Starlink Phone लाने की तैयारी में मस्क, कहा- आम फोन जैसा नहीं होगा, डिटेल

संक्षेप: Elon Musk Starlink Phone coming? एक्स पर एक यूजर ने कमेंट किया कि वे स्टारलिंक-ब्रांडेड फोन देखना चाहेंगे। एलन मस्क ने यूजर के इस कमेंट का जवाब दिया। मस्क ने दावा किया कि वह इस आइडिया के लिए तैयार हैं। मस्क ने हिंट दिया कि यह संभावित डिवाइस आपका आम स्मार्टफोन नहीं होगा।

Elon Musk Starlink Phone coming? एलन मस्क कई वेंचर्स के मालिक हैं। यह ईवी बनाने वाली कंपनी टेस्ला को लीड करते हैं, साथ ही SpaceX और अपने AI स्टार्टअप, xAI को भी चलाते हैं। इसके अलावा, मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के भी ऑनर हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मस्क और भी आगे जाना चाहते हैं। कार, AI चैटबॉट और यहां तक ​​कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद, एलन मस्क भविष्य में एक स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ।

एलन मस्क का स्टारलिंक भविष्य में स्मार्टफोन पर काम कर सकता है

दरअसल, एक्स पर एक यूजर ने कमेंट किया कि वे स्टारलिंक-ब्रांडेड फोन देखना चाहेंगे। यूजर ने लिखा, "स्टारलिंक फोन बहुत बढ़िया होगा।" स्टारलिंक एक सैटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जिसे SpaceX चलाता है। इसमें लो-अर्थ ऑर्बिट में सैकड़ों सैटेलाइट का नेटवर्क है जो यूजर्स को हाई-स्पीड इंटरनेट दे सकता है। और ऐसा लगता है कि भविष्य में, यूजर्स इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्टारलिंक से फोन भी ले सकेंगे।

एलन मस्क ने यूजर के इस कमेंट का जवाब दिया। मस्क ने दावा किया कि वह इस आइडिया के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "किसी समय यह नामुमकिन नहीं है।" हालांकि, मस्क ने हिंट दिया कि यह संभावित डिवाइस आपका आम स्मार्टफोन नहीं होगा।

एलन मस्क का स्मार्टफोन अलग होगा इसके बजाय, एलन मस्क ने हिंट दिया कि ऐसा स्टारलिंक-ब्रांडेड डिवाइस पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करते हुए सिर्फ मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने पर ज्यादा ध्यान देगा। उन्होंने समझाया, "यह मौजूदा फोन से बहुत अलग डिवाइस होगा। इसे पूरी तरह से मैक्स परफॉर्मेंस/वॉट न्यूरल नेट चलाने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा।" मस्क शायद न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स (NPUs) की बात कर रहे थे, जिनका इस्तेमाल डिवाइस पर AI टास्क चलाने के लिए किया जाता है।