Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Elon Musk says WhatsApp is not secure as lawsuit alleges the app has no end to end encryption and it read users messages
Elon Musk के पोस्ट ने बढ़ाई यूजर्स की टेंशन, कहा- ‘वॉट्सऐप नहीं है सुरक्षित’, लगा है बड़ा आरोप

Elon Musk के पोस्ट ने बढ़ाई यूजर्स की टेंशन, कहा- ‘वॉट्सऐप नहीं है सुरक्षित’, लगा है बड़ा आरोप

संक्षेप:

अपने इस पोस्ट में मस्क ने यूजर्स से कहा कि वे X Chat को यूज करें। मस्क का यह पोस्ट वॉट्सऐप के अमेरिकी जिला न्यायालय में चल रहे कानूनी विवाद के बीच आया है। आरोप है कि मेटा के कर्मचारी यूजर्स के मेसेजेस को ऐक्सेस कर सकते हैं।

Jan 27, 2026 12:10 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एलन मस्क (Elon Musk) ने वॉट्सऐप के बारे में बड़ी बात कही है, जिससे यूजर्स की टेंशन बढ़ गई है। मस्क ने X पोस्ट में कहा कि वॉट्सऐप सुरक्षित नहीं है। पोस्ट में उन्होंने Signal पर भी निशाना साधा। साथ ही अपने इस पोस्ट में मस्क ने यूजर्स से कहा कि वे X Chat को यूज करें। मस्क का यह पोस्ट वॉट्सऐप के अमेरिकी जिला न्यायालय में चल रहे कानूनी विवाद के बीच आया है।

यूजर्स के एक ग्रुप ने दायर किया

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मुकदमा ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में रहने वाले यूजर्स के एक ग्रुप ने दायर किया था। इन यूजर्स का दावा है कि प्लैटफॉर्म की सुरक्षा लगभग न के बराबर है और मेटा के कर्मचारी जब चाहें प्राइवेट मेसेजेस को ऐक्सेस कर सकते हैं।

रियल-टाइम में पढ़ सकते हैं यूजर्स के मेसेज

इस मामले का मुख्य आधार वह गवाही है, जो दावा करते हैं कि मेटा का इंटरनल सिस्टम कर्मचारियों को एक आसान से इंटरनल रिक्वेस्ट प्रोसेस के जरिए एन्क्रिप्शन को बायपास करने की अनुमति देती हैं। 51 पेज की शिकायत के अनुसार मेटा के कर्मचारी कथित तौर पर कंपनी के इंटरनल सिस्टम की मदद से टास्क भेजकर एन्क्रिप्शन को बायपास कर सकते हैं। मुकदमे में दावा किया गया है कि एक बार इंजीनियर द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाने पर, कर्मचारी के स्टेशन पर एक विजेट उपलब्ध हो जाता है। इसके जरिए वे यूजर की यूनीक यूजर आईडी का यूज करके रियल-टाइम में यूजर्स के मेसेजेस को पढ़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से ₹20 हजार सस्ता हुआ मोटो का यह फोन, सेल्फी कैमरा 50MP का

दावों को साबित करने के लिए कोई तकनीकी सबूत नहीं

इस मुकदमे में इन दावों को साबित करने के लिए अभी तक कोई तकनीकी सबूत पेश नहीं किया गया है। वॉट्सऐप हमेशा से यह कहता आया है कि एन्क्रिप्शन की (encryption key) केवल सेंडर और रिसीवर के डिवाइस पर ही स्टोर होती हैं, जिससे कंपनी के लिए रास्ते में मेसेजेस को डीक्रिप्ट करना और पढ़ना संभव नहीं है।

ये भी पढ़ें:नए अवतार में आया सैमसंग का स्टाइलिश फोन, बेहद खास और यूनीक है लुक

मेटा ने इन आरोपों का किया खंडन

मेटा ने इन आरोपों का खंडन किया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने PCMag को बताया कि ये दावे 'झूठे और बेतुके' हैं। मेटा ने आगे कहा 'वॉट्सऐप पिछले एक दशक से Signal प्रोटोकॉल का यूज करके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है। यह मुकदमा एक निराधार मनगढ़ंत कहानी है और हम वादी के वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।'

(Photo: Pinterest)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Whatsapp Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।