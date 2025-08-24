'खत्म हो जाएगी OS और ऐप्स की जरूरत', AI से ऐसे काम करेंगे डिवाइस, मस्क ने बताया प्लान

भविष्य में डिवाइस चलाने के लिए न तो ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की जरूरत होगी और न ही ऐप्स की। इस बात का दावा एलन मस्क ने किया है, जो हमेशा अपने यूनिक आइडियाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। क्या है एलन मस्क का फ्यूचर प्लान, चलिए जानते हैं

भविष्य में डिवाइस चलाने के लिए न तो ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) की जरूरत होगी और न ही ऐप्स की। इस बात का दावा एलन मस्क ने किया है, जो हमेशा अपने यूनिक आइडियाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। Elon Musk ने एक बार फिर AI को लेकर अपना विजन शेयर किया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी की दुनिया का पूरी तरह से बदल देगा। एक्स पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए, जिसमें कहा गया कि xAI का प्लान AI की मदद से पिक्सेल और ऑडियो जनरेट करने के लिए एक ऐसा "एज नोड" बनाना है, जिससे पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और ऐप्स की जरूरत खत्म हो जाए, मस्क ने कहा कि यह भविष्यवाणी करना "आसान" था। उनकी बातें स्पष्ट करती हैं कि एआई लोगों के डिवाइस चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा, जिससे वे ऐप्स के बजाय सीधे एआई से बातचीत करना करना ज्यादा पसंद करेंगे।

AI सीधे सब कुछ रेंडर करेगा टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब एक एक्स यूजर ने लिखा, "xAI का लॉन्ग टर्म प्लान पिक्सेल और ऑडियो जनरेट करने के लिए AI इंफरेंस चलाने वाला एक एज नोड बनना है। अब कोई पारंपरिक ओएस या ऐप नहीं, बल्कि AI सीधे सब कुछ रेंडर करेगा।" इस पर, टेस्ला के सीईओ ने जवाब दिया, "यह अनुमान लगाना आसान है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं।"

मस्क ने आगे बताया कि आने वाले सालों में, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिवाइस बड़े पैमाने पर एआई इंफरेंस के लिए एज नोड्स के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब है कि सेंट्रल सर्वर पर सब कुछ संभालने के बजाय, एआई प्रोसेसिंग ज्यादातर स्थानीय रूप से डिवाइस पर ही की जाएगी।

हर काम को दूर सर्वर पर करना मुश्किल उन्होंने बताया कि बैंडविड्थ की लिमिटेशन्स के कारण सभी AI प्रोसेस को दूर सर्वर से चलाना मुश्किल है, जिससे लोकल प्रोसेसिंग ज्यादा एफिशियंट बन जाता है। एलन मस्क ने पोस्ट में कहा, "डिवाइस केवल एआई इंफरेंस के लिए एज नोड्स होंगे, क्योंकि बैंडविड्थ लिमिटेशन सर्वर-साइड पर सब कुछ करने से रोकती हैं।"

यह विचार एक ऐसे भविष्य का संकेत देता है, जहां पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को एआई सिस्टम द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, जो सब कुछ - चाहे विजुअल हो या ऑडियो - सीधे प्रस्तुत कर देगा।