Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़elon musk starlink begins security tests in india launch set for 2026
भारत में शुरू होने वाली है Starlink सर्विस, कंपनी ने शुरू की सिक्योरिटी टेस्टिंग, सामने आई डिटेल

भारत में शुरू होने वाली है Starlink सर्विस, कंपनी ने शुरू की सिक्योरिटी टेस्टिंग, सामने आई डिटेल

संक्षेप: Elon Musk की सैटेलाइन इंटरनेट सर्विस Starlink जल्द भारत में शुरू हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, स्पेसएक्स के सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर, स्टारलिंक ने देश में सिक्योरिटी टेस्ट शुरू कर दिए हैं, जो उसकी कमर्शियल ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले के आखिरी चरणों में से एक है।

Fri, 24 Oct 2025 03:25 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Elon Musk की सैटेलाइन इंटरनेट सर्विस Starlink जल्द भारत में शुरू हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, स्पेसएक्स के सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर, स्टारलिंक ने देश में सिक्योरिटी टेस्ट शुरू कर दिए हैं, जो उसकी कमर्शियल ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले के आखिरी चरणों में से एक है। अगर सब कुछ ठीक रहा और रेगुलेटर्स ने भी तेजी दिखाई, तो मस्क 2026 तक भारतीय घरों में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट बेच सकते हैं। एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि स्टारलिंक ने अपने जनरेशन 1 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का इस्तेमाल करके भारत में 600 गीगाबिट प्रति सेकंड बैंडविड्थ का अनुरोध किया है, और सिक्योरिटी कंप्लायंस डेमोंस्ट्रेशन के लिए स्पेक्ट्रम को अस्थायी रूप से आवंटित कर दिया गया है।

सुरक्षा जांच: स्टारलिंक ने एक बड़ी बाधा पार की

स्टारलिंक ने सुरक्षा मूल्यांकन की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, जो भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी या घरेलू टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए एक अनिवार्य कदम है। ये टेस्ट किसी कंपनी द्वारा देश के आकाश में डेटा प्रसारित करने से पहले सरकार की मंजूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जैसे ही ट्राई सैटेलाइट सर्विसेज के लिए प्राइसिंग गाइडलाइन्स को अंतिम रूप दे देगा, जो इस वर्ष के अंत तक अपेक्षित हैं, स्टारलिंक कुछ ही महीनों में अपने कामकाज को शुरू कर सकता है। संक्षेप में, 2026 में लॉन्च का काउंटडाउन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।

भारत की अंतरिक्ष दौड़ में भीड़ बढ़ी

भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार स्पेसएक्स के दोबारा आने से भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोलने के साथ, कई कंपनियां, खासकर ग्रामीण इलाकों में, मोबाइल और फाइबर नेटवर्क की कमियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्टारलिंक के मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में रिलायंस जियो का स्पेस फाइबर और यूटेलसैट का वनवेब शामिल हैं, लेकिन मस्क की कंपनी अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार, स्पेसएक्स भारत में कम से कम 10 सैटेलाइट गेटवे बनाने की योजना बना रहा है, जो उसके प्रतिस्पर्धियों की योजना से तीन गुना ज्यादा है। स्टारलिंक की योजना मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों में गेटवे बनाने की है।

ये भी पढ़ें:Apple की नई टेंशन, पिंक हो रहा ऑरेंज iPhone, यूजर्स परेशान, कंपनी ने दी यह सफाई

मुंबई बना कंपनी का लॉन्चपैड

अगर स्टारलिंक की भारत में महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई लॉन्चपैड है, तो वह मुंबई है। स्पेसएक्स ने शहर में तीन ग्राउंड स्टेशन पहले ही पूरे कर लिए हैं, जिसे अंदरूनी सूत्र कंपनी का स्थानीय कमांड हब बताते हैं। अधिकारी जल्द ही साइट पर निरीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, स्टारलिंक कुछ ही महीनों में पूरे उपमहाद्वीप में सिग्नल भेजना शुरू कर सकता है।

स्टारलिंक की नजर रिटेल ग्राहकों पर

अपने प्रतिद्वंद्वियों, जो कॉर्पोरेट और सरकारी ग्राहकों पर नजर गड़ाए हुए हैं, के विपरीत, स्टारलिंक सीधे रिटेल ग्राहकों की ओर बढ़ रहा है। कंपनी भारत के कम कनेक्टिविटी वाले घरों की विशाल आबादी को टारगेट करना चाहती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। स्पेसएक्स की योजनाओं से वाकिफ एक व्यक्ति ने कहा, 'स्टारलिंक के लो-ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स का समूह लाखों लोगों की कनेक्टिविटी को बदल सकता है।' अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मस्क की टीम ब्रांड पावर और तकनीक जगत में अपनी प्रसिद्धि का भी फायदा उठा रही है ताकि शहरों में रहने वाले संपन्न, गैजेट प्रेमी यूजर्स को आकर्षित किया जा सके जो हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हैं।

ये भी पढ़ें:आखिरी मौका, 88 हजार तक सस्ते मिल रहे Google Pixel फोन, कल खत्म हो रही SALE

यदि यह सफल रहा, तो इससे स्पेसएक्स को दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक में पैर जमाने में मदद मिलेगी, और चीन से इसकी अनुपस्थिति की भरपाई करने में मदद मिलेगी, जहां विदेशी टेलीकॉम ऑपरेटर अभी भी बाहर हैं।

स्टारलिंक का भारत में लॉन्च, एलन मस्क का देश में दूसरा बड़ा कदम होगा, इससे पहले इस साल की शुरुआत में टेस्ला ने अपने पहले शोरूम के साथ भारत में प्रवेश किया था। मस्क ने उस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी, जिससे उनके कार और अंतरिक्ष उपक्रमों, दोनों के लिए भारत को एक प्रमुख बाजार बनाने के इरादे का संकेत मिला।

टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि भारत का लक्ष्य नागरिकों को 'स्थलीय, फाइबर और सैटेलाइट' कम्युनिकेशन ऑप्शन्स का मिश्रण प्रदान करना है, जो स्पेसएक्स जैसे ग्लोबल प्रोवाइडर्स के लिए एक खुला निमंत्रण है।

अगर सब कुछ ठीक रहा, तो स्टारलिंक 2026 की शुरुआत तक भारत में लाइव हो सकता है, जिससे मस्क का वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट कवरेज का सपना हकीकत के और करीब आ जाएगा। और इस बार, सिग्नल न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि शानदार भी होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Elon Musk

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।