ने अब TeraFab की घोषणा की है, जो एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रोडमैप है, ताकि इस भविष्य को साकार करने के लिए जरूरी चिप्स बनाए जा सकें। इस विशाल प्रोजेक्ट में Tesla, SpaceX और xAI एक साथ मिलकर काम करेंगे।

Elon Musk is building Terafab AI chip factory: एलन मस्क ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी कंपनी xAI आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंतरिक्ष में ले जा सकती है। मस्क ने अब TeraFab की घोषणा की है, जो एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रोडमैप है, ताकि इस भविष्य को साकार करने के लिए जरूरी चिप्स बनाए जा सकें। इस विशाल प्रोजेक्ट में Tesla, SpaceX और xAI एक साथ मिलकर काम करेंगे, और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है: एक गैलेक्टिक सभ्यता का निर्माण करना, ताकि इंसान एक तरह से अमर हो सकें, उनकी यादें और विचार सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचते रहें।

Tesla, xAI और SpaceX मिलकर काम करेंगे मस्क ने टेक्सास के ऑस्टिन शहर के बीचों-बीच स्थित सीहोलम पावर प्लांट में एक लाइव इवेंट के दौरान TeraFab प्रोजेक्ट को पेश किया। लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, मस्क ने इस प्रोजेक्ट को एक ऐसा प्रयास बताया, जिसका मकसद उस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, जो उनके शब्दों में, एक "बहु-ग्रहीय" और अंततः "गैलेक्टिक सिविलाइजेशन" के लिए जरूरी होगा। उनके अनुसार, भविष्य में AI कंप्यूटिंग की जरूरत इतनी ज्यादा होगी कि चिप उत्पादन की मौजूदा क्षमता उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि वह Tesla, xAI और SpaceX को एक साथ ला रहे हैं, ताकि एक ऐसी विशेष सुविधा तैयार की जा सके जो अभूतपूर्व संख्या में एडवांस्ड प्रोसेसर बनाने में सक्षम हो।

TeraFab क्या है? TeraFab की अगुवाई मुख्य रूप से Tesla करेगी, जिसमें SpaceX की बड़ी भागीदारी होगी और इसे मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर $20 बिलियन से $25 बिलियन के बीच खर्च होने की उम्मीद है, और यह फैक्ट्री आखिरकार हर साल 100 से 200 बिलियन (यानी 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़) एडवांस्ड 2-नैनोमीटर AI चिप्स बना सकती है, यह संख्या आज के ज्यादातर सेमीकंडक्टर फैब्स की क्षमता से कहीं ज्यादा है। उम्मीद है कि ये चिप्स सेल्फ-ड्राइविंग Tesla कारों और humanoid Optimus रोबोट से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद विशाल AI डेटा सेंटर्स तक, हर चीज को पावर देंगी।

मस्क ने बताया कि एक पारंपरिक सेमीकंडक्टर प्लांट के विपरीत, TeraFab को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चिप बनाने की लगभग पूरी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे आ जाए। यह प्लांट एक ही परिसर के भीतर लॉजिक चिप्स, मेमोरी, पैकेजिंग, टेस्टिंग, मास्क डिजाइन और लगातार रीडिजाइन लूप्स को संभालेगा।

टेस्ला कार और रोबोट को देगी पावर TeraFab में बनने वाली चिप्स दो मुख्य उद्देश्यों को पूरा करेंगी। एक कैटेगरी टेस्ला के प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन की जाएगी, विशेष रूप से उसके ऑटोनॉमस वाहनों और Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए। मस्क ने कहा कि Optimus का प्रोडक्शन अंततः Tesla कारों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को इसे सपोर्ट करने के लिए कस्टम AI प्रोसेसर की भारी आपूर्ति की आवश्यकता होगी।

अंतरिक्ष के डेटा सेंटर्स को देगी पावर चिप्स की दूसरी कैटेगरी, जिसे D3 के नाम से जाना जाता है, को खास तौर पर अंतरिक्ष के माहौल के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इन प्रोसेसर का मकसद उन ऑर्बिटल AI डेटा सेंटर्स को पावर देना है, जिन्हें SpaceX अपने Starship रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च कर सकता है। मस्क का मानना ​​है कि अंतरिक्ष में AI चलाना, आखिरकार धरती पर AI चलाने से सस्ता हो सकता है; इसकी एक वजह यह है कि सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद पावर ग्रिड की सीमाओं के बिना लगातार सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मस्क के अनुसार, एक बार जब अंतरिक्ष में हार्डवेयर भेजने की लागत काफी कम हो जाएगी, तो ऑर्बिट में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना अगला तार्किक कदम होगा। उन्होंने कहा, "इसलिए, जैसे ही ऑर्बिट तक पहुंचने की लागत काफी कम हो जाएगी, अंतरिक्ष में AI स्थापित करना तुरंत ही एक बेहद जबर्दस्त और समझदारी भरा कदम बन जाएगा।" "असल में, यह एक ऐसा फैसला बन जाएगा जिसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।" इसमें AI सैटेलाइट्स के ऐसे नेटवर्क बनाना शामिल होगा जो बड़े सोलर एरेज से लैस होंगे और जिनमें से हर एक लगभग 100 किलोवाट बिजली पैदा करने में सक्षम होगा; भविष्य के वर्जन्स में तो शायद इससे भी ज्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता होगी।