'खत्म हो जाएगी OS और ऐप्स की जरूरत', AI से ऐसे काम करेंगे डिवाइस, मस्क ने बताया प्लान elon musk says future device will acts as a edge nodes for ai eliminates need for os and apps, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़elon musk says future device will acts as a edge nodes for ai eliminates need for os and apps

'खत्म हो जाएगी OS और ऐप्स की जरूरत', AI से ऐसे काम करेंगे डिवाइस, मस्क ने बताया प्लान

भविष्य में डिवाइस चलाने के लिए न तो ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की जरूरत होगी और न ही ऐप्स की। इस बात का दावा एलन मस्क ने किया है, जो हमेशा अपने यूनिक आइडियाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। क्या है एलन मस्क का फ्यूचर प्लान, चलिए जानते हैं

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 07:05 PM
share Share
Follow Us on
'खत्म हो जाएगी OS और ऐप्स की जरूरत', AI से ऐसे काम करेंगे डिवाइस, मस्क ने बताया प्लान

भविष्य में डिवाइस चलाने के लिए न तो ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की जरूरत होगी और न ही ऐप्स की। इस बात का दावा एलन मस्क ने किया है, जो हमेशा अपने यूनिक आइडियाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। Elon Musk ने एक बार फिर AI को लेकर अपना विजन शेयर किया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी की दुनिया का पूरी तरह से बदल देगा। एक्स पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, जिसमें कहा गया कि xAI का प्लान AI की मदद से पिक्सेल और ऑडियो जनरेट करने के लिए एक ऐसा "एज नोड" बनाना है, जिससे पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और ऐप्स की जरूरत खत्म हो जाए, मस्क ने कहा कि यह भविष्यवाणी करना "आसान" था। उनकी बातें स्पष्ट करती हैं कि एआई लोगों के डिवाइस चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा, जिससे वे ऐप्स के बजाय सीधे एआई से बातचीत करना करना ज्यादा पसंद करेंगे।

AI सीधे सब कुछ रेंडर करेगा

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब एक एक्स यूजर ने लिखा, "xAI का लॉन्ग टर्म प्लान पिक्सेल और ऑडियो जनरेट करने के लिए AI इंफरेंस चलाने वाला एक एज नोड बनना है। अब कोई पारंपरिक ओएस या ऐप नहीं, बल्कि AI सीधे सब कुछ रेंडर करेगा।" इस पर, टेस्ला के सीईओ ने जवाब दिया, "यह अनुमान लगाना आसान है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं।"

मस्क ने आगे बताया कि आने वाले सालों में, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिवाइस बड़े पैमाने पर एआई इंफरेंस के लिए एज नोड्स के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब है कि सेंट्रल सर्वर पर सब कुछ संभालने के बजाय, एआई प्रोसेसिंग ज्यादातर स्थानीय रूप से डिवाइस पर ही की जाएगी।

ये भी पढ़ें:'एलियन' बन रहे AI सिस्टम, दुनिया पर कब्जे का डर, एआई के गॉडफादर की चेतावनी

हर काम को दूर सर्वर पर करना मुश्किल

उन्होंने बताया कि बैंडविड्थ की लिमिटेशन्स के कारण सभी AI प्रोसेस को दूर सर्वर से चलाना मुश्किल है, जिससे लोकल प्रोसेसिंग ज्यादा एफिशियंट बन जाता है। एलन मस्क ने पोस्ट में कहा, "डिवाइस केवल एआई इंफरेंस के लिए एज नोड्स होंगे, क्योंकि बैंडविड्थ लिमिटेशन सर्वर-साइड पर सब कुछ करने से रोकती हैं।"

यह विचार एक ऐसे भविष्य का संकेत देता है, जहां पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को एआई सिस्टम द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, जो सब कुछ - चाहे विजुअल हो या ऑडियो - सीधे प्रस्तुत कर देगा।

सॉफ्टवेयर बनाने वाली AI कंपनी ला रही मस्क

मस्क ने इंजीनियर्स से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी, xAI, से जुड़ने का आह्वान किया ताकि वे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर कारोबार को टक्कर दे सकें। सॉफ्टवेयर दिग्गज पर कटाक्ष करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि xAI से जुड़ने वाले इंजीनियर "मैक्रोहार्ड" नाम की एक प्योरली एआई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने पर काम कर सकेंगे। मस्क ने यह भी कहा कि 'मैक्रोहार्ड' नाम भले ही बनावटी लगे, लेकिन यह "प्रोजेक्ट बिल्कुल रियल है।"

Gadgets Hindi News Elon Musk
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.